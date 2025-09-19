V Lánech se otevřela obálka se vzkazem Masaryka. Zřejmě nejde o poslední slova

Dnes v deset hodin dopoledne začal na zámku v Lánech dlouho očekávaný ceremoniál k otevření obálky s údajnými posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka. Historici za účasti prezidenta Petra Pavla ji otevřeli přesně dvacet let poté, co ji Masarykův tajemník Jan Sum uložil do Národního archivu s datem otevření na dnešní den. Jak historici po otevření zjistili, jednalo se o dokument v angličtině o pěti stranách a nešlo o dopis, nýbrž o záznam Jana Masaryka. Dokument navíc podle prvního zkoumání není z roku 1937, ale z roku 1934, kdy se Masaryk cítil špatně a domníval se, že umírá.
U samotného aktu byl přítomen nejen prezident, ale také zástupci Národního archivu a Masarykova ústavu. Mezi nimi i Dagmar Hájková, uznávaná odbornice na Masaryka, která měla za úkol přečíst dopis. Je totiž specialistka na rukopis Jana Masaryka, jenž měl slova svého otce na jeho smrtelné posteli zaznamenat.
Před otevřením se prezident Pavel vyjádřil k celé události s velkou dávkou zdrženlivosti a klidu. „Dopis vznikl v určité době a při určitém zdravotním stavu prezidenta,“ řekl. V úvodním projevu prezident Masaryka popsal jako symbol založení státu, ale také jako „živého člověka, který měl své chyby“.
Zdůraznil Masarykovu houževnatost a důstojnost, s níž vykonával svůj úřad. „Kladl důraz na hodnoty, které dnes stavíme do abstraktní roviny, jako je pravda a vlastenectví. Vlastenectví je láska k národu, ne nenávist k ostatním,“ dodal.
Mezi přítomnými byl i Masarykův prapravnuk Tomáš Kotík. Masarykova pravnučka Charlotta Kotíková se nemohla zúčastnit ze zdravotních důvodů, ale poskytla předem nahraný rozhovor.
Uvedla, že o dopisu slyšela teprve nedávno a byla by potěšena, kdyby Masarykova slova byla humanitního charakteru, aby se lidé k sobě chovali slušněji a neubližovali si. „Myslím, že bychom to hodně potřebovali všude po světě,“ dodala.
K otevření samotné obálky došlo přesně v 10:30. V obálce se nacházel jeden list papíru o velikosti A4, který zakrýval další obálku. Experti poté začali zkoumat její obsah. Samotného otevření obálky se ujala historička Dagmar Hájková.
Vzkaz je téměř celý v angličtině a číslování stránek je dodané tajemníkem Sumem. Podle prvního zkoumání historiků nejde o jeho poslední slova z roku 1937. Experti se domnívají, že je vyřknul v roce 1934, kdy se Masaryk cítil špatně.
„Jsem nemocný. Vážně nemocný. Je to konec, ale nebojím se. Budete pokračovat v práci, víte jak, ale musíte být opatrní. Ale víte, jak se chovat. Nemusím vám říkat nic víc. Jsem zcela neschopen,“ píše se v dopise.
Masaryk následně označil předsedu Hlinkovy slovenské lidové strany Andreje Hlinku za hlupáka za to, že udělal chybu s Maďary. „Jestliže jsou lidé nevzdělaní a hloupí, nemůžete toho pro ně moc udělat. Lidé se bojí smrti, ale nejde o nic, čeho byste se měli bát. Jen si kupte nové šaty. To je všechno. A hlavně funus,“ píše se dále v dopise.
Dopis nyní poputuje na expertízu, kde se historici pokusí přesně určit datum jeho vzniku a poskytnou veřejnosti i přesný překlad celého vzkazu.
Související
CNN: Češi se zatajeným dechem čekají na vyřešení dlouholeté záhady
175 let od narození TGM. Masaryk byl velkým bojovníkem za práva žen
Tomáš Garrigue Masaryk (T.G.M.)
Aktuálně se děje
před 28 minutami
CNN: Vědci jsou na stopě přelomovému objevu. Možná našli planetu s atmosférou
Aktualizováno před 48 minutami
Mimořádná zpráva V Lánech se otevřela obálka se vzkazem Masaryka. Zřejmě nejde o poslední slova
před 56 minutami
Politici se naučili, že nic nemusí dodržet. Marnotratnost vždy zaplatí starý známý „někdo jiný“
před 2 hodinami
Úmysl, nebo omyl? Ruské drony nad Polskem i týden po incidentu tříští Západ
před 3 hodinami
Televize, které kritizují Trumpa, by mohly přijít o licenci, navrhuje prezident USA
před 5 hodinami
Letní počasí se ještě jednou vrací. Po víkendu bude zase všechno jinak
včera
OBRAZEM: Nebe nad Prahou ovládly legendární stíhačky Red Arrows
včera
Netradiční pohřeb zástupce britské monarchie. Zazněl i vzkaz od papeže
včera
Vojenská policie smutní. Zemřel kapitán Jan Brzobohatý
včera
OBRAZEM: Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně
včera
OSN: Situace v Gaze není nic menšího než katastrofální
včera
Trump: Putin mě zklamal, válka na Ukrajině se ale USA netýká
včera
Slováci kritizují Rakušana. Ficův ministr nechal v Praze tlumočit vzkaz
včera
Tělo Dahlmeierové zůstane tam, kde přišla o život, potvrdil její tým
včera
Čelní střet u Pohořelic nepřežila žena. Další lidé utrpěli zranění
včera
Chcete od mladých lidí výkony a peníze? Tak si jejich problémů všímejte, drazí politici
včera
Za tragédii letounu Air India může Boeing, tvrdí rodiny obětí. Podaly žalobu
včera
Ukrajina má dva plány. Zelenskyj možná bude shánět desítky miliard dolarů
včera
Duka odsloužil mši za Kirka. Před atentátem ho podle svých slov neznal
Aktualizováno včera
Kimmel mizí z vysílání ABC kvůli výrokům po smrti Kirka. Trump slaví
Americká stanice ABC oznámila, že moderátora populární talk show Jimmyho Kimmela na neurčito stahuje z vysílání kvůli komentářům, které pronesl po vraždě pravicového aktivisty Charlieho Kirka. Informovala o tom BBC. Televize tím potěšila amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Zdroj: Lucie Podzimková