V Praze hořelo v bytě. Z domu se evakuovaly desítky lidí

Jan Hrabě

14. září 2025 18:53

Hasiči zasahovali u požáru v pražském Braníku. (13.9.2025)
Hasiči zasahovali u požáru v pražském Braníku. (13.9.2025) Foto: HZS Praha

Hasiči v sobotu likvidovali požár bytu v Praze. Kvůli plamenům proběhla rozsáhlá evakuace, která se týkala několika desítek obyvatel. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Příčina požáru je předmětem vyšetřování. 

O požáru bytu ve čtvrtém patře v ulici Roškotova v městské části Braník informovala policie, která během zásahu omezila provoz v nejbližším okolí. Na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému. 

Hasiči po půl druhé odpoledne sdělili, že došlo k lokalizaci požáru. "V současné době probíhá kontrola termokamerou zasaženého bytu a návrat části evakuovaných do nezasaženého křídla domu," uvedli na sociální síti X.

Kvůli požáru bylo evakuováno celkem 68 lidí. Dvě osoby byly zachráněny. Událost se obešla bez zranění. Příčina požáru i výše škody jsou předmětem vyšetřování. 

včera

Rozloučení s kameramanem Františkem Němcem. Přišel i známý herec

Požáry Hasiči Praha

Zdroj: Jan Hrabě

