V Praze hořelo v bytě. Z domu se evakuovaly desítky lidí

Hasiči v sobotu likvidovali požár bytu v Praze. Kvůli plamenům proběhla rozsáhlá evakuace, která se týkala několika desítek obyvatel. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Příčina požáru je předmětem vyšetřování.
O požáru bytu ve čtvrtém patře v ulici Roškotova v městské části Braník informovala policie, která během zásahu omezila provoz v nejbližším okolí. Na místě zasahovaly všechny složky záchranného systému.
Hasiči po půl druhé odpoledne sdělili, že došlo k lokalizaci požáru. "V současné době probíhá kontrola termokamerou zasaženého bytu a návrat části evakuovaných do nezasaženého křídla domu," uvedli na sociální síti X.
Kvůli požáru bylo evakuováno celkem 68 lidí. Dvě osoby byly zachráněny. Událost se obešla bez zranění. Příčina požáru i výše škody jsou předmětem vyšetřování.
