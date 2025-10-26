Vítr úřaduje. Hasiči mají plno práce s pády stromů, potíže hrozí i v dopravě

Jan Hrabě

Jan Hrabě

26. října 2025 18:03

Vlaky
Vlaky Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Větrné počasí, před nímž zejména v oblasti Čech varovali meteorologové, během neděle na řadě míst úřaduje. Stovky výjezdů tak již museli podniknout hasiči. Potíže hrozí také v železniční dopravě. Výstraha platí do 19:00. 

Například středočeští hasiči uvedli, že do 15. hodiny evidovali 90 událostí souvisejících se silným větrem. "V 87 případech šlo o technické pomoci - polámané stromy na pozemních komunikacích nebo nalomené stromy či poškozené střešní krytiny," sdělili na sociální síti X. Zasahovali také u třech dopravních nehod, které se naštěstí obešly bez zranění. 

I jejich kolegové v Pardubickém kraji se činili především kvůli pádům stromů. "K 16. hodině jsme vyjížděli například do Litošic, Vyšehněvic, Chrudimi, Pardubic, Zaječic, Podhořan u Hronova, Lázní Bohdaneč, Rosic, Radhoště, Bojanova, Horního Bradla," informovali s tím, že zasahovali i u jednoho požáru.

Cestující upozornily na možná zpoždění spojů i České dráhy. "V důsledku velmi silného větru dochází v různých částech Česka k pádům stromů a větví na koleje, což může dočasně omezit železniční dopravu," napsal dopravce na síti X.

Výstraha před silným větrem, který zesiluje od dopoledních hodin, zůstává v platnosti do dnešních 19:00. "Později dopoledne, odpoledne a večer v Čechách místy vítr dosáhne nárazů o rychlosti až 20 m/s (70 km/h). Během večera bude vítr částečně slábnout," dodali meteorologové.

