Volby v plném proudu: Pavel očekává krušná vyjednávání, Babiš volil v Ostravě

Libor Novák

3. října 2025 15:01

Zdeněk Hřib
Zdeněk Hřib Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Český prezident Petr Pavel odevzdal svůj hlas ve volební místnosti v Černoučku, kam dorazil v doprovodu první dámy Evy Pavlové. Prezident sdělil, že měl o své volbě „víceméně jasno“ a jeho manželka se rozhodla stejně. Zároveň apeloval na občany s tím, že „nevolit znamená nechat ostatní rozhodovat o svém osudu“.

Pavel si přeje, aby volební účast dosáhla minimálně stejné úrovně jako v minulých volbách, kdy k urnám přišlo 65,4 procenta oprávněných voličů. Zhodnotil také průběh kampaně, o které řekl, že byla poněkud plochá, zaznělo v ní totiž mnoho slibů, ale málo konkrétních návrhů na řešení problémů. Prezident očekává, že povolební vyjednávání nebudou jednoduchá, ale naopak krušná. 

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš i přes trvalé bydliště v Průhonicích volil v centru Ostravy, konkrétně v budově TJ Sokol. Dorazil krátce po 14. hodině, postavil se do fronty a stihl se pozdravit s několika voliči. Po předání dokladů a obdržení bílé obálky strávil za plentou jen krátký čas, zmačkal zbylé lístky a vhodil obálku do urny. S pozdravem „Na shledanou“ pak odešel za doprovodu pozdravů od čekajících lidí.

V pražských Vršovicích odvolil lídr Pirátů Zdeněk Hřib, který poděkoval komisi za práci a dodal, že se ve volbách rozhoduje o budoucnosti, kdy lidé mají obavy i o svou bezpečnost. Za úspěch by považoval dvouciferný výsledek pro Piráty a porážku hnutí SPD.

Vtipně dodal, že pokud Piráti získají více než 13 procent hlasů, bývalý předseda Ivan Bartoš si ostříhá dredy a on sám si je naopak nechá naplést. Svůj hlas v Praze 6 vhodil do urny i šéf SPD Tomio Okamura, který před odchodem za plentu komisi řekl: „Uvidíme, jak to vyjde.“ 

Také exprezident Miloš Zeman odvolil v prvních minutách v Lánech. Do volební místnosti přišel v doprovodu kandidátky hnutí Stačilo! Janou Bobošíkovou, čímž naznačil své volební preference. Novinářům vzkázal: „Kdo vidí, s kým jsem přišel, tak i ví, koho budu volit.“

V Dejvicích odevzdal svůj hlas místopředseda ANO Karel Havlíček, který po volbě řekl, že si půjde dát pivo do Dejvické nádražky a zítra vezme svou fenku Betynu do lesa. Zmínil také, že v případě vítězství hnutí ANO se premiérem spíše stane Andrej Babiš než on. Lídr hnutí Přísaha Robert Šlachta volil v jihomoravských Pohořelicích. Za neúspěch bude považovat zisk pod tři procenta a rovněž si přeje 65procentní volební účast.

Online Volby do Sněmovny 2025 začaly. Češi si vyberou dvě stě nových poslanců

Volby, ilustrační foto

Jak poznám svou volební místnost?

Vzhledem k blížícím se volbám, které se konají třetího a čtvrtého října, přinášejí EuroZprávy.cz praktický návod, díky kterému můžete zjistit, do jaké volební místnosti patříte.

Volby, ilustrační foto

