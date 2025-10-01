U dvou možností, které lidem umožní odevzdat hlas některému z kandidujících uskupení v nadcházejících sněmovních volbách, skončily ve středu poslední lhůty. Upozornilo na to ministerstvo vnitra. Volby do dolní parlamentní komory se uskuteční v pátek a sobotu.
Do středečních 16 hodin bylo možné osobně podat žádost o voličský průkaz, který občanům umožňuje volit mimo adresu trvalého bydliště. Již minulý týden v pátek vypršela lhůta pro podání písemné žádosti o průkaz.
Písemnou žádost o korespondenční hlasování, které je novinkou, museli lidé podat už do pátku 29. srpna. Do dneška ale měli možnost žádat osobně na zastupitelských úřadech v zahraničí.
Úterý bylo zároveň mezním dnem pro dodání sady hlasovacích lístků do poštovních schránek voličů. Pokud jste je nedostali, dostanete je ve volební místnosti. "Lístky jsou jednostranné a označené razítkem příslušného krajského úřadu. Na každém lístku najdete číslo strany, název, seznam kandidátů, jejich věk, povolání a bydliště," popsalo ministerstvo.
Problém s dodáním hlasovacích lístků nastal již v minulém týdnu v České Lípě, přiznala Česká pošta. Kvůli lidské chybě při kompletování sad a obálek došlo k distribuci lístků určených pro Ústecký, nikoliv Liberecký kraj.
"Ihned po zjištění pochybení jsme začali intenzivně řešit náhradní distribuci místně správných hlasovacích lístků tak, aby je občané do svých schránek obdrželi v zákonné lhůtě tří dnů před konáním voleb," dodala pošta.
Sněmovní volby proběhnou v pátek 3. a sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou pozítří ve 14 hodin a uzavřou se ve 22 hodin. Hlas půjde odevzdat také v sobotu mezi 8. a 14. hodinou.
Související
Policisté se připravují na volby. Připraveni budou i pyrotechnici
MANUÁL pro volby do Poslanecké sněmovny: Letos půjdeme k volbám s jednou zásadní novinkou
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Vypršely volební lhůty. Průkaz ani korespondenční hlasování už nezajistíte
před 1 hodinou
Porážka s nováčkem ze Zlína už byla moc. V Plzni se rozloučili s trenérem Koubkem
před 1 hodinou
Policie rychle objasnila vraždu seniorky v Praze. Motiv podezřelého je záhadou
před 2 hodinami
Rozmary podzimního počasí potrápí zemědělce a zahrádkáře. ČHMÚ varuje
před 2 hodinami
Další podnikatel v prvoligovém fotbale. Fotbalovou Plzeň nově většinově vlastní Strnad
před 3 hodinami
První české ženy v lékařských pláštích. Medicíně se musely učit v zahraničí
před 3 hodinami
Policisté se připravují na volby. Připraveni budou i pyrotechnici
před 4 hodinami
Není to jen o Ukrajině, válka zasáhla celou Evropu. Ta už ve střetu s Ruskem je, shodují se lídři v Dánsku
před 5 hodinami
Francie se hádá s Německem. Postavíme stíhačku bez vás, vzkazuje Paříž Berlínu
před 6 hodinami
MANUÁL pro volby do Poslanecké sněmovny: Letos půjdeme k volbám s jednou zásadní novinkou
před 6 hodinami
Lídři EU v Dánsku: Situace je horší než za studené války, varuje Frederiksenová
před 8 hodinami
Bulharsko ukončí dodávky ruského plynu do Maďarska a Slovenska
před 8 hodinami
Každá země EU je sama slabší než Rusko. Česko nemá alternativu k NATO, shodli se politici v anketě EZ
před 8 hodinami
Okamura chce i nechce revidovat pobyty Ukrajinců, Rakušan mu přisoudil titul mistra světa
před 8 hodinami
Důvěra se z politiky vytratila. Podporujeme zavedení mechanismu odpovědnosti veřejných činitelů. říká Sokol z Hnutí Generace
před 9 hodinami
Austrálií otřásá nevídaný skandál. Výrobci falšovali ochranný faktor opalovacích krémů
před 10 hodinami
Izrael půlí Pásmo Gazy. Armáda uzavírá poslední cestu z jihu na sever
před 10 hodinami
Evropští lídři se schází v Kodani na jednání o bezpečnosti. Jedinou hrozbou je Rusko, míní Frederiksenová
před 11 hodinami
Co vlastně znamená shutdown? V minulosti v USA zavřelo vše od parků po muzea
před 12 hodinami
Americká vláda je uzavřena. Shutdown poslal domů statisíce zaměstnanců, úřady nefungují
Spojené státy americké se ponořily do shutdownu, poprvé za téměř sedm let, jelikož Kongres nedokázal dosáhnout dohody o financování do stanovené půlnoci. Demokraté v Kongresu odmítli podpořit balíček financování předložený Republikány, dokud nezískají ústupky v klíčové oblasti zdravotní péče.
Zdroj: Libor Novák