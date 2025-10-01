Vypršely volební lhůty. Průkaz ani korespondenční hlasování už nezajistíte

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. října 2025 21:25

Volby, ilustrační fotografie.
Volby, ilustrační fotografie. Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

U dvou možností, které lidem umožní odevzdat hlas některému z kandidujících uskupení v nadcházejících sněmovních volbách, skončily ve středu poslední lhůty. Upozornilo na to ministerstvo vnitra. Volby do dolní parlamentní komory se uskuteční v pátek a sobotu. 

Do středečních 16 hodin bylo možné osobně podat žádost o voličský průkaz, který občanům umožňuje volit mimo adresu trvalého bydliště. Již minulý týden v pátek vypršela lhůta pro podání písemné žádosti o průkaz. 

Písemnou žádost o korespondenční hlasování, které je novinkou, museli lidé podat už do pátku 29. srpna. Do dneška ale měli možnost žádat osobně na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Úterý bylo zároveň mezním dnem pro dodání sady hlasovacích lístků do poštovních schránek voličů. Pokud jste je nedostali, dostanete je ve volební místnosti. "Lístky jsou jednostranné a označené razítkem příslušného krajského úřadu. Na každém lístku najdete číslo strany, název, seznam kandidátů, jejich věk, povolání a bydliště," popsalo ministerstvo. 

Problém s dodáním hlasovacích lístků nastal již v minulém týdnu v České Lípě, přiznala Česká pošta. Kvůli lidské chybě při kompletování sad a obálek došlo k distribuci lístků určených pro Ústecký, nikoliv Liberecký kraj. 

"Ihned po zjištění pochybení jsme začali intenzivně řešit náhradní distribuci místně správných hlasovacích lístků tak, aby je občané do svých schránek obdrželi v zákonné lhůtě tří dnů před konáním voleb," dodala pošta.

Sněmovní volby proběhnou v pátek 3. a sobotu 4. října. Volební místnosti se otevřou pozítří ve 14 hodin a uzavřou se ve 22 hodin. Hlas půjde odevzdat také v sobotu mezi 8. a 14. hodinou. 

před 6 hodinami

MANUÁL pro volby do Poslanecké sněmovny: Letos půjdeme k volbám s jednou zásadní novinkou

Volby Ministerstvo vnitra

