"Vysoká škola, nízká mzda? Nejsme socky! Protestující studenti a učitelé se vydali na Hrad

Účastníci protestů žádají pro univerzity více peněz ze státního rozpočtu a zrovnoprávnění mzdových tarifů mezi obory vysokých škol. V centru Prahy se dnes odpoledne na akci sešla zhruba tisícovka lidí před Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, odkud pak vyrazili na pochod k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka u Hradu. Vysokoškolští učitelé v čele průvodu valili balvan, který má podle nich odkazovat na mytologického Sisyfa. Nesli také transparenty s nápisy jako "Bez sociálních věd si nebudeme rozumět" nebo "Excelentní vědu za ostudné mzdy?".

Při zastávce u sídla vlády účastníci pochodu předčítali z otevřeného dopisu pro premiéra, v němž ho vyzývají, aby se situací kolem platů vyučujících zabýval. Mimo jiné v dopise apelovali také na akademickou minulost Fialy, který se stal profesorem politologie a před vstupem do politiky působil několik let jako rektor Masarykovy univerzity v Brně a také vedl Českou konferenci rektorů. K soše Masaryka u Hradu se pak protestující obrátili s dotazem, jak to udělal, že jeho akademickou dráhu nikdo nezpochybňoval. Několikrát účastníci pochodu také provolávali "Máme smysl", s odkazem na smysluplnost svých oborů.

Protestní akce Hodina pravdy se konala i v dalších univerzitních městech. Například v Olomouci se několik stovek studentů a pedagogů Filozofické fakulty Univerzity Palackého zapojilo do výstražné stávky. Stávkující zaplnili nádvoří fakulty v Křížkovského ulici. Lingvisté, uměnovědci či filozofové přišli na nádvoří s transparenty s nápisy například "Humanitní vědci nejsou parazité", "Bohatství ducha se nedá zaplatit, ale zkusit to můžete" nebo s transparentem v podobě krabice na tyči a s nápisem "Nemám ani na transparent".

Univerzita Pardubice zase protest podpořila debatou akademiků a studentů. "Dospěli jsme do stavu, kdy už není možné mlčet," řekl Aleš Prázný z katedry filozofie univerzity. Zástupci fakulty žádají pro humanitní a společenské vědy důstojné podmínky srovnatelné s jinými vědami. Podle Prázného ale aktivita zatím nemá u politiků očekávanou odezvu. Rektor Libor Čapek nebyl přítomen kvůli zahraniční cestě. Písemně ale ČTK sdělil, že univerzita může financovat mnohé obory díky zaměstnancům, kteří získávají peníze ze soutěží národních a mezinárodních poskytovatelů. Podle něj škola vždy zohledňovala své multioborové zaměření a její humanitní obory nejsou upozaděny, nicméně vysoké školy jsou podfinancované.

"Stejná situace, jako je na filozofických a humanitních fakultách, je také na čtyřech uměleckých vysokých školách. Institucionální podfinancování veřejných vysokých škol je ostuda a hanebnost," řekl k protestu rektor JAMU Petr Michálek. Ohledně podfinancování je podle něj třeba postupovat s chladnou hlavou, systematicky a partnersky. "Pokud se ale něco nezmění, z Hodiny pravdy se musí stát dny a měsíce pravdy," dodal. Do protestu se zapojily ještě například Univerzita J. E. Purkyně i filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Západočeské univerzity a Jihočeské univerzity.

Ministr školství při dnešní návštěvě základní školy v pražských Horních Počernicích řekl médiím, že chápe rozčarování vysokoškolských pedagogů protestujících proti nízkým platům. Problém ale podle něj nelze řešit pouhým dosypáním peněz z rozpočtu, racionalizovat svůj provoz musí univerzity. Informace, jaké systémové a strategické kroky školy učiní, má Balaš od škol dostat zhruba do konce dubna.

"Čekáme na informace ze strany univerzit do 21. dubna, jaké jsou jejich strategické a systémové kroky, abychom mohli mít argument pro to přidat do té kapitoly další prostředky," řekl ministr. Otázka financování vysokých škol je podle něj problematická posledních 20 let, problémy ale prohloubily potíže související s pandemií covidu-19 a válkou na Ukrajině. "Nedá se to řešit jen tím, že do systému nasypeme víc peněz. Je třeba, aby z druhé strany byly vstřícné kroky. Aby se univerzity zamyslely, jestli na každé musí být stejný obor, jestli se to nedá spojovat," uvedl. Balaš avizoval, že o platech na univerzitách bude dnes mluvit s premiérem Fialou a ve středu by se jimi mohla zabývat vláda.