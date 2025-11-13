Školské odbory vyhlašují stávkovou pohotovost

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství dnes plánuje vyhlásit stávkovou pohotovost. Odboráři tak reagují na kritický stav, do kterého se regionální školství dostalo kvůli chybějícím schváleným finančním prostředkům. Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rozpočtu stále schází téměř čtyři miliardy korun, konkrétně 3,7 miliardy korun, které jsou určeny na dofinancování regionálního školství za listopad a prosinec 2025.
Pokud by peníze nebyly včas poskytnuty, školy by byly nuceny krátit své výdaje o deset procent. Odboráři hovoří o vážném riziku a kritizují končící vládu Petra Fialy (ODS) za to, že „podcenila a ignorovala rozpočtové opatření“. Předseda svazu František Dobšík potvrdil, že chystají vyhlášení stávkové pohotovosti, čímž chtějí vládě poslat „poslední zvonění“.
Ministerstvo financí sice resortu školství peníze přislíbilo, ale chybějící miliardy vznikly složitým přesouváním financí v rámci rozpočtu MŠMT. Bekovo ministerstvo opakovaně přesouvalo finance z jedné rozpočtové položky do druhé.
Peníze, které mělo MŠMT původně připravené na platy, muselo ze zákona rozeslat 6. listopadu jako nárokové dotace soukromým školám. Už dříve si ale z těchto prostředků „půjčilo“ na platy nepedagogických pracovníků, jako jsou školníci, kuchařky a uklízečky, na poslední čtyři měsíce roku.
Celý dluh vznikl kvůli odkladu převodu financování nepedagogů na zřizovatele, tedy obce a kraje, z letošního září na leden 2026. O tomto časovém posunu přitom vláda rozhodla už v březnu. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) ujistil, že vláda finance poskytne v plné výši a problém vyřeší na jednání vlády ve středu 19. listopadu.
Mluvčí resortu Veronika Lucká Loosová Novinkám potvrdila, že rozpočtové opatření má vláda schválit 19. listopadu a školy by měly finance obdržet včas a v plné výši.
Představitelé některých krajů, například Berkovcová a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Veřmiřovský, uvedli, že MŠMT údajně zvažovalo, že peníze zřizovatelům nepošle, přestože byly školám narozpočtované. Kraje, jakožto zřizovatelé středních škol, se proto proti tomuto kroku ohradily. Ministerstvo následně slíbilo, že peníze krátit nebude.
Náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS) vysvětlil přesouvání peněz tím, že peníze na platy mohou počkat až do začátku ledna. Dodal, že podobná opatření, kdy se peníze převádí dle aktuálních potřeb, jsou běžná i u jiných resortů a nepředpokládá, že by se někdo dostal do platební neschopnosti.
Otázkou ale zůstává, odkud potřebné peníze vezme Ministerstvo financí. Vládní finanční rezerva na rok 2025 byla vyčerpána už v březnu, proto se resort financí zřejmě chystá sáhnout do několika různých kapitol, aby potřebnou částku složil. Které konkrétní kapitoly to budou, však dlouhodobě odmítá komentovat.
