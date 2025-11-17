Za svobodu je nutné nést odpovědnost, zdůraznil Pavel občanům

17. listopadu 2025 16:58

Petr Pavel na Národní třídě během oslav 17. listopadu
Petr Pavel na Národní třídě během oslav 17. listopadu Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Svoboda není setrvalým stavem, lidé za ni musí i nadále nést odpovědnost, konstatoval prezident Petr Pavel u příležitosti dnešního státního svátku. Hlava státu ocenila, že se o 17. listopad zajímá mladá generace. 

"Když si připomínáme 17. listopad, myslíme na odvahu těch, kteří věřili, že změna je možná. Dnes žijeme ve svobodné zemi, ale svoboda není stav – je to odpovědnost, kterou musíme neustále nést," konstatoval prezident Pavel na sociální síti X. 

Hlavu státu těší, že pondělní státní svátek prožívají nejenom lidé, kteří události roku 1989 prožili na vlastní kůži. "Mám radost, že právě mladí lidé si tento den připomínají s hrdostí. Protože demokracie žije jen tam, kde o ni lidé pečují," dodal. 

Pavel se dnes osobně dostavil na Národní třídu, kde si lidé připomínají události z let 1939 a 1989. Na místě nechyběli ani další politické delegace. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš dorazil se spolupracovníky Karlem Havlíčkem a Alenou Schillerovou. Piráty reprezentovali Zdeněk Hřib či Ivan Bartoš. K památníku přišel i premiér v demisi Petr Fiala (ODS). 

Na 17. listopad každoročně připadá Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Česko si připomíná události z roku 1939, kdy nacisté zakročili proti vysokoškolským studentům, a z roku 1989, kdy totéž udělali komunisté. Před 36 lety to odstartovalo sametovou revoluci, která ukončila vládu jedné strany v Československu.

Andrej Babiš a Petr Pavel

Je to na Babišovi, kdy bude premiérem, uvedl Hrad po dnešním jednání

Pražský hrad potvrdil, že prezident Petr Pavel požaduje, aby předseda hnutí ANO veřejně vysvětlil, jak vyřeší svůj střet zájmů. Pokud tak věrohodně učiní, hlava státu je připravena ho jmenovat premiérem bez dalšího dokladu. Pavel se dnes také vyjádřil k některým částem programového prohlášení. 

Další zprávy