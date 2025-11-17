Za svobodu je nutné nést odpovědnost, zdůraznil Pavel občanům

Svoboda není setrvalým stavem, lidé za ni musí i nadále nést odpovědnost, konstatoval prezident Petr Pavel u příležitosti dnešního státního svátku. Hlava státu ocenila, že se o 17. listopad zajímá mladá generace.
"Když si připomínáme 17. listopad, myslíme na odvahu těch, kteří věřili, že změna je možná. Dnes žijeme ve svobodné zemi, ale svoboda není stav – je to odpovědnost, kterou musíme neustále nést," konstatoval prezident Pavel na sociální síti X.
Hlavu státu těší, že pondělní státní svátek prožívají nejenom lidé, kteří události roku 1989 prožili na vlastní kůži. "Mám radost, že právě mladí lidé si tento den připomínají s hrdostí. Protože demokracie žije jen tam, kde o ni lidé pečují," dodal.
Pavel se dnes osobně dostavil na Národní třídu, kde si lidé připomínají události z let 1939 a 1989. Na místě nechyběli ani další politické delegace. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš dorazil se spolupracovníky Karlem Havlíčkem a Alenou Schillerovou. Piráty reprezentovali Zdeněk Hřib či Ivan Bartoš. K památníku přišel i premiér v demisi Petr Fiala (ODS).
Na 17. listopad každoročně připadá Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Česko si připomíná události z roku 1939, kdy nacisté zakročili proti vysokoškolským studentům, a z roku 1989, kdy totéž udělali komunisté. Před 36 lety to odstartovalo sametovou revoluci, která ukončila vládu jedné strany v Československu.
