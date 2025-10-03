Žádný východ, zdůraznil Babiš při debatě s Fialou. Oba muži se vzácně shodli, že největší hrozbou je Rusko

Jakub Jurek

Jakub Jurek

3. října 2025 9:56

Andrej Babiš a Petr Fiala
Andrej Babiš a Petr Fiala Foto: Reprofoto

Premiér Petr Fiala (Spolu) a expremiér Andrej Babiš (ANO) se v předvolební debatě na televizi Nova střetli v sérii osobních útoků, obviňování a vzájemného přehazování odpovědnosti za současné problémy Česka. Byly ale i chvíle, kdy se oba muži nečekaně shodli. Na závěr dokonce přišly vzájemné pochvaly.

Už v úvodu Babiš předal Fialovi manžetu s českou vlajkou, protože ji podle něj „nikdy nenosí“. Zároveň obvinil premiéra z „podlézání Evropské unii“ a „extrémního zvyšování cen energií“. Fiala mu oponoval s tím, že jeho vláda se soustředila na práci a méně na komunikaci. „Snažili jsme se pracovat a moc jsme o tom nemluvili. A teď vidíte výsledky.“

Obhajoval také pomoc Ukrajině, když zdůraznil, že ukrajinští uprchlíci státu „dávají dvojnásobek oproti pomoci, kterou přijímají“. S tím ale Babiš nesouhlasil. „Oni způsobili krizi a inflaci,“ zdůraznil.

Oba politici neustále sahali po grafech a přehazovali si odpovědnost za stav veřejných financí. „Vy jste nechali doběhnout krach Bohemia Energy,“ řekl Fiala. Babiš obvinil majitele firmy z „okradeni lidí“ a premiéra ze lži. Fiala připomněl, že jeho kabinet deficit skutečně snižuje. „Je třeba se o deficitu bavit v procentech HDP,“ vysvětloval. Babiš ale pokračoval ve svém: „Dali jsme lidem 450 miliard.“

Na otázku, jak nastartovat českou ekonomiku, však oba odpovídali spíše výtkami vůči sobě. Nejkritičtější období podle nich představovaly covidové roky. „Česko je jedna z nejlépe se rozvíjejících ekonomik v Evropě,“ připustil Fiala, ale dodal, že novou vládu čeká „nejistá situace“ a složité rozhodování.

„Máme proinvestiční rozpočty,“ vysvětlil premiér a slíbil, že na začátku příští vlády představí plán „na další strategické investice, aby se zvýšila atraktivita pro zahraniční investory“. Připomněl, že „už teď investujeme 250 miliard ročně“.

Babiš znovu kritizoval situaci v dopravě: „ŘSD nemůže podepisovat kontrakty na stavbu silnic a dálnic, protože nemá peníze. Investují do nákupu tanků a letadel.“ „Žádné kontrakty se neruší, budeme mít dostavenou dálniční síť v Česku,“ reagoval Fiala. Babiš mu kontroval, že všechny otevírané dálnice připravila jeho vláda. Fiala připustil, že některé projekty převzali, ale „přesto musela vláda investovat 150 miliard“ – například do dostavby Pražského okruhu nebo D35.

Na téma daní Fiala otevřeně uznal, že před minulými volbami slíbil, že je nebude zvyšovat. „Mrzí mě to, ale stavím se k tomu jako chlap čelem. Všimněte si, že ani neslibuji snížení daní, jako někteří,“ popsal a ukázal na Babiše. Ten však trval na tom, že Fiala o daních „lhal“. Premiér se ho přímo zeptal: „Proč se mi nepodíváte do očí?“ Babiš se smál, ale do očí se mu nepodíval.

V oblasti energetiky Fiala zdůraznil, že se snaží, aby „emisní povolenky ETS 2 zavedeny nebyly“. Připomněl, že Babiš v roce 2019 schválil klimatické závazky EU do roku 2050, zatímco „jediný stát, který tyto cíle odmítl, bylo Polsko“. Fiala proto prosazuje zastropování ETS II a tvrdí, že má „v Evropské radě 19 spojenců“. Babiš reagoval s tím, že „zastropování je nesmysl, 19 členských států je jen PR. Okamžitě řekneme, že to nezavedeme. Evropská unie je o byznysu.“

V otázce hrozeb se oba shodli, že pro Česko je největším nebezpečím Rusko. Babiš ale přidal i další: nelegální migraci, blackout, z něhož obvinil Fialu, a nakonec i samotnou vládu Petra Fialy.

„Armáda musí mít dostatek vojáků,“ zdůraznil Babiš a vyčetl vládě, že „neplní ani 2 %, vždycky si tam něco dopíšou“. Sliboval posílení protivzdušné obrany a pořízení dronů. Fiala mu připomněl, že právě ANO v minulosti armádu zanedbávalo: „Nedávali jste do obrany peníze a my je dáváme.“ Dodal, že je nutné sledovat vývoj války na Ukrajině a budovat moderní protidronovou zeď.

Babiš pak ukázal vizualizaci střediska pro nábor vojáků, policistů i hasičů, kde by noví příslušníci „při nástupu brali 50 tisíc korun“. „Chceme čistě profesionální armádu,“ prohlásil. Fiala připustil, že se výjimečně shodují s tím, že „je nutné umožnit cvičit i dobrovolníkům.“

„Žádný východ, my jsme tady v České republice,“ prohlásil Babiš a dodal, že „V4 obnovíme.“ Zmínil i své „dobré vztahy s Trumpem“.

V hospodářské oblasti Babiš znovu zopakoval: „Zrušit všechny dotace.“ „Vy když budete dotace vracet, tak se dostanete do mínusu,“ oponoval Fiala.

Premiér sebekriticky přiznal: „Musím se zlepšit v marketingu a vysvětlování.“ Babiš okamžitě reagoval s tím, že „tahle vláda neudělala nic pro lidi, takže nemá co komunikovat.“

Na závěr Babiš slíbil dodržování svého programu, Fiala zopakoval priority: „bezpečnost a být součástí EU a NATO“.

Oba byli vyzváni, aby uvedli jednu pozitivní věc o soupeři. „Pan Fiala je dobrý učitel a umí dobře mluvit,“ řekl Babiš. Fiala ocenil Babišovu „urputnost a vytrvalost, že do toho ještě ve svém věku jde.“ Debatu zakončili podáním ruky.

včera

Nemůžete se rozhodnout, komu hodit hlas? Přinášíme velký přehled volebních kalkulaček

Související

Volby, ilustrační fotografie.

Nemůžete se rozhodnout, komu hodit hlas? Přinášíme velký přehled volebních kalkulaček

Volební kalkulačky se staly nepostradatelným nástrojem před každými volbami. Umožňují rychle porovnat vlastní postoje s programy stran a během pár minut nabídnou orientační doporučení. Zjednodušují složitou politickou realitu a mají i osvětový efekt, ale nelze je vnímat jako náhradu důkladného sledování politiky. EuroZprávy.cz proto přinášejí přehled kalkulaček, které jsou dostupné, efektivní a spolehlivé.
Vilém Štěpán Prokopík

Euro nás nespasí, ale jsme připraveni ho přijmout. S extremisty ani s Babišem do vlády nepůjdeme, říká Prokopík

Dvojka olomoucké kandidátky a garant obranné politiky Hnutí Generace Vilém Štěpán Prokopík v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz přiblížil postoje své strany k otázkám obrany a zahraniční politiky. Hovořil mimo jiné o sestřelování ruských letounů, ale také o prohlubování evropské integrace a možném přijetí eura. „Čekáme dlouho a Rusko přitom rozumí síle. Když si vzpomenu na sestřelení ruské stíhačky Tureckem, která letěla ze Sýrie, bylo to jasné – prostě ji sestřelit,“ říká jedna z hlavních tváří hnutí. Prokopík zároveň vysvětlil, s kým je Hnutí Generace připraveno spolupracovat, a které subjekty naopak jednoznačně odmítá.

Více souvisejících

Volby volby do Poslanecké sněmovny 2025 Andrej Babiš Petr Fiala (ODS)

Aktuálně se děje

před 23 minutami

před 1 hodinou

Bezpilotní bojový letoun MQ-9 Reaper

Nápad Evropské komise na vybudování dronové zdi dostává zásadní trhliny

Nápad Evropské komise na vybudování takzvané „dronové zdi“ vykazuje trhliny ještě předtím, než se poprvé pokusí zachytit ruského narušitele. V reakci na přelety ruských dronů nad Polskem a Rumunskem a nevysvětlené (ale pravděpodobně ruské) přelety nad Dánskem, Norskem a Německem navrhuje předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová nový lesklý štít radarů a záchytných systémů. Tento systém má sloužit k obraně východního křídla bloku a Von der Leyenová jej nazvala „dronovou zdí“ ve svém nedávném projevu o stavu Unie.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ondřej Müller

Imperiální Rusko se zastaví až tam, kde dostane „přes hubu“. Lídr TOP09 na Pardubicku Müller promluvil i o zvyšování daní nebo krizi bydlení

Lídr TOP09 v Pardubickém kraji a čtyřka na tamní kandidátce koalice Spolu Ondřej Müller exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak chce koalice řešit krizi bydlení nebo inflaci. Rovněž promluvil o bezpečnostní spolupráci v atlantickém prostoru. „Historie ukazuje, že imperiální Rusko se zastaví vždy až tam, kde dostane ‚přes hubu‘. Z toho soudím, že je lepší důkladně bránit vnější hranice NATO a případné opakované provokace ukončit ráznými kroky, třeba i sestřelením letounu,“ říká.

před 3 hodinami

včera

Tony Blair

Blízký východ ho potopil, teď se do něj vrací. Proč se Tony Blair angažuje v plánu na mír v Gaze?

Bývalý britský premiér Tony Blair se po letech strávených v ústraní chopil nové příležitosti k definování svého odkazu. Přijal totiž klíčovou roli v novém plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ukončení konfliktu v Pásmu Gazy. Blair, jehož pověst byla vážně pošramocena podporou invaze do Iráku před 22 lety, se nyní vrací do regionu, který jej dlouhodobě zaměstnává a který pro něj byl zdrojem diplomatického trápení i po odchodu z Downing Street.

včera

včera

včera

E-3 Sentry

Posílení východního křídla NATO: Aliance reaguje na ruské průniky do vzdušného prostoru

Po sérii údajných průniků ruských letounů a dronů do vzdušného prostoru NATO Aliance posiluje svou přítomnost na východním křídle, aby čelila hrozbě z Ruska. Zpravodajská stanice CNN dostala možnost připojit se k osmihodinovému monitorovacímu letu pod názvem „Eastern Sentry“ (Východní hlídka). Úkolem mise je hluboký dohled nad ruským a běloruským územím a včasné odhalování možného narušení vzdušného prostoru NATO.

včera

Volby, ilustrační fotografie.

Nemůžete se rozhodnout, komu hodit hlas? Přinášíme velký přehled volebních kalkulaček

Volební kalkulačky se staly nepostradatelným nástrojem před každými volbami. Umožňují rychle porovnat vlastní postoje s programy stran a během pár minut nabídnou orientační doporučení. Zjednodušují složitou politickou realitu a mají i osvětový efekt, ale nelze je vnímat jako náhradu důkladného sledování politiky. EuroZprávy.cz proto přinášejí přehled kalkulaček, které jsou dostupné, efektivní a spolehlivé.

včera

Lukáš Otys

ETS II v současné podobě je hrozba pro domácnosti i firmy, říká lídr TOP09 na Karlovarsku Otys. Klimatické cíle ale musí být motorem naší konkurenceschopnosti

Lídr TOP09 v Karlovarském kraji a dvojka na tamní kandidátce koalice Spolu Lukáš Otys v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, jak se koalice staví k návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, problémům mladých lidí nebo klimatické krizi a s ní spojenou environmentální politikou Evropské unie. „V dnešní podobě ETS II nepodporuji. Je to hrozba pro domácnosti a firmy, zdražilo by to teplo i dopravu,“ říká.

včera

Prezident Trump

Byl summit s Putinem naprostý propadák? Změna Trumpovy rétoriky vůči Ukrajině vyvolává pochybnosti

Pozorovatelé a komentátoři byli překvapeni, když prezident Donald Trump nedávno, ve stejném týdnu jako jeho projev v OSN, učinil zjevný obrat ve svém postoji a předpověděl, že Ukrajina může vyhrát válku proti Rusku. Toto prohlášení z Bílého domu představuje značný kontrast oproti dřívějšímu pesimismu a výtkám, které Trump směřoval na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ještě během jejich únorového setkání. Zásadní otázkou je, co tuto náhlou rétorickou změnu vyvolalo a zda skutečně znamená, že je Trump nyní stejně odhodlaný v podpoře Kyjeva jako evropští spojenci v NATO. 

včera

Prezident Trump

Trump je ze shutdownu nadšený. Mluví o trvalém osekání demokratických agentur

Prezident Donald Trump ráno na sociální síti Truth Social s nadšením okomentoval současný shutdown vlády a označil jej za „bezprecedentní příležitost“, kterou mu prý „radikální levicoví demokraté“ sami poskytli. Bílý dům využívá pozastavení financování k masivnímu propouštění federálních zaměstnanců a rušení programů, které jsou pro Demokratickou stranu prioritní.

včera

Jiří Mašek

Bydlení, práce, daně i klima. Co nabízejí politici pro budoucnost Česka?

Bydlení, práce, daně i klima – tři politici z ANO, STAN a KDU-ČSL se pro EuroZprávy.cz vyjádřili k tématům, která nejvíce pálí mladou generaci. Jiří Mašek (ANO) slibuje státní podporu bydlení a škrty ve státní správě, Martin Exner (STAN) mluví o spravedlivějším daňovém systému a investicích do klimatu i obrany. Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) zdůrazňuje digitalizaci, úspory na úřednících a „rozumný poměr“ mezi ekonomickým růstem a ochranou životního prostředí.

včera

Kongres USA

Co po shutdownu čeká USA? Situace se může vyvinout jedním z těchto směrů

V úterý večer nebyl americký Senát schopen schválit zákon o financování, a tak došlo k uzavření federální vlády, poprvé za téměř sedm let. V důsledku toho byly federální operace drasticky omezeny. Stejně jako všechny předchozí, i tento "shutdown" jednoho dne skončí. Může to trvat dny či týdny, ale rostoucí tlak veřejnosti a politické nepříjemnosti nakonec donutí jednu ze stran ustoupit. Server BBC představil čtyři scénáře, jak se může situace vyvíjet.

Aktualizováno včera

Ilustrační fotografie

Útok v Manchesteru: Muž najel u synagogy do lidí, tři mrtví

Dva lidé zemřeli po útoku nožem a najetím autem, ke kterému došlo u synagogy Heaton Park v severním Manchesteru. Policie předpokládá, že třetí obětí je útočník, kterého zastřelila policie. K incidentu došlo v den Jom kipur, nejsvětější den židovského kalendáře. Další tři civilisté jsou ve vážném stavu a byli převezeni do nemocnice.

včera

Teroristé Hamásu

Hamás americký návrh na příměří v Pásmu Gazy odmítá

Velitel vojenského křídla hnutí Hamás v Pásmu Gazy vyjádřil nesouhlas s novým americkým návrhem na příměří, a to navzdory tomu, že Izrael plán prezidenta Trumpa již akceptoval. Vyjednavači se spojili s Izz al-Din al-Haddadem, který má za to, že plán má Hamás zlikvidovat bez ohledu na to, zda ho přijme, či odmítne. Z toho důvodu je pevně rozhodnut v boji pokračovat. 

včera

včera

Vilém Štěpán Prokopík

Euro nás nespasí, ale jsme připraveni ho přijmout. S extremisty ani s Babišem do vlády nepůjdeme, říká Prokopík

Dvojka olomoucké kandidátky a garant obranné politiky Hnutí Generace Vilém Štěpán Prokopík v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz přiblížil postoje své strany k otázkám obrany a zahraniční politiky. Hovořil mimo jiné o sestřelování ruských letounů, ale také o prohlubování evropské integrace a možném přijetí eura. „Čekáme dlouho a Rusko přitom rozumí síle. Když si vzpomenu na sestřelení ruské stíhačky Tureckem, která letěla ze Sýrie, bylo to jasné – prostě ji sestřelit,“ říká jedna z hlavních tváří hnutí. Prokopík zároveň vysvětlil, s kým je Hnutí Generace připraveno spolupracovat, a které subjekty naopak jednoznačně odmítá.

včera

Problém přímo nad našimi hlavami: Evropské aerolinky ženou své piloty až na hranu

Podle rozsáhlé studie se piloti a palubní personál evropských leteckých společností cítí pod stále větším tlakem, aby pracovali dlouhé hodiny, skrývali známky únavy a potlačovali obavy z ohrožení bezpečnosti. Výzkum Gentské univerzity v Belgii, do kterého se zapojilo 6 900 pracovníků, zjistil, že snaha leteckých společností o snižování nákladů a honba za ziskem "systematicky oslabily" bezpečnost. Mnoho vyčerpaných zaměstnanců se navíc cítí být příliš zastrašeno, než aby zpochybnili rozhodnutí managementu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy