Žádný východ, zdůraznil Babiš při debatě s Fialou. Oba muži se vzácně shodli, že největší hrozbou je Rusko

Premiér Petr Fiala (Spolu) a expremiér Andrej Babiš (ANO) se v předvolební debatě na televizi Nova střetli v sérii osobních útoků, obviňování a vzájemného přehazování odpovědnosti za současné problémy Česka. Byly ale i chvíle, kdy se oba muži nečekaně shodli. Na závěr dokonce přišly vzájemné pochvaly.
Už v úvodu Babiš předal Fialovi manžetu s českou vlajkou, protože ji podle něj „nikdy nenosí“. Zároveň obvinil premiéra z „podlézání Evropské unii“ a „extrémního zvyšování cen energií“. Fiala mu oponoval s tím, že jeho vláda se soustředila na práci a méně na komunikaci. „Snažili jsme se pracovat a moc jsme o tom nemluvili. A teď vidíte výsledky.“
Obhajoval také pomoc Ukrajině, když zdůraznil, že ukrajinští uprchlíci státu „dávají dvojnásobek oproti pomoci, kterou přijímají“. S tím ale Babiš nesouhlasil. „Oni způsobili krizi a inflaci,“ zdůraznil.
Oba politici neustále sahali po grafech a přehazovali si odpovědnost za stav veřejných financí. „Vy jste nechali doběhnout krach Bohemia Energy,“ řekl Fiala. Babiš obvinil majitele firmy z „okradeni lidí“ a premiéra ze lži. Fiala připomněl, že jeho kabinet deficit skutečně snižuje. „Je třeba se o deficitu bavit v procentech HDP,“ vysvětloval. Babiš ale pokračoval ve svém: „Dali jsme lidem 450 miliard.“
Na otázku, jak nastartovat českou ekonomiku, však oba odpovídali spíše výtkami vůči sobě. Nejkritičtější období podle nich představovaly covidové roky. „Česko je jedna z nejlépe se rozvíjejících ekonomik v Evropě,“ připustil Fiala, ale dodal, že novou vládu čeká „nejistá situace“ a složité rozhodování.
„Máme proinvestiční rozpočty,“ vysvětlil premiér a slíbil, že na začátku příští vlády představí plán „na další strategické investice, aby se zvýšila atraktivita pro zahraniční investory“. Připomněl, že „už teď investujeme 250 miliard ročně“.
Babiš znovu kritizoval situaci v dopravě: „ŘSD nemůže podepisovat kontrakty na stavbu silnic a dálnic, protože nemá peníze. Investují do nákupu tanků a letadel.“ „Žádné kontrakty se neruší, budeme mít dostavenou dálniční síť v Česku,“ reagoval Fiala. Babiš mu kontroval, že všechny otevírané dálnice připravila jeho vláda. Fiala připustil, že některé projekty převzali, ale „přesto musela vláda investovat 150 miliard“ – například do dostavby Pražského okruhu nebo D35.
Na téma daní Fiala otevřeně uznal, že před minulými volbami slíbil, že je nebude zvyšovat. „Mrzí mě to, ale stavím se k tomu jako chlap čelem. Všimněte si, že ani neslibuji snížení daní, jako někteří,“ popsal a ukázal na Babiše. Ten však trval na tom, že Fiala o daních „lhal“. Premiér se ho přímo zeptal: „Proč se mi nepodíváte do očí?“ Babiš se smál, ale do očí se mu nepodíval.
V oblasti energetiky Fiala zdůraznil, že se snaží, aby „emisní povolenky ETS 2 zavedeny nebyly“. Připomněl, že Babiš v roce 2019 schválil klimatické závazky EU do roku 2050, zatímco „jediný stát, který tyto cíle odmítl, bylo Polsko“. Fiala proto prosazuje zastropování ETS II a tvrdí, že má „v Evropské radě 19 spojenců“. Babiš reagoval s tím, že „zastropování je nesmysl, 19 členských států je jen PR. Okamžitě řekneme, že to nezavedeme. Evropská unie je o byznysu.“
V otázce hrozeb se oba shodli, že pro Česko je největším nebezpečím Rusko. Babiš ale přidal i další: nelegální migraci, blackout, z něhož obvinil Fialu, a nakonec i samotnou vládu Petra Fialy.
„Armáda musí mít dostatek vojáků,“ zdůraznil Babiš a vyčetl vládě, že „neplní ani 2 %, vždycky si tam něco dopíšou“. Sliboval posílení protivzdušné obrany a pořízení dronů. Fiala mu připomněl, že právě ANO v minulosti armádu zanedbávalo: „Nedávali jste do obrany peníze a my je dáváme.“ Dodal, že je nutné sledovat vývoj války na Ukrajině a budovat moderní protidronovou zeď.
Babiš pak ukázal vizualizaci střediska pro nábor vojáků, policistů i hasičů, kde by noví příslušníci „při nástupu brali 50 tisíc korun“. „Chceme čistě profesionální armádu,“ prohlásil. Fiala připustil, že se výjimečně shodují s tím, že „je nutné umožnit cvičit i dobrovolníkům.“
„Žádný východ, my jsme tady v České republice,“ prohlásil Babiš a dodal, že „V4 obnovíme.“ Zmínil i své „dobré vztahy s Trumpem“.
V hospodářské oblasti Babiš znovu zopakoval: „Zrušit všechny dotace.“ „Vy když budete dotace vracet, tak se dostanete do mínusu,“ oponoval Fiala.
Premiér sebekriticky přiznal: „Musím se zlepšit v marketingu a vysvětlování.“ Babiš okamžitě reagoval s tím, že „tahle vláda neudělala nic pro lidi, takže nemá co komunikovat.“
Na závěr Babiš slíbil dodržování svého programu, Fiala zopakoval priority: „bezpečnost a být součástí EU a NATO“.
Oba byli vyzváni, aby uvedli jednu pozitivní věc o soupeři. „Pan Fiala je dobrý učitel a umí dobře mluvit,“ řekl Babiš. Fiala ocenil Babišovu „urputnost a vytrvalost, že do toho ještě ve svém věku jde.“ Debatu zakončili podáním ruky.
Podle rozsáhlé studie se piloti a palubní personál evropských leteckých společností cítí pod stále větším tlakem, aby pracovali dlouhé hodiny, skrývali známky únavy a potlačovali obavy z ohrožení bezpečnosti. Výzkum Gentské univerzity v Belgii, do kterého se zapojilo 6 900 pracovníků, zjistil, že snaha leteckých společností o snižování nákladů a honba za ziskem "systematicky oslabily" bezpečnost. Mnoho vyčerpaných zaměstnanců se navíc cítí být příliš zastrašeno, než aby zpochybnili rozhodnutí managementu.
Zdroj: Libor Novák