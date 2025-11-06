Zeman podstoupil další operaci. Je stabilizovaný, uvedla manželka

Česko se dozvědělo, v čem spočívá nynější hospitalizace bývalého prezidenta Miloše Zemana. Předchůdce současné hlavy státu se v motolské nemocnici podrobil operace, prozradil jemu blízký člověk. Podle někdejší první dámy Ivany Zemanové je exprezident ve stabilizovaném stavu.
Novinář Luboš Procházka ve středu informoval, že Zeman v Motole podstoupil zákrok týkající se zažívacího traktu. "Podle manželky Ivany Zemanové je stav bývalé hlavy státu po zákroku stabilizovaný. V péči lékařů zůstane exprezident po zbytek tohoto týdne," napsal Procházka na sociální síti X.
Zveřejnil tam také vyjádření bývalé první dámy. "Miloš je po zákroku, který se týkal zažívacího traktu. Důležité je, že vše proběhlo bez komplikací, nyní je ve stabilizovaném stavu, cítí se dobře. V péči lékařů zůstane i v příštích dnech," uvedla Zemanová.
Procházka již v pondělí potvrdil, že Zeman byl znovu hospitalizován ve zmíněné pražské nemocnici. Tehdy sdělil, že někdejšího politika čeká důležité vyšetření. Sám Zeman se již v neděli ozval prostřednictvím facebookového profilu.
"Zdraví máme jen jedno a je moudré o něj pečovat. V nedávné době jsem absolvoval potřebný lékařský zákrok a v nejbližších dnech mě čeká další plánované vyšetření v nemocnici. Cítím se však lépe a léčba pokračuje podle očekávání," uvedl, přičemž poděkoval za pozdravy a přání a naznačil, že se chce nadále objevovat na veřejnosti. "Těším se, že se brzy opět setkáme při některé z nadcházejících příležitostí," uzavřel krátké prohlášení.
Zeman v říjnu podstoupil operaci kvůli problémům s hnisavým abscesem na zádech. Předtím se měl potýkat s bronchitidou, na kterou mu lékaři předepsali silná antibiotika. Minulý týden v úterý chyběl na Pražském hradě, když se předávala státní vyznamenání.
Zeman patří k nejvýraznějším porevolučním politikům, byl předsedou ČSSD, vlády či Poslanecké sněmovny i prezidentem. Hlavou státu byl do předloňského března, kdy vypršel jeho druhý prezidentský mandát.
