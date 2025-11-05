Znám ho ze nejdéle. U nás SPD nikdo nevolí, Tomio je labilní bezpečnostní hrozba, varoval Hayato Okamura

Poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura pronesl v Poslanecké sněmovně emocionální a nečekaně osobní projev, ve kterém důrazně varoval své kolegy před volbou jeho mladšího bratra, šéfa SPD Tomia Okamury, do pozice předsedy dolní komory parlamentu. Hayato Okamura neváhal Tomia označit za „vážnou bezpečnostní hrozbu“ a zpochybnit jeho morální pevnost i osobní stabilitu.
Hayato Okamura zahájil svůj projev vzpomínkou na společný česko-japonský původ a připomněl, že Tomio je o šest let mladší. Sdílel dojemné momenty z dětství, včetně Tomiova příjezdu z porodnice na periferii Tokia. Připomněl také křesťanskou víru jejich matky Heleny a dědečka Josefa Holíka, který byl prvorepublikovým lidovcem.
Vzpomínky se stočily i k těžkým obdobím dětství. Hayato popsal, jak je otec, navzdory návštěvám dvakrát ročně, nemohl vídat častěji kvůli práci v Tokiu. Nejvíce však zdůraznil období, kdy byla jejich matka téměř rok hospitalizovaná s vážným nervovým onemocněním, a v důsledku toho Tomio a Osamu museli strávit několik měsíců v dětském domově v Mašťově u Podbořan.
Tyto osobní detaily poslanec Hayato Okamura spojil s aktuální politickou situací, když emotivně prohlásil, že nikdo v jejich širší české rodině SPD nevolil a nevolí. Vyjádřil se, že je celá rodina hluboce znepokojena bratrovými postoji, které prý těžce nesla i jejich matka. Hayato uvedl, že ho velice bolí taková situace, ale cítil potřebu o tom otevřeně promluvit.
Hayato Okamura plně souhlasil s kritikou, která zazněla v rozpravě dříve, včetně slov premiéra Fialy. Pokládá za vážnou hrozbu zvolit do třetí nejvyšší ústavní funkce člověka, který je „nejvýraznější politickou postavou“, jež dlouhodobě zpochybňuje členství Česka v Evropské unii a NATO. Upozornil, že se „nejedná o žádnou dětskou hru“, ale o zásadní bezpečnostní riziko pro zemi.
Poslanec KDU-ČSL zašel v kritice svého bratra ještě dál, když ho označil za „člověka v podstatě labilního“. Dle Hayata dělá Tomio politiku spíše „jako obchodník“, namísto člověka s pevným morálním základem.
Hayato Okamura spojil bratrovo politické působení s jeho osobními zraněními z dětství. Věří, že Tomio „nezakusil boží lásku“ a že se jeho zranění promítají do celého jeho života, včetně jeho politického působení i v jeho 53 letech.
Závěrem svého emotivního projevu Hayato Okamura vyzval poslance, aby Tomia Okamuru nevolili do funkce předsedy Sněmovny. Své doporučení opřel o bratrovu „labilnost a morální nepevnost“. I když mu osobně jako člověku a bratrovi přeje jen to nejlepší, z pozice poslance musel velice varovat před jeho volbou. Svůj projev zakončil přečtením žalmu.
Příští česká vláda začne už tento týden činit první personální kroky, protože se poprvé sešla nová Poslanecká sněmovna. Očekává se, že jejím předsedou se stane Tomio Okamura (SPD). Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ale vyjádřil názor, že novým ministrem zahraničí nebude poslanec Filip Turek (Motoristé).
Zdroj: Jan Hrabě