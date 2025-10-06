Zrušení muniční iniciativy by poškodilo Česko i Ukrajinu, varuje prezident Pavel

Prezident Petr Pavel se po víkendových volbách vyjádřil k budoucnosti české muniční iniciativy pro Ukrajinu. Pavel varoval, že ukončení této podpory by poškodilo Českou republiku a oslabilo by také obranu Kyjeva proti ruské agresi. Prezidentova slova přichází poté, co volby vyhrálo hnutí ANO, které se před hlasováním vyjádřilo pro ukončení programu.
Pavel zdůraznil, že na této iniciativě životně závisí nejen podpora válkou zasažené Ukrajiny, ale také důvěryhodnost Česka jako partnera v rámci Evropské unie a NATO. Ukončení dodávek by podle něj znamenalo, že si ublížíme především sami. Negativní vliv by to mělo i na Ukrajinu, kde by přišlo o život mnohem více lidí.
Bývalý vysoký představitel NATO je silným zastáncem iniciativy, kterou chválil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podpora Ukrajiny byla vlajkovým programem končící vlády premiéra Petra Fialy. Iniciativa spojuje obchodníky a zástupce obranného sektoru z celého světa, aby zajistili miliony dělostřeleckých granátů pro Kyjev, s financováním od západních zemí.
Vítězem parlamentních voleb se stalo populistické hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše, které získalo 80 z 200 křesel. Hnutí nyní vede jednání o sestavení většinové vlády. Před volbami Babiš uvedl, že by českou muniční iniciativu ukončil, jelikož ji považuje za předraženou a netransparentní. Podle něj by se o takovou podporu měly starat Evropská unie a NATO.
Prezident Pavel naznačil, že Babišovi by mohl být umožněn bližší pohled na fungování iniciativy. Věří, že jak Andrej Babiš, tak zástupci dalších stran, budou mít na paměti především zájem České republiky a jejích spojenců.
„Předpokládám, že jak s Andrejem Babišem, tak se zástupci ostatních stran, budeme mít na zřeteli především zájem České republiky, našich spojenců a partnerů, jako je Ukrajina, a nepoškodíme ani je, ani sebe,“ prohlásil Pavel.
Původně vláda očekávala, že se počet dodávek munice v letošním roce zvýší. V roce 2024 bylo v rámci iniciativy dodáno 1,5 milionu kusů munice, včetně 500 tisíc 155mm granátů.
V letošních volbách do Poslanecké sněmovny opět sehrály klíčovou roli preferenční hlasy, které ve velkém upravovaly pořadí kandidátů. Díky takzvaným kroužkům se do Sněmovny dostali i politici z nečelních míst kandidátních listin. V některých případech však preferenční hlasy paradoxně rozhodly o dvojité porážce i pro předsedy nejsilnějších stran.
Zdroj: Libor Novák