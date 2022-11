Cena paliva: Čerpadláři opět „čarují“ s maržemi. Naftu naceňují o 10 korun na litr dráže než v předvečer invaze

V příštích sedmi dnech budou pohonné hmoty nadále citelně zlevňovat, zejména pak nafta. Benzín zlevní o 60 haléřů na litr, nafta o další 1,50 koruny na litr. Hlavně právě v případě nafty se projevuje nejen pokles cen ropy na světových trzích a ceny daného paliva na surovinové burze v Rotterdamu, ale také skutečnost, že si tuzemští čerpadláři nyní „vyfukují“ přemrštěné marže. Dochází tak také ke sbližování ceny benzínu a nafty. Rozdíl mezi cenou nafty a benzínu je nyní pouze zhruba 3,10 koruny na litr, přičemž se pohyboval i kolem pěti korun. Rozdíl plyne i z objektivního důvodu tísně na evropském trhu především s dieselovým palivem. Ta je způsobena blížícím se embargem EU na dovoz ruské ropy, resp. ropných produktů, které začne platit 5. prosince 2022, resp. 5. února 2023.

Přesto nyní dochází k poklesu cen velkoobchodně prodávaných paliv. Nafta zlevnila na burze v Rotterdamu od začátku listopadu v korunovém vyjádření o takřka čtrnáct procent. Ropa Brent je pak na světových trzích od počátku měsíce levnější v korunovém vyjádření o více než deset procent.

Dnes ráno středoevropského času se ropa Brent prodávala v přepočtu do korun i za méně než 2105 korun za barel. To je její nejnižší cena od 23. února letošního roku, tedy od předvečera invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Pro srovnání, v ten den se benzín v Česku prodával celorepublikově průměrně za 37,43 koruny za litr a nafta za 36,39. Benzín byl tedy při srovnatelné korunové ceně barelu Brentu tehdy o zhruba čtyři koruny levnější než dnes. Nafta byla tehdy při srovnatelné korunové ceně ropy o více než osm korun na litr levnější než dnes. A to přitom ještě mezitím, v červnu, došlo ke snížení spotřební daně, a tedy i DPH, z nafty. Spotřební daň klesla o 1,50 koruny na litr. Pohonné hmoty od té doby mohlo zlevnit, byť spíše jen v rozsahu desítek haléřů na litr, i zrušení povinného přimíchávání biosložek, k němuž došlo od letošního července. Ve výsledku tak platí, že nafta je nyní u čerpacích stanic de facto naceněna o zhruba deset korun na litr dráže než v předvečer invaze, i když korunová cena barelu ropy Brent je srovnatelná jako tehdy. To značí, že čerpací stanice, ale také rafinérie či distributoři mají zejména v případě nafty nadměrné marže. Jen částečně vysvětluje znatelně vyšší cenu u čerpacích stanic než tehdy vyšší korunová cena velkoobchodně prodávaných paliv na burze v Rotterdamu, kde je nyní nafta v přepočtu do korun stále o necelých 25 procent dražší než letos 23. února.

Dovozní ceny ropy i ropných produktů pomáhá stlačovat pokračující intervence České národní banky za silnější korunu. ČNB v jejím rámci již ze svých devizových rezerv vydala od poloviny letošního května v přepočtu kolem 800 miliard korun.

Cena ropy i ropných produktů klesá navzdory blížícím se embargům z důvodu zhoršujícího se makroekonomického výhledu v řadě zemí světa. Zhoršení způsobuje zejména destrukce poptávky, jejímž důvodem je v prvé řadě energetická drahota. Ta nutí firmy a podniky omezovat produkci, zároveň snižuje kupní sílu obyvatelstva. Oboje se ve výhledu projevuje relativně nižší poptávkou po ropě a palivech, což vytváří tlak na pokles jejich nynější ceny. Ceny stlačuje také politika nulové tolerance covidu v Číně, jež je největším světovým dovozcem ropy, a pokračující válka na Ukrajině, která představuje významnou geopolitickou nejistotu.

Ceny benzínu i nafty jsou v Česku momentálně mírně pod průměrem zemí EU, vyplývá z dat Evropské komise. Cena benzínu je v Česku srovnatelná s cenami na Slovensku a v Rakousku. Benzín je v ČR ovšem netradičně dražší než v zemích, jako je Itálie, Francie nebo Chorvatsko. Celkem ve třinácti zemích EU je nyní benzín levnější než v ČR. Ve třinácti zemích EU je pak dražší než v ČR. Nafta je levnější ve dvanácti zemích EU a dražší ve čtrnácti. Cena nafty v ČR je srovnatelná s cenami téhož paliva na Slovensku nebo v Litvě. Nafta je momentálně levnější než v ČR v Itálii nebo Francii, což je neobvyklé. Tento stav je dán daňovými úlevami uvedených zemí, které zavedly za účelem zmírnění dopadů energetické drahoty.

Cena ropy Brent je dnes po přepočtu do korun nejlevnější od letošního 23. února, tedy od předvečera invaze Ruska na Ukrajinu. Čeští čerpadláři přitom naftu naceňují o 10 korun na litr dráže než tehdy. Zdroj: Bloomberg