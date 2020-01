České firmy s pracovníky v Číně řeší koronavirus. Bude evakuace?

Z českých firem má v Číně pracovníky například finanční skupina PPF, která v zemi nabízí spotřebitelské půjčky. Podle mluvčí Zuzany Migdalové je skupina v kontaktu se všemi svými českými zaměstnanci v Číně. "Zdravotní situaci ve Wu-chanu a celé Číně pečlivě monitorujeme," sdělila ČTK mluvčí. Dodala, že naprostá většina zaměstnanců PPF žije a pracuje v severočínském městě Tchien-ťin, v Pekingu nebo v Hongkongu.

Epidemii koronaviru v Číně pozorně sleduje i příbramský výrobce koupelnového vybavení Ravak, který má v Číně dceřinou společnost. "Co se týče našich českých zaměstnanců, přehodnotíme jejich odlet zpět do ČR podle situace v příštím týdnu," uvedla mluvčí firmy Jana Šlefrová. Pro čínské zaměstnance firmy, z nichž většina žije v Šanghaji, je podle mluvčí Ravaku důležitým opatřením prodloužení novoročních svátků o další týden až do 10. února.

Zastoupení v Číně má také královéhradecký výrobce klavírů Petrof. Aktivity firmy mají v zemi na starost v drtivé většině její čínští spolupracovníci. Česká delegátka pracuje pouze v kanceláři v Šanghaji. "Drží se vyhlášených opatření a necítí se v ohrožení. Neuvažuje, že by se vracela do České republiky. Necháváme to na ní," řekla ČTK prezidentka Petrofu Zuzana Ceralová Petrofová.

V Číně podniká také pivovar Plzeňský Prazdroj, který tam ale v současnosti nemá žádné evropské zaměstnance. "Situaci intenzivně monitorujeme," uvedl mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář. V případě potřeby se firma podle něj bude řídit doporučeními Světové zdravotnické organizace a je připravena přijmout potřebná opatření.

Dva české zaměstnance má v Pekingu státní agentura na podporu cestovního ruchu CzechTourism. "Agentura je s nimi každý den v kontaktu, sleduje aktuální situaci a všechny kroky včetně případné repatriace koordinuje s velvyslanectvím České republiky v Pekingu," napsala mluvčí CzechTourismu Ivana Vejvodová.

Negativní dopady šíření nového typu koronaviru už jsou patrné u řady čínských i zahraničních firem. Americký kavárenský řetězec Starbucks například v provincii Chu-pej uzavírá své provozovny a pozastavuje dodávkové služby. Své restaurace ve Wu-chanu uzavřely řetězce KFC, Pizza Hut i McDonald's, zatímco mediální a filmová společnost Walt Disney přerušila provoz svých zábavních parků v Šanghaji a Hongkongu.