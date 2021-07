Restauratéři budou v červenci jednat s ministerstvem o bezpečnosti v provozech

Uvedli, že se chtějí podílet na zlepšení epidemické situace a opatřeními předejít případnému dalšímu nucenému uzavření. Žádná konečná dohoda ale uzavřena nebyla. ČTK to dnes řekl restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSP Luboš Kastner.

Vojtěch zvažuje, že by bezinfekčnost návštěvníků na koronavirus musely kontrolovat i restaurace. Jejich zástupci, s nimiž jednal, o to podle něj sami mají zájem a někteří k tomu přistoupí dobrovolně, uvedl dnes.

Kontrolovat každého hosta u vstupu by pro restauratéry bylo podle Kastnera velmi komplikované. Je potřeba si podle něj uvědomit rozdíl u fungování gastronomie a například hotelů nebo fitness center, kam lidé přicházejí přes recepci a je tak snazší potřebná potvrzení ověřit.

Vhodné by tak podle Kastnera bylo, vytvořit aplikaci, která by sledovala, kam host vstoupí. Takové řešení používá podle něj například Německo. Upozornil, že odpovědnost zákazníka by v tomto případě měla být vyšší, než ta kladená na podnikatele.

V restauracích si mohou momentálně sednout jen lidé, kteří mají negativní test, jsou očkovaní nebo v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19. Stravovací provozy musejí mít sdělení o této povinnosti vyvěšené, kontrolu provádějí hlavně hygienici.

Kastner dále ČTK dnes řekla, že většina restauratérů pokračuje v pravidelném testování zaměstnanců. Vládou nařízená povinnost skončila ve středu. "Směny jsou napnuté, podniky chtějí být funkce schopné, proto pracovníky dále testují," dodal Kastner.