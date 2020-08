Stát dá na dobíjecí stanice pro elektromobily dalších 60 milionů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Stát poskytne na výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily dalších 60 milionů korun. Použije na to evropské peníze. Ministerstvo dopravy o tom informovalo v tiskové zprávě. Další stovky milionů korun z evropských peněz na vybudování dobíjecích stanic ministerstvo poskytlo už v minulých letech, celkem by z nich mělo do roku 2023 vzniknout minimálně 800 stanic. V Česku je v současné době přes 400 aktivních dobíjecích stanic.