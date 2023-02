České firmy se mohou na stavbě bloku v Dukovanech podílet z 65 procent, tvrdí studie

Podle nich je do budoucna vhodné uvažovat o výstavbě až čtyř nových reaktorů, což by dál navyšovalo tuzemské výnosy.

Česko v současnosti připravuje výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, který by měl být hotový v roce 2036. Energetická společnost ČEZ, která má projekt na starosti, vyhodnocuje nabídky tří uchazečů o stavbu. Kromě toho ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje podklady pro vládu na rozhodnutí o možné výstavbě dalších reaktorů v Dukovanech a Temelíně.

Výstavba nových bloků jaderných elektráren je podle zástupců průmyslu klíčovým projektem státu. Zdůrazňují přitom zajištění energetické bezpečnosti státu a také zapojení českých firem do projektu, což by podle nich přineslo významné výnosy i celému českému průmyslu.

Podle studie je možné zapojení českého průmyslu až do 65 procent celého projektu, a to nejen do výstavby, ale i servisních prací při jeho provozu a dodavatelských řetězců. V takovém případě by se podle autorů studie mohlo zvýšit tuzemské HDP až o 234 miliard korun. Příjmy do veřejných rozpočtů by stouply o 96 miliard korun. Kromě toho by stát podle studie vybral na daních z příjmů dalších 1,66 miliard korun ročně a na sociálním a zdravotním pojištění až 6,18 miliard korun za rok.

Při výstavbě dalších reaktorů by se výnosy dál zvyšovaly. V případě stavby čtyř bloků by tak HDP ČR stouplo až o 936 miliard korun, plyne ze studie.

"Český průmysl má eminentní zájem účastnit se v maximálním možném rozsahu na tomto strategicky důležitém projektu, který ovlivní budoucnost naší země na další minimálně půlstoletí," uvedl výkonný ředitel Aliance české energetiky Josef Perlík. Tuzemské firmy podle něj mají dostatek zkušeností a zdrojů pro zásadní účast na projektu.

Podle bývalého prezidenta Václava Klause bude pro co nejširší zapojení českého průmyslu do stavby důležitá především politická podpora. "Stát si to musí vzít jako svůj úkol," řekl. Nejde podle něj přitom jen o financování, ale i rozhodnost vlády při vyjednáváních s uchazeči.

ČEZ v tomto týdnu s předstihem zahájil jednání s uchazeči o stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Do května si chce vyjasnit některé parametry nabídek zájemců. Finální nabídky by zájemci měli podat v polovině září letošního roku. Úvodní nabídky loni na podzim podaly francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse. Detaily těchto nabídek ČEZ, který má projekt na starosti, nezveřejnil.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku.