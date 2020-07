Nezaměstnanost v EU mírně stoupla, nejnižší zůstala v Česku

V samotné eurozóně se míra nezaměstnanosti v květnu zvýšila na 7,4 procenta z dubnových 7,3 procenta. Její nárůst byl mírnější, než očekávali analytici. Ti podle průzkumu agentury Reuters počítali se zvýšením na 7,7 procenta.

Euro area #unemployment up to 7.4% in May 2020 (7.3% in April). EU up to 6.7% https://t.co/X9JmpqjrFR pic.twitter.com/RHDwUW8hRs