Německo se připravuje na recesi. Podle expertů bude mírnější, než si myslí vláda

Hospodářský posudek rady moudrých je ve výhledu výkonu ekonomiky příznivější než odhad vlády. Ta podle říjnových propočtů letos očekává růst o 1,4 procenta, v příštím roce pak propad o 0,4 procenta. V případě inflace je komise na příští rok skeptičtější. Vláda pro letošek shodně očekává výši inflace na osmi procentech, na příští rok ale předpovídá pokles na sedm procent.

Klíčovou částí posudku pětičlenné expertní komise je nynější energetická krize, která se podle expertů neobejde bez solidárního přístupu nejen Německa, ale celé Evropy. Odborníci rovněž zdůrazňují, že pomoc by měla být cílená na domácnosti a podniky, na které vysoké ceny energií doléhají obzvláště silně. Komise rovněž doporučuje udržet vyššími cenami energií signál nedostatku, aby lidé elektřinou a plynem šetřili.

Experti také poukázali na silný dopad energetické krize na německý rozpočet, na který by ještě mohly dolehnout inflační následky úlevových opatření. Cestou, jak inflační následky úlev omezit, by podle komise mohlo být časové omezené zvýšení horní sazby daně, nebo zavedení solidárního energetického poplatku. To by se týkalo osob s vyššími příjmy. Takové řešení komise označila za výhodné, neboť by se plošná úlevová opatření zacílila na potřebné, zároveň by se takto zdůraznil princip solidarity.

Německo v reakci na vysoké ceny energií zřídilo fond v objemu až 200 miliard eur (4,9 bilionu Kč), ze kterého chce domácnostem i podnikům hradit kompenzační opatření do roku 2024. Pro domácnosti a podniky bude Německo od ledna regulovat takzvanou cenovou brzdou výdaje na elektřinu. U plynu a dálkového tepla chce odběratelům letos proplatit prosincové zálohy a od příštího roku cenu pro část spotřeby dotovat. Od ledna by měl mít regulovanou cenu průmysl a od března i domácnosti.