Válka v Íránu se propíše o peněženek Čechů. První velký dodavatel energií zdražuje

Éra postupného zlevňování energií, která trvala poslední tři roky, je u konce. Prvním velkým dodavatelem na českém trhu, který se rozhodl promítnout napětí na světových trzích do svých ceníků, je společnost innogy. Od pondělí si noví zákazníci, kteří hledají jistotu fixní ceny, připlatí za elektřinu i plyn stovky korun.
Hlavním viníkem tohoto obratu je dramatický vývoj na Blízkém východě. Izraelsko-americké údery na Írán a následná odveta v regionu otřásly důvěrou obchodníků. Konflikt totiž přímo zasáhl stabilitu dopravy v Hormuzském průlivu, což je klíčová tepna pro světové dodávky energetických surovin.
Nejistota se okamžitě projevila na velkoobchodních cenách. Plyn na rozhodujícím nizozemském uzlu TTF od konce února v podstatě zdvojnásobil svou hodnotu. Zatímco před vypuknutím bojů se megawatthodina prodávala za přibližně 30 eur, ve středu dopoledne se její cena pohybovala nad hranicí 50 eur.
Společnost innogy reagovala úpravou ceníků pro nové odběratele u produktů s fixací na 15 měsíců a tři roky. Například u oblíbeného produktu Start 15 vzrostla cena silové elektřiny o 484 korun za megawatthodinu. Domácnosti, které elektřinou svítí nebo ohřívají vodu, tak nově zaplatí přes 4 100 korun včetně DPH, zatímco ještě v neděli byla cena výrazně nižší.
Podobný scénář nastal i u plynu. U fixací na jeden, tři a téměř dva roky (22 měsíců) vzrostla cena o 266 korun za megawatthodinu. Odběratel, který plyn využívá pouze k vaření a zvolí si tříletou fixaci, tak místo původních 1 525 korun zaplatí nově 1 791 korun za MWh včetně daně.
Dobrou zprávou zůstává, že pro stávající zákazníky se v tuto chvíli nic nemění. Innogy neplánuje úpravu cen u smluv na dobu neurčitou a beze změny zůstávají i dříve sjednané fixace. Společnost se tak snaží chránit své kmenové klienty před aktuálními výkyvy, které pocítí jen ti, kteří uzavírají smlouvy nově.
Ostatní velcí dodavatelé na českém trhu zatím zaujali vyčkávací taktiku. Přestože bedlivě sledují dění na velkoobchodních trzích, k plošnému zdražování prozatím nepřistoupili. Otázkou však zůstává, jak dlouho tento stav vydrží, pokud se geopolitická situace neuklidní.
Pokud by se situace v Perském zálivu dále zhoršovala, lze očekávat, že krok innogy budou dříve či později následovat i další energetické společnosti. Pro spotřebitele, kterým končí fixace, to znamená nutnost pečlivě sledovat nabídky a zvážit, zda se jim zajištění ceny za současných podmínek stále vyplatí.
V tuto chvíli se zdá, že největší jistotu mají ti, kteří si ceny zafixovali v uplynulých měsících klidu. Noví zájemci o fixaci se již musí připravit na to, že za pocit bezpečí před tržními výkyvy zaplatí „válečnou přirážku“.
