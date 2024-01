GLOSA | Události Petra Nutila: Korespondenční demagogie a problémy Jaromíra Soukupa

Užili jsme si spoustu krásných demagogií a blábolů při projednávání korespondenční volby v českém parlamentu. Pokud vás tohle téma zajímá víc, pak si dejte rozhovor s poslankyní Evou Decroix, nebo můj komentář k tomu, proč vlastně hned rovnou nezavést elektronické volby. Jde hlavně o tohle.

Současný akt voleb provozovaný nutností osobní návštěvy volební místnosti, případně ambasády, a vhozením papíru do bedny je metoda hodná 19. století. Strašení od opozice s argumenty, že korespondenční volba (nebo nedejbože online hlasování) má zvrátit výsledky budoucích voleb, je konspiračním strašením. Data v zemích, kde takové hlasování bylo zavedeno, nic podobného neukazují. Není důvod, aby tomu u nás bylo jinak.

A když jsme u toho. O korespondenční volbu se vedly tři dny tuhé obstrukční boje, a to jen proto, aby se nic nevyřešilo a celá poslanecká schůze se odložila na další týden. A to přestože některá z obstruujících stran, když byla u vlády, měla tento krok ve svém vlastním programovém prohlášení. Ano, už zase myslím ANO. Jako obvykle prostě jen staré dobré pokrytectví. Ale co čekat jiného od téhle party Babišových makaků. K tomuhle způsobu „opoziční práce“ mi dovolte jednu malou poznámku.

Aplikací obstrukčních mechanismů, provozováním mnohahodinových nesmyslných projevů vy – milá opozice – samozřejmě získáte zaprvé pár minut mediální slávy a zadruhé samozřejmě zdržujete vládu. Ale buďte si jisti, že vy sami, jestli se někdy vrátíte k vládnutí, budete čelit úplně stejným opruzům kvůli nesmyslům, a to prostě jen proto, že zrovna touhle svou „opoziční prací“ nastavujete pravidla pro jakoukoli další opozici, která přijde po vás. A až budete vy sami brečet a litovat sami sebe, že nic nestíháte, tady je důvod. Tvoříte ho vy. Zrovna teď a tady. Vy jste ten důvod.

Ale nejde tu o vládu ani o vás. Nevím kde vám cestou vypadlo z hlavy, že vy, volení zástupci lidu, máte apriori hájit zájem České republiky a jejích občanů, ne se jak k***ti donekonečna handrkovat o umělé problémy. Máte fakt dojem, že má naše země málo skutečných problému? Proč proboha aspoň jednou nenapřete tuhle jinak zbytečnou energii na aspoň pokus o řešení?

Jasně, já vím, to bych po partě Babišových a Okamurových surikat chtěl asi moc. Třeba něco jako racionalitu, uvážlivost, schopnost kompromisu, analýzu rizik. To vám asi nic neříká. Je mnohem lepší (zjevně pro vás) honit si ega na bezvýznamných virtue signálních problémech a ty zásadní zakrýt haldou nesmyslných keců.

Ale je tu taková věc. Důsledky neřešených problémů dopadnou na každého jednoho z vás (a z nás). Vy – zvolení zástupci nás – budete vinni, ať už jste v opozici nebo ne, protože jste dopustili promrhání času na snazší řešení problémů, ať už je řeč o důchodové reformě, potýkání se s nepříznivou demografií celé země, zaostáváním průmyslu, korupcí, byrokratickou přebujelostí, nebo třeba absencí konkurence, která způsobuje drahotu v mnoha odvětvích. Bude to jen vaše vina.

Tak se nechovejte jako idioti, prosím.

V téhle zemi i po vás budou žít lidé, třeba vaše děti.

Hm. Tak pojďme dál.

Zatímco my tu řešíme kraviny, jinde se jedou větší pecky. „Máte dvě možnosti: splynout s Ruskem, nebo zemřít,“ vzkázal občanům Ukrajiny bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, což si prosím samozřejmě nevykládejte tak, že jde jen o slova určená Ukrajincům. Je to shrnutí ruského postoje k čemukoli neruskému, čemukoli co se dá uchvátit do své moci. Třeba střední Evropě, která si huňaté objetí ruského medvěda vyzkoušela docela nedávno. Tolik jen k řečem tupých Alenek, které chtějí žít v míru, a tak nechtějí posilovat svou obranu.

Andrej Babiš označil v projevu na půdě sněmovny Rakušany za magory, a to proto, že mají ve vládě „ty zelené“. Víc komentářů k jeho nedávné prezidentské kampani, v níž sděloval, že je „diplomat“, snad ani není třeba.

Jaromír Soukup má problém. Tedy nejen on, ale hlavně jeho televize Barrandov. Tu totiž energetici kvůli neplacení účtů za elektřinu odpojili od sítě. Stalo se tak jen několik dní poté, co společnost skončila v exekuci a byly jí obstaveny účty. Mám za to, že kdokoli z novinářských profesionálů, který kdy jen prošel kolem vydavatelské skupiny Empresa Jaromíra Soukupa, by mohl na téma neplacení popsat stohy papírů. A jak se říká, každé zbytečné slovo je zbytečné, obzvlášť v souvislosti s veřejným působením pana Soukupa. Každopádně mám za to, že se možná konečně ukáže, že TV Barrandov nebude divákům chybět a pan Jaromír se sám docela dobře uživí v podzemních zápasech nestvůr Clash of the Stars. Tak držíme palečky.

Nezahálí se ani na Slovensku. Slovenská ministryně kultury Šimkovičová (za SNS) obnovila kulturní spolupráci s Ruskem a Běloruskem, k čemuž jí gratulujeme a přejeme Slovákům mnoho pěkných chvil s novými kamarády, častuškou, gulagem a matrjoškou.

A to by asi pro dnešek stačilo.