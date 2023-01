KOMENTÁŘ | Babiš cítí rozdělení společnosti, éra jeho špinavé kampaně neskončila

Babiš přitom svůj proslov začal nadějně. Svému protivníkovi pogratuloval k vítězství a uznal porážku. Popřál mu, ať bojuje za zájmy všech. K respektu vůči výsledkům voleb vyzval i své podporovatele.

Následně několikrát poukázal na počet hlasů, které ve druhém kole prezidentských voleb získal – přes 2,4 milionu. Rovnou se opřel do vládní koalice s tím, že ve volbách do Poslanecké sněmovny dostala méně hlasů než on sám v těchto volbách. Problém je v tom, že při volbách do Sněmovny kandiduje násobně více subjektů, než Petr Pavel a Andrej Babiš a hlasy se tím dělí.

Poněkolikáté ponížil své vlastní hnutí, které ho do prezidentské volby vyslalo coby závislého kandidáta. Před svými voliči znovu povznesl svůj kult osobnosti.

Jeho vyjádřením pořád chybí logika. Petr Pavel získal přes 3,3 milionu hlasů a rozhodně neargumentuje jakousi domnělou porážkou vládních stran.

Na tiskové konferenci lidem popřál „svět bez Babiše a život bez Babiše“. „Přestaňte ráno vstávat s nenávistí k Babišovi a usínat s ní,“ řekl. Problém tkví ve faktu, že Andrej Babiš jedná způsobem, který k nenávisti velké části společnosti přímo vybízí.

Svou nenávistnou a špinavou kampaní nejen za poslední dva týdny, nýbrž za celou jeho politickou kariéru, si získal důvěru více než 41 procent voličů pro tyto prezidentské volby. Tito lidé důvěřovali lžím, šíření strachu a zloby napříč českou společností.

Andrej Babiš dokázal naši společnost dělit roky a rány, které nám udělil, se jen tak nezahojí. Nový prezident bude mít spousty práce a je jedině dobře, že má podporu vládního kabinetu či mnoha odborníků.

V posledním desetiletí česká politika prožívala neustálou degradaci. Vyvrcholila – a snad i skončila – právě touto tiskovou konferencí. Ještě na nás čekají Babišovy kampaně, minimálně ty pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025.

Pokusí se znovu šířit strach a nenávist. Pevně věřím, že se jako národ nenecháme opět rozdělit takto bezprecedentním způsobem.

Evropští lídři vítají „nezkušeného politika“

Jako čtvrtého prezidenta samostatné České republiky jsme si zvolili Petra Pavla. Osobně jsem si jistý, že dojde k nápravě našich vnitřních i vnějších vztahů.

Po vítězství bývalého generála se nahromadily gratulace světových lídrů a institucí. Babiš se neustále chlubil svým „přátelstvím“ s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

Ten však teď vyjádřil nadšení nad vítězstvím Pavla a připomněl mu, že je v Paříži kdykoliv vítán. Gratulovala mu také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, polský prezident Andrzej Duda a v neposlední řadě také hlavy států Slovenska, Německa a Rakouska.

Nejmocnější osobnosti evropského kontinentu teď budou vítat nikoliv Andreje Babiše, ale Petra Pavla. Na reakcích politických osobností je jasně vidět, kdo je doopravdy ten zkušený diplomat.

Babiš se neustále pokoušel vykreslovat coby zkušený diplomat a politik. Nevyšlo mu to, lídři jsou nadšeni z Petra Pavla a jeho lži přišly vniveč.

Éra špinavé politiky Andreje Babiše snad brzy skončí a Česká republika se změní z přítěže na rovnocenného partnera svých spojenců.