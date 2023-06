KOMENTÁŘ | Ceny pohonných hmot stále rostou. Proč tomu tak je a proč si podle odborníků nemáme stěžovat?

A pohled třeba na cenovou mapu průměrné ceny benzínu v Evropské unii, platný ke konci čtvrtého červnového týdne, těmto názorům dává za pravdu. Česká republika totiž sice nepatří k těm vůbec nejlevnějším členským zemím, které prodávají palivo třeba za 1,29 či 1.34 euro za litr, ale taky rozhodně ne k těm vůbec nejdražším. Tyto členské státy Evropské unie prodávají pohonné hmoty třeba i za 1.88 či za 1,90 eur za litr. Člověka ale napadne, proč se teda v Česku zdražuje, když vlastně není pořádný důvod, snad jen kromě té blížící se prázdninové motoristické sezony. Je a není.



Řada analytiků totiž tvrdí, že za aktuálním růstem cen pohonných hmot hlavně stojí, někdo může oprávněně namítnout, že jak jinak, vyšší marže čerpadlářů. Ty totiž prý začátkem léta očekávají růst poptávky po palivech, a tak je asi nutné se na to pořádně připravit, no ne? Další ekonomičtí odborníci ovšem přidávají na misku vah i další závaží, které stahuje ceny benzíny k vyšším hodnotám. Patří k nim i oslabující koruna nebo omezování těžby ropy v některých klíčových producentských zemích. Jistě, to bude mít spíše vliv především na cenu nafty, ale jak vidno, ani u benzínu se cenovky zřejmě jen tak kvůli tomu nezastaví.



A protože jsme v Česku, kde lidé nejdou daleko pro jadrnější vyjádření k tomu, co si myslí vůbec o takovém zdražování, je prý lepší si místo toho srovnat ceny paliv u čerpadlářů nyní a vloni. Když si prý uvědomíme, že benzín byl tehdy dražší o desetikorunu na litru a nafta až o 15 korun, vztek, chce se říct, z nějaké té údajné chamtivosti čerpadlářů a jejich snahy na tomto létě tak nějak zase pěkně vydělat, by nás měl rychle přejít.

Pravdou totiž je, že na konci června roku 2022 se litr benzínu prodával za průměrných téměř 48 korun a nafta na tom nebyla o moc lépe. Evropské analýzy navíc konstatují, že průměrná cena benzínu v EU se od srpna 2022 (k lednu 2023) snížila o téměř 9 % a že ceny pohonných hmot dosáhly vrcholu během konce roku 2022 a nyní opět klesají a stabilizují se kolem 1,61 euro, což je v přepočtu na koruny při kurzu 24 CZK/EUR 38,64 korun za litr.



Jistě budete namítat, milí čtenáři, že proti tomu se nemůže nikdo z nás nějak účinně bránit. No, možná se budete divit. Bránit se totiž dá. A aniž se budete ušklíbat nad tím, co si přečtete, vězte, že zákony ekonomiky pořád platí. Bez ohledu na aktivisty či populisty nejrůznějšího kalibru. Klíčovou radou totiž je omezovat poptávku. A proč? Když čerpadláři zjistí, že jim benzín za 40 korun za litr nikdo moc nekupuje, budou se muset zamyslet nad svou obchodní strategií. A když producenti ropy zjistí, že barel s ropou WTI nebo Brent nikdo moc třeba za 85 dolarů nekoupí, pak to asi bude muset cenotvůrce taky nějak „pořešit“.

Plný tanky drahý ropy přece nikdo nebude chtít, no ne? No a mezi tím stačí zdolávat vzdálenosti podle sil či uvážení. Veřejná doprava funguje a když bude nejhůř na nějakou tu kratší vzdálenost se dá jet i autem. Každopádně nemáme prý nikomu nadávat za drahý benzín a spílat všem možným i nemožným stranám za to, že si nemůžeme levně natankovat. V létě totiž prý (alespoň podle některých názorů) to s tím zdražováním nebude zas tak horké. Tak uvidíme.