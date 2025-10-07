KOMENTÁŘ | Co se stane, pokud SPD získá některý ze silných resortů? Babiš musí ministry vybírat velmi opatrně

Koalice SPD vedená Tomiem Okamurou má po volbách historicky největší šanci usednout ve vládě. Spolu s ní se do Sněmovny dostaly i PRO, Trikolóra a Svobodní – čtyřblok, který sliboval „vládu pro obyčejné lidi“ a otevřeně zpochybňoval dosavadní směřování země. Pokud tyto strany získají klíčové resorty, lze čekat zásadní zásahy do zemědělství, vnitřní bezpečnosti i obrany. Vítěz voleb Andrej Babiš tak stojí před riskantním úkolem: sestavit vládu, která může změnit kurz země, nebo se rychle rozpadnout.
Tři ze čtyř těchto stran – SPD, PRO a Trikolóra – mají výrazně antisystémový profil, vymezují se vůči EU i domácím institucím a dlouhodobě útočí na média i justici. Svobodní představují v této sestavě liberálnější, spíše ekonomicky pravicový prvek, který by mohl tlumit nejkřiklavější výpady svých partnerů. Přesto jde o koalici, jejíž soudržnost a schopnost vládnout zůstávají velkou neznámou.
Pokud by tato koalice skutečně získala místa ve vládě, lze očekávat razantní změny v několika klíčových oblastech. Vše však bude záviset na tom, jaká ministerstva SPD a její spojenci obsadí. Velká pozornost se upíná k rezortu zemědělství – pokud by právě zde získala SPD vliv, lze předpokládat zásadní zásahy do systému dotací i do dosavadní zemědělské politiky.
SPD dlouhodobě prosazuje zlevnění základních potravin a ráda by se v tomto směru profilovala jako ochránce „běžných lidí“ před rostoucími cenami. To by ale v praxi mohlo znamenat tlak na snižování nákladů v celém výrobním řetězci – od pěstování až po živočišnou výrobu. Takové kroky by sice mohly krátkodobě přinést nižší ceny, zároveň by však mohly ohrozit kvalitu potravin a dostat Česko do konfliktu s evropskými standardy.
Zemědělská politika Evropské unie klade důraz na udržitelnost, kvalitu a ochranu zdraví obyvatel. Pokud by nová vláda tento rámec začala zpochybňovat, mohla by se Česká republika dostat do střetu nejen s Bruselem, ale i s vlastními producenty, kteří jsou na evropských dotacích existenčně závislí.
Pokud by koalice vedená SPD skutečně získala podíl na moci, zásadní proměny by se netýkaly jen ekonomiky a zemědělství, ale i vnitřní bezpečnosti. Klíčovou otázkou zůstává, jaká ministerstva nakonec připadnou jednotlivým členům koalice. V případě, že by SPD obsadila ministerstvo vnitra, šlo by o krok s dalekosáhlými důsledky.
Resort vnitra má mimořádně široké pravomoci – od řízení policie, hasičského záchranného sboru a krizového řízení až po dohled nad volbami, správou občanských dokladů či činností zpravodajských služeb. Zahrnuje i oblast migrace, azylové politiky a poskytování ochrany uprchlíkům. Právě zde by mohla nastat největší konfrontace mezi novou politickou realitou a mezinárodními závazky České republiky.
SPD požaduje revizi pobytů všech Ukrajinců, kteří v Česku získali dočasnou ochranu po ruské invazi. Pokud by tento záměr začala prosazovat z pozice vedení ministerstva, hrozí nejen humanitární krize, ale i zásadní narušení vztahů s EU a s partnery v NATO. Zpochybnění azylové politiky, omezování práv cizinců či zpřísnění podmínek pro udělování trvalého pobytu by mohlo vést k mezinárodním sporům a domácí polarizaci.
Jinými slovy – pokud by SPD skutečně převzala kontrolu nad ministerstvem vnitra a zemědělství, dostala by do rukou dva rezorty s přímým dopadem na každodenní život občanů i na mezinárodní reputaci země. A právě zde by se ukázalo, zda je nová politická síla schopna vládnout odpovědně, nebo zda se naplní obavy, že protestní rétorika v praxi povede k chaosu.
Dalším citlivým bodem možného povolebního vyjednávání je ministerstvo obrany, o které měl Okamura podle dostupných projevit zájem Okamura. Tento resort by v rukou SPD znamenal zásadní přehodnocení dosavadní bezpečnostní politiky České republiky. Okamura i jeho spojenci se netají odporem k dalšímu navyšování obranných výdajů – přestože vláda dosud plánovala posun k 5 % HDP, jak je dohodnuto v rámci celého NATO.
Argument SPD a jejích partnerů je dvojí: jednak tvrdí, že takové výdaje jsou neudržitelné a ekonomicky neefektivní, jednak odmítají vázat bezpečnost země na členství v Severoatlantické alianci. Okamura opakovaně prohlašuje, že Česko má mít silnou armádu, ale „nezávislou“, tedy mimo alianční struktury. Taková představa je však ve skutečnosti v rozporu se samotnou podstatou moderní obranné strategie středně velkého státu uprostřed Evropy.
Problém je i v Okamurově rétorice „míru za každou cenu“, která zní politicky atraktivně, ale v praxi může paralyzovat schopnost armády reagovat na reálné hrozby. Kombinace odmítání alianční spolupráce, snižování výdajů a idealizovaného pacifismu by z obrany mohla učinit spíše symbol než funkční nástroj. Pokud by SPD skutečně získala tento resort, šlo by o zásadní zlom – nejen v české vojenské politice, ale i v samotném směřování země v rámci Západu.
Vítěz voleb Andrej Babiš bude v následujících týdnech čelit jednomu z nejtěžších rozhodnutí své politické kariéry – komu a jak rozdělí ministerstva. Ačkoliv mu volební výsledek přinesl triumf, jeho pozice je paradoxně křehká. Koalice se SPD sice otevírá cestu k vládní většině, ale zároveň v sobě nese zárodky vnitřní nestability, které mohou ohrozit samotnou funkčnost budoucí vlády.
Problémem není jen ideová roztříštěnost, ale především silné ego a ambice jednotlivých lídrů. Vedle Okamury se v čele partnerských stran objevují výrazné osobnosti jako Jindřich Rajchl z hnutí PRO či Zuzana Majerová z Trikolory – političtí hráči, kteří se netají svými vlastními ambicemi a neochotou stát se pouhými „menšími partnery“ ve vládě vedené ANO. Každý z nich navíc reprezentuje odlišný proud populistické politiky. Rajchl staví na konfrontačním, nacionalistickém stylu, Majerová na kulturně konzervativní agendě a Okamura na rétorice „ochrany obyčejných lidí“.
Babiš bude muset pečlivě zvažovat, komu svěří klíčové rezorty – nejen z hlediska odbornosti, ale především z hlediska loajality. Jakákoli neuvážená personální nominace by mohla vést k mocenským střetům uvnitř koalice. Pokud by například Rajchl získal ministerstvo spravedlnosti nebo vnitra, mohl by jeho agresivní styl narušit i mezinárodní reputaci vlády. Naopak přílišné oslabení menších partnerů by mohlo vyvolat jejich otevřený odpor a rychlý rozpad koalice.
Klíčovou otázkou tak nebude, zda Babiš dokáže sestavit vládu, ale zda ji dokáže udržet pohromadě. Jeho schopnost řídit takto pestré a ideově nejednotné společenství se stane skutečným testem politického instinktu, strategického myšlení i osobní autority. V sázce přitom není jen stabilita vlády, ale i to, jakým směrem se po těchto volbách vydá česká demokracie.
