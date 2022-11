Důvodem je to, že ČEZ za tři čtvrtletí letošního roku zvýšil čistý zisk meziročně z 6,7 miliardy na 52,3 miliardy korun, tedy téměř osminásobně, číslem je to pro pořádek navýšení čistého zisku o 681 % (wow). Za celý letošní rok firma očekává zisk 65 až 75 miliard korun. Jenže to, co naštvalo obyvatelstvo není „masivní“ nárůst zisku, ale to, že firma jedním dechem dodala, že i přes tu skvělou ziskovost zvedne ceny elektřiny pro konečně spotřebitele, měsíčně si lidi prý připlatí až tři stovky.

Bylo by vskutku obyčejným nošením dříví do lesa připomínat tu důvody, které k enormnímu růstu zisku energetické skupiny vedly. To se ví. A je férové říct, že to nebylo ani tak šikovností prodejců ČEZ, ani výrazně lepší elektrikou v drátech od tohoto producenta, ani třeba výkonnějšími a rychlejšími auty, která přijela zapojit například fotovoltaické panely na střeše spotřebitelů.

Bylo to hlavně kvůli růstu cen elektřiny. A i když se to určitě lidem nebude líbit, vždyť všichni uvažují tak, že proč musí polostátní firma při ohlášení rekordního zisku rázem rekordně zdražit, když už i velké průmyslové firmy začínají hlásit kvůli vysokým cenám energií potíže, jsou ony vysoké ceny i za rozhodnutím zdražovat. Proč? Vysvětlení nemusí být zvlášť komplikované a není to objev žádné Ameriky.

Platí totiž, že energetické firmy, včetně ČEZ, kupují a prodávají energetické „kontrakty“ na (nejen) elektřiny na burzách. Jednoduše řečeno – ČEZ proto musel kupovat energie pro své zákazníky i v době, kdy jen elektřina stála kolem tisíc eur za MWh. A protože jde o obchodní společnost, navíc akciovou, která musí všechno své podnikání dělat s ohledem na nejlepší výsledech právě pro držitele akcií, nemůže vysoké náklady jen tak odepsat a nepromítnou to i podle vedení společnosti do konečných cen.

Malou náplastí i podle managementu může být ale to, že u cen elektřiny je prý už vidět světlo na konci tunelu. A to v podobě toho, že se energetické kontrakty elektřiny na roky 2024 a dál cenově vyvíjejí pro konečné zákazníky příznivým směrem. Tedy, že elektřina bude s největší pravděpodobností oproti dnešku levnější. Další, i když pro mnohé čtenáře asi ne úplně příznivou zprávou může být to, že z extrémního zisku ČEZ budou mít možná ještě více extrémní radost sami akcionáři. A hádejte milí čtenáři, který z nich ve firmě drží největší podíl? Ti, co uvedli, že je to český stát, se zjevně v problematice vyznají.

Má se totiž za to, jak třeba zjistil Český rozhlas, že konkrétně by mohla dividenda ČEZu dosáhnout až 112 korun na akcii. Pro srovnání, letos majitelé akcií dostali na akcii 48 korun. Takže znovu pro milovníky rychlého a jasného srovnání, jde o meziroční nárůst dividendy o 133 %. Faktem sice je, že ono číslo musí projít schválením valné hromady, ale opět platí, že klíčovým akcionářem je český stát. Takže?

Stát by si měl pohlídat, jaká konečná výše dividendy bude. Analytici proto soudí, že by erár na dividendách ČEZu mohl vydělat až 55 miliard korun. Když k tomu v příštím roce ještě připočteme výnos z „windfall tax“, střídmým odhadem v řádu desítek miliard korun, který schválila vláda, zas tak černě se zmiňovaný fakt o zdražení elektřiny i přes rekordní zisky, vidět nemusí. On by totiž ten nyní proklínaný ČEZ mohl příští rok celkem státu poslat, dle výpočtů Českého rozhlasu, až 150 miliard korun.

Ale k úplné pohodě pořád něco chybí. Možná, že čert vem´ to, že se zdražením účtů za elektřinu nechávají inspirovat i další hráči energetického trhu, ale pořád tu ještě máme hrozbu skutečného propouštění lidí z práce kvůli komplikacím firem právě s placením extrémně drahých účtů s energiemi. A přiznejme si, jak jsem tu nedávno psal o historických rozhodnutích tuzemských vlád při řešení různých krizových situací, že zatím současné platné plány na pomoc firmám v energetické krizi připomínají spíše tu chybnou cestu.

Mám proto za to, že ty plány o pomoci firmám a podnikatelům se budou muset dozajista ještě hodně doladit A to i přesto, že řada věcí byla pro firmy už schválena a nastavena, a taky i přesto, že kvůli politikům, kteří tu před současnou vládou vyhazovali zbytečně peníze jako z helikoptéry, má domácí erár jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou. A bude to muset být uděláno nejen kvůli tomu, že až 57 procent zaměstnavatelů se dle veřejných zdrojů chystá na to, že od nového roku začne ze svých stavů lidí výrazně ubírat.