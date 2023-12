KOMENTÁŘ | Kam nás doženou vysoké ceny nemovitostí? Sdílené byty nebudou v Česku za chvíli vůbec divné

Důkazem budiž statistiky. Má se za to, že třeba byty v Česku od roku 1998 do konce roku 2019 „zdražily“, jak je dnes populární říkat místo v tomto případě hodícího se výrazu „zhodnotily“, v průměru téměř čtyři a půl krát. To inflace, když si dá člověk tu práci a probere se čísly průměrné roční inflace podle Českého statistického úřadu, vyšla od roku 1990 až dosud na hodnotu necelého tři a půl procenta. Ale učme Čechy být trpěliví nebo věřit nějakým institucím a úřadům. Taková Peterková nebo jiní by mohla vyprávět, že?

Ale vážně. Mimo jakoukoliv diskusi jsou lidé, kterým nedělá problém koupit si nemovitost za své. Ti, co ale plánují vzít si hypotéku nebo nějaký úvěr na bydlení, jsou o poznání v horší pozici. Faktem je, že během letošního roku vývoj křivky průměrné sazby hypotečních úvěry opravdu mírně klesl. Aktuálně se třeba podle dat Hypoindex.cz pohybuje na hodnotě 6,1 procenta.

A co víc, hypotékám fandí i všeobecné okolnosti, když se během roku třeba objevovaly titulky, jako Konec hypoték pro horních deset tisíc. Úroková sazby u průměrné hypotéky má navíc velkou šanci i vlivem prohlášení některých představitelů České národní banky ohledně vývoje inflace v příštím roce klesat. Jinými slovy – zlevňovat pořízení hypotéky. A kdo ví, zda se neuvolní další parametry pro pořízení úvěru na bydlení.

A ty ceny? Současný vývoj realitního trhu ukazuje, že v roce 2020 a 2021 ceny nemovitostí extrémně stouply. Od přelomu prvního a druhého kvartálu roku 2022 se ale trh otočil a ceny začaly klesat. Podle veřejně dostupných dat třeba jen v prvním čtvrtletí letošního roku byty zlevnily meziročně nejvíce v Brně, kde lze byt o rozloze 80 m2 pořídit o téměř milion korun levněji.

V tomto místě šly ceny bytů meziročně dolů o 13 procent. Od realitních odborníků se lze také dozvědět, že nabídka bytů je nyní ve srovnání s předchozími roky výrazně vyšší, jenže poptávka je velmi malá. Znamená to, že kupující má velkou šanci vyjednáváním o ceně s prodejci výrazně ušetřit. A není snad nutné dodávat, že i díky tomu pak ušetří i na hypotéce, že ne?

Příznivějšímu vývoji ale nenahrává fakt o tom, že velmi drahé stavební práce a všemožné materiály a suroviny nyní patří k hlavním viníkům zhoršující se dostupnosti vlastního bydlení. Přesto, třeba podle poradenské společnosti Deloitte, která ve své analýze Deloitte Real Index z říjná letošního roku uvádí, že za druhé čtvrtletí letošního roku došlo k celkovému tempu poklesu cen ve výši -1,4 % při ceně 90 900 Kč/m2.

Kromě stále ne úplně levných hypoték a jejich dostupnosti pro širší spektrum žadatelů, se ale může stát problémem i nabídka bytů, i přes výše řečené. Realitní specialisté totiž upozorňují, že příští rok se čeká pokles nabídky nemovitostí až o téměř procento, což je prý dáno tím, že v současnosti nestartuje výstavba dostatečného počtu projektů rezidenčního bydlení.

Bohužel platí i fakt, zveřejněný již shora citovanou poradenskou společností Deloitte, že Česko je v Evropě druhou nejméně dostupnou zemí pro koupi vlastního bydlení. Na pořízení nemovitosti o 70 metrech čtverečních je totiž potřeba průměrně 13 hrubých ročních platů, zhruba stejně jako v minulém roce.

Praha je pro pořízení bydlení třetí nejdražší metropolí po Amsterdamu a Bratislavě. Na nemovitost v hlavním městě je potřeba 14,3 hrubých ročních platů. A to se, ruku na srdce, ani při všech aktivitách státu spojených se zlepšením fungování trhu s realitami, v krátké době hned tak nezlepší.

Doporučení, jak ze všeho výše zmíněného existuje vskutku nadmíru. Ale nejsou pro každého. Vždyť i řada sociologů varuje, že například generaci mileniálů nejen podle statistik vlastnické bydlení stále více uniká, sociální nájemní bydlení nevzniká, a to soukromé nájemní není dostatečně stabilní. Ale nedostupnost hypoték není problém jen pro mladou generaci.

Faktem totiž je, že vlastní byt je kvůli poměru cen nemovitostí, cen hypoték a příjmů rodin nejméně dostupný za posledních 13 let. A i proto se začínají stále více objevovat tipy, jako družstevní bydlení, požadavky na výstavbu městských bytů, či dokonce komunitního bydlení. Sdílet tak v budoucnu elektřinu, energie nebo dokonce byt nebude nic divného.