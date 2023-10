KOMENTÁŘ | Lhaní o inflaci se opozici v Česku vyplácí. Národ ji pak má raději

Tak nejdříve fakta: Český statistický úřad (ČSÚ) konstatoval, že v září 2023 dosáhl meziroční růst spotřebitelských cen na 6,9 procenta ve srovnání se srpnovou hodnotou 8,5 procenta. Vsuvka pro ty, co jim není jasné, jak tato čísla i po řadě virálů a „memů“ od opozičních představitelů správě číst, je to snížení. Znamená to, že Inflace zpomaluje už osmý měsíc v řadě a její zářijová hodnota je nejnižší od prosince 2021. Navíc, dle ČSÚ klesly ceny v září v porovnání se srpnem o 0,7 procenta. Jistě, není to žádné vítězství.

Sám tuzemský regulátor, který dohlíží na měnovou a cenovou stabilitu, tedy Česká národní banka (ČNB), ústy guvernéra Aleše Michla (znovu, pro ty, co neví, to je nejvyšší autorita v Česku, jejíž slova je nutné brát v nejvyšší potaz), konstatoval, že Inflace dosáhla vrcholu v září 2022, kdy v meziročním vyjádření činila 18 %. Letos v únoru započal trend jejího postupného poklesu (tzv. dezinflace) a už v červnu se dostala na jednociferné hodnoty. „Podle prognózy bude příští rok dezinflace pokračovat. Je čas pomalu a rozvážně vykročit dál. Ať už do konce roku mírně, pomalu, rozvážně snížíme sazby, nebo ne, zůstaneme jestřáby, kteří udělají všechno pro to, aby ochránili naši republiku před další velkou inflací,“ konstatoval v hodnocení inflace Aleš Michl na internetových stránkách ČNB. A co víc: Podle některých ekonomů by mohla hodnota inflace už lednu 2024 dosáhnout hodnoty tří procent.

Pravda, argument o tom, že valná většina členských zemí Evropské unie nyní stále vykazuje inflaci o poznání nižší, než je v ČR, je platný. Ale stačí připomenout, byť pro zaslepené obdivovatele lídra a členů soudem uznaného označení parlamentní fašistické strany a také hnutí, kde je šéfem soudem uznaný spolupracovník komunistické Státní bezpečnosti to nebude přijatelné, kdo a proč zavinil ta vysoká čísla inflace v tuzemsku. Ale nechť. Ekonomická teorie totiž říká, že hlavní příčinou inflace je nárůst peněz v oběhu. Aby bylo jasno i pro ty, co nechtějí vědět: Když je mezi lidmi více peněz, než je možné za ně koupit odpovídající množství zboží a služeb, stane se co? Inu, dojde ke zvýšení cen. Množství oběživa je pak zvyšováno tiskem dalších peněz, a tak pořád dokola. Tedy, vláda dává cíleně do oběhu nekryté peníze.

A politologové nyní rádi dodají, že takový krok dělají hlavně vlády, které chtějí „podplácením“ voličů udržet svou moc. A teď další otázka za pět set: Kdopak asi vyhazoval peníze z vrtulníku plnými hrstmi a nekryté je dával co oběhu a nyní o tom neví, nebo dělá že neví? A protože jsme v Česku a platí tu, že opakování prázdných a líbivých nabubřelých frází v televizních přenosech z parlamentu je těmhle divným lidem, co tu žijí a mají nyní v největší oblibě právě shora popsané odborníky a experty, stane se stokrát opakovaná lež pravdou.

Jenže řekněme si to narovinu: Přesně takto nezodpovědně se chovala koaliční vláda ANO a ČSSD premiéra Andreje Babiše s podporou KSČM. Zavinila tak v tomto roce výrazně špatný „inflační“ stav. Číselný důkaz? Tak třeba i z veřejně dostupných zdrojů je jasný nesmyslně vysoký a nad tuzemské poměry dramatický nárůst výdajů státu, které mezi lety 2016 až 2020 vzrostly o 600 miliard korun (!) na 1,8 bilionu korun.

Podle argumentů parlamentních fašistů a podporovatelů spolupracovníka STB může ale za vysokou inflaci naopak současná vláda Petra Fialy (ať už kvůli ledasčemu) a proto má hodně rychle odstoupit. Pak asi prý nebude inflace žádná a všichni se budeme mít krásně, protože dominantní výrobce koblih je bude dávat jejich milovníkům zřejmě zdarma. Hm, Co na tom, že i lidé z těchto hnutí musí podle závěrů Výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu vědět, že bývalý šéf vlády za ANO Andrej Babiš a bývalá ministryně financí Alena Schillerová vysvětlovali prudký nárůst veřejných výdajů (klíčový inflační spouštěč) a rozpočtového schodku lhaním o boji s covidovou pandemií. NKÚ totiž konstatoval, že téměř 90 procent meziročního nárůstu výdajů státního rozpočtu v roce 2020 nesouviselo s covidovou pandemii.

Ale v zemi, kde chamtivost a závist voličů překonává snad všechno zdánlivě dobré a úspěšné, je stále více těžké snášet pravdivá fakta nebo argumenty. Ty se buď relativizují nebo přímo zakrývají lhaním. Snad se ale ani kvůli opozičním blábolům o inflaci nedočkáme při, nedej Bože, návratu opravdových expertů do vládních křesel, inflačních čísel některých zemí z letošního roku, jako třeba Venezuely, Súdánu či Zimbabwe, kde se inflace pohybuje v řádu několika stovek procent.