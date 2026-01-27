KOMENTÁŘ | Pavel hájí zájmy občanů i demokracie. Macinka a Turek se s tím musí smířit a ukončit otravnou kauzu

Aktuální střet mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou se může na první pohled zdát jako pouhý mocenský souboj dvou ambiciózních mužů. Při bližším pohledu na nálady v české společnosti je však zřejmé, že prezident Petr Pavel v tomto sporu není osamoceným vojákem v poli. Naopak se zdá, že svým odmítavým postojem k vládním personáliím velmi přesně zrcadlí většinové pocity veřejnosti. Prezident v této krizi nejedná v osobním zájmu, ale jako skutečný reprezentant občanů, kteří mu dlouhodobě svěřují svou důvěru.
Síla prezidentova mandátu se jasně odráží v datech společnosti CVVM, podle nichž se právě prezident těší nejvyšší důvěře mezi všemi ústavními institucemi. Zatímco hlavě státu věří 58 % Čechů, vláda se musí spokojit s pouhými 29 % a Sněmovna dokonce s 22 %. Tento propastný rozdíl dává prezidentovi silnou morální i politickou legitimitu k tomu, aby korigoval kroky exekutivy, které lidé vnímají jako problematické. V kontrastu s nepopulárními politickými tělesy tak Pavel působí jako stabilizační prvek, který hlídá úroveň politické kultury.
Personální obsazení vládních postů Filipem Turkem je přesně tím bodem, kde se plány nové vládní koalice rozcházejí s vůlí obyvatel. Podle prosincového průzkumu agentury NMS pro Český rozhlas si více než polovina Čechů nepřeje, aby se čestný předseda Motoristů sobě stal ministrem životního prostředí. Odpor proti jeho jmenování přitom není omezen jen na příznivce opozice, ale projevuje se i u voličů nastupujícího vládního tábora. Proti Turkovu vstupu do vlády se staví téměř třetina voličů hnutí ANO a čtvrtina sympatizantů SPD.
Veřejné mínění se v případě Filipa Turka zlomilo natolik, že dnes už naráží na odpor velké části společnosti jakákoliv jeho veřejná funkce. Tento fakt potvrzuje i další průzkum pro Novinky, podle kterého lidé hodnotí jeho jmenování zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal jako vůbec nejméně kladný krok nové vlády. Pozitivně tuto roli vnímá pouze 27 % dotázaných, což je v kontrastu s jinými, lépe přijímanými vládními plány, jako je snižování odvodů. Turek tak představuje pro Andreje Babiše bolavé místo spolupráce s Motoristy.
Ani mezi kmenovými voliči hnutí ANO nezískal Filip Turek na pozici zmocněnce nadpoloviční podporu, když jej kladně vnímá jen zhruba 47 % z nich. V tomto kontextu pak působí vyhrožování ze strany Macinky odtrženě od reality a dokládá, že ministrovi nejde o názor a blaho občanů, ale sleduje čistě osobní zájmy.
Není v tom ale sám. Až komicky pak působí například vyjádření Trikolory na celou dnešní kauzu, která ve svém prohlášení prezidentovi vyčítá nedostatek smyslu pro kompromis. Trikolora tvrdí, že se Pavel chová jako voják a zapomíná být prezidentem všech občanů, protože prý nesympatizuje s vládními návrhy. Čísla však hovoří jasně – Pavel svým postojem reprezentuje většinový názor populace, nikoliv jen úzkou skupinu svých sympatizantů.
Výtka o „prezidentovi všech“, kterou Trikolora vznáší, postrádá v situaci, kdy hlava státu hájí zájmy většiny, logický základ. Úlohou prezidenta není automaticky schvalovat každé přání vládní koalice jen v zájmu klidu, ale dbát na to, aby státní instituce požívaly elementární důvěru. Pokud prezident vidí, že jmenování konkrétní postavy vyvolává v zemi hluboký odpor napříč politickým spektrem, je jeho povinností na tento stav reagovat. Data potvrzují, že Češi Pavlovi věří právě proto, že dokáže v kritických momentech zastupovat jejich obavy.
Samotný spor o Turka už působí až otravně, jak ostatně naznačil před týdnem i premiér Andrej Babiš. Ten prohlásil, že na Hrad jeho nominaci už neponese, a věc si tak musí Motoristé, kterým resort podle koaliční dohody náleží, vyřešit sami. Sám Babiš následně dodal, že od této věci už chce mít konečně pokoj.
Petr Macinka a Filip Turek by se tak měli smířit s tím, že prezidentova neústupnost není projevem osobní animozity, ale rolí strážce ústavnosti v momentě, kdy Senát nebo Ústavní soud zasáhnout nemohou. Snaha ministra Macinky dotlačit Hrad k podpisu skrze nátlakové zprávy se jeví jako nepochopení aktuálního rozložení sil a společenské nálady. Prezident Pavel má za sebou občany, kteří mu důvěřují, zatímco jeho oponenti bojují za nominaci, kterou lidé většinově odmítají. V takovém souboji je to právě prezident, kdo hájí dlouhodobé zájmy České republiky.
Související
Babiš, Trumpovo hodné štěňátko. Česko si vysokou cenu za bezbřehý obdiv nemůže dovolit
Trump lže světu do očí. Sliboval konec válek, jenže teď by se ho měla bát i Evropa
komentář , Petr Pavel , Filip Turek , Petr Macinka
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Slova Macinky jsou nešťastná, prohlásil Babiš. Jste zbabělec vpálila mu do obličeje TOP09
před 21 minutami
Pavel hájí zájmy občanů i demokracie. Macinka a Turek se s tím musí smířit a ukončit otravnou kauzu
Aktualizováno před 53 minutami
Macinka musí ve vládě skončit, zní jednohlasně z opozičních lavic
před 57 minutami
Diskreditace před zahraničními partnery i světovými médii. Jak Macinka ve zprávách vyhrožoval Pavlovi?
Aktualizováno před 1 hodinou
Mimořádná zpráva Pavel obvinil ministra zahraničí Macinku z vydírání
před 1 hodinou
Mimořádná zpráva Vůbec nešlo o armádu. Macinka nechtěl dát letouny Ukrajině kvůli Pavlovi, odhalují SMS zprávy
před 1 hodinou
DOKUMENT: Plné znění SMS konverzace Petra Macinky s Petrem Kolářem
před 2 hodinami
CNN: CIA potají spřádá plány na vytvoření trvalé základny ve Venezuele
před 2 hodinami
Zrádné počasí trvá. Meteorologové varují před ledovkou
před 3 hodinami
Co lidé čekají od Babišovy vlády? Nic se nezmění, myslí si polovina z nich. Další se bojí zdražování
před 3 hodinami
Agenti kontroverzního amerického úřadu ICE budou dohlížet na průběh zimních olympijských her v Itálii
před 4 hodinami
Šéf NATO narazil. S Rutteho odmítnutím evropské soběstačnosti nesouhlasí Francie i odborníci
před 5 hodinami
Virus, který zabije až 75 procent nakažených, se opět šíří. Letiště zavádějí opatření z doby pandemie covidu.
před 6 hodinami
Kolik demonstrantů skutečně zemřelo v Íránu? Lékaři hovoří o desítkách tisíc
před 6 hodinami
Je to jen sen, zapomeňte na to. Rutte vysvětlil, proč se Evropa nedokáže ubránit bez USA
před 8 hodinami
Počasí: V Česku napadne nový sníh, pak se vrátí mrazy
včera
Ani pušky, ani tanky, ani miny. Rozvědka prozradila, která zbraň má na Ukrajině na svědomí nejvíce mrtvých
včera
Ukrajina poděkovala Česku za generátory i za desítky milionů vybrané ve sbírce
včera
Česko pošle Ukrajině generátory. Vláda zastavila jmenování velvyslanců, olympionikům dá za medaile miliony
včera
Počasí v USA zabilo už 17 lidí, bez proudu jsou statisíce lidí. Kanada hlásí nejhorší sněžení za 60 let
Rozsáhlá zimní bouře, která v těchto dnech sužuje Spojené státy a části Kanady, si vyžádala nejméně 17 obětí a statisíce lidí ponechala bez dodávek elektrické energie. Úmrtí jsou hlášena ze států New York, Tennessee, Louisiana, Massachusetts, Kansas, Pensylvánie a Texas. Mezi oběťmi je i šestnáctiletá dívka z texaského Frisca, která zahynula při nehodě na saních, či sedmnáctiletý mladík z Arkansasu. Varování před extrémními mrazy a sněhem se nyní táhnou od jihu USA až po Novou Anglii na severovýchodě.
Zdroj: Libor Novák