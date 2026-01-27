KOMENTÁŘ | Pavel hájí zájmy občanů i demokracie. Macinka a Turek se s tím musí smířit a ukončit otravnou kauzu

Libor Novák

27. ledna 2026 14:42

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025)
Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025) Foto: Cyril Popek / INCORP images

Aktuální střet mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou se může na první pohled zdát jako pouhý mocenský souboj dvou ambiciózních mužů. Při bližším pohledu na nálady v české společnosti je však zřejmé, že prezident Petr Pavel v tomto sporu není osamoceným vojákem v poli. Naopak se zdá, že svým odmítavým postojem k vládním personáliím velmi přesně zrcadlí většinové pocity veřejnosti. Prezident v této krizi nejedná v osobním zájmu, ale jako skutečný reprezentant občanů, kteří mu dlouhodobě svěřují svou důvěru.

Síla prezidentova mandátu se jasně odráží v datech společnosti CVVM, podle nichž se právě prezident těší nejvyšší důvěře mezi všemi ústavními institucemi. Zatímco hlavě státu věří 58 % Čechů, vláda se musí spokojit s pouhými 29 % a Sněmovna dokonce s 22 %. Tento propastný rozdíl dává prezidentovi silnou morální i politickou legitimitu k tomu, aby korigoval kroky exekutivy, které lidé vnímají jako problematické. V kontrastu s nepopulárními politickými tělesy tak Pavel působí jako stabilizační prvek, který hlídá úroveň politické kultury.

Personální obsazení vládních postů Filipem Turkem je přesně tím bodem, kde se plány nové vládní koalice rozcházejí s vůlí obyvatel. Podle prosincového průzkumu agentury NMS pro Český rozhlas si více než polovina Čechů nepřeje, aby se čestný předseda Motoristů sobě stal ministrem životního prostředí. Odpor proti jeho jmenování přitom není omezen jen na příznivce opozice, ale projevuje se i u voličů nastupujícího vládního tábora. Proti Turkovu vstupu do vlády se staví téměř třetina voličů hnutí ANO a čtvrtina sympatizantů SPD.

Veřejné mínění se v případě Filipa Turka zlomilo natolik, že dnes už naráží na odpor velké části společnosti jakákoliv jeho veřejná funkce. Tento fakt potvrzuje i další průzkum pro Novinky, podle kterého lidé hodnotí jeho jmenování zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal jako vůbec nejméně kladný krok nové vlády. Pozitivně tuto roli vnímá pouze 27 % dotázaných, což je v kontrastu s jinými, lépe přijímanými vládními plány, jako je snižování odvodů. Turek tak představuje pro Andreje Babiše bolavé místo spolupráce s Motoristy.

Ani mezi kmenovými voliči hnutí ANO nezískal Filip Turek na pozici zmocněnce nadpoloviční podporu, když jej kladně vnímá jen zhruba 47 % z nich. V tomto kontextu pak působí vyhrožování ze strany Macinky odtrženě od reality a dokládá, že ministrovi nejde o názor a blaho občanů, ale sleduje čistě osobní zájmy.

Není v tom ale sám. Až komicky pak působí například vyjádření Trikolory na celou dnešní kauzu, která ve svém prohlášení prezidentovi vyčítá nedostatek smyslu pro kompromis. Trikolora tvrdí, že se Pavel chová jako voják a zapomíná být prezidentem všech občanů, protože prý nesympatizuje s vládními návrhy. Čísla však hovoří jasně – Pavel svým postojem reprezentuje většinový názor populace, nikoliv jen úzkou skupinu svých sympatizantů.

Výtka o „prezidentovi všech“, kterou Trikolora vznáší, postrádá v situaci, kdy hlava státu hájí zájmy většiny, logický základ. Úlohou prezidenta není automaticky schvalovat každé přání vládní koalice jen v zájmu klidu, ale dbát na to, aby státní instituce požívaly elementární důvěru. Pokud prezident vidí, že jmenování konkrétní postavy vyvolává v zemi hluboký odpor napříč politickým spektrem, je jeho povinností na tento stav reagovat. Data potvrzují, že Češi Pavlovi věří právě proto, že dokáže v kritických momentech zastupovat jejich obavy.

Samotný spor o Turka už působí až otravně, jak ostatně naznačil před týdnem i premiér Andrej Babiš. Ten prohlásil, že na Hrad jeho nominaci už neponese, a věc si tak musí Motoristé, kterým resort podle koaliční dohody náleží, vyřešit sami. Sám Babiš následně dodal, že od této věci už chce mít konečně pokoj.  

Petr Macinka a Filip Turek by se tak měli smířit s tím, že prezidentova neústupnost není projevem osobní animozity, ale rolí strážce ústavnosti v momentě, kdy Senát nebo Ústavní soud zasáhnout nemohou. Snaha ministra Macinky dotlačit Hrad k podpisu skrze nátlakové zprávy se jeví jako nepochopení aktuálního rozložení sil a společenské nálady. Prezident Pavel má za sebou občany, kteří mu důvěřují, zatímco jeho oponenti bojují za nominaci, kterou lidé většinově odmítají. V takovém souboji je to právě prezident, kdo hájí dlouhodobé zájmy České republiky.

25. ledna 2026 10:50

Babiš, Trumpovo hodné štěňátko. Česko si vysokou cenu za bezbřehý obdiv nemůže dovolit

Související

Andrej Babiš Komentář

Babiš, Trumpovo hodné štěňátko. Česko si vysokou cenu za bezbřehý obdiv nemůže dovolit

Staronový premiér Andrej Babiš systematicky odklání Českou republiku od pevně ukotvené prozápadní politiky a nahrazuje ji osobními sympatiemi a prázdnými gesty. Obdiv k Donaldu Trumpovi, laciná stylizace do role „silného spojence“ i mlčení k hrozbám vůči spojencům vysílají nebezpečné signály. Jde doslova o strategický hazard, který může Česko připravit o to nejcennější – důvěru, vliv a oporu spojenců.
Donald Trump Komentář

Trump lže světu do očí. Sliboval konec válek, jenže teď by se ho měla bát i Evropa

Americký prezident Donald Trump během prezidentské kampaně opakovaně sliboval, že Spojené státy nebudou zahajovat nové války, a naopak se zaměří na ukončení těch starých. Tento slib byl klíčovým pilířem jeho politického úspěchu – apeloval na frustraci americké veřejnosti z nekonečných konfliktů a drahých zahraničních intervencí. O rok později je však zřejmé, že mezi proklamovaným cílem a reálnou praxí zeje hluboká a nepřekročitelná propast.

Více souvisejících

komentář Petr Pavel Filip Turek Petr Macinka

Aktuálně se děje

před 12 minutami

Andrej Babiš

Slova Macinky jsou nešťastná, prohlásil Babiš. Jste zbabělec vpálila mu do obličeje TOP09

Politická scéna zažívá nebývalý otřes po zveřejnění soukromých textových zpráv ministra zahraničí Petra Macinky, které prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání. Spor se točí kolem jmenování Filipa Turka do vládní funkce, což hlava státu dlouhodobě odmítá. Zatímco prezident mluví o nepřípustném nátlaku a podává podnět bezpečnostním složkám, premiér Andrej Babiš se snaží situaci zlehčit a opoziční TOP 09 naopak nešetří ostrou kritikou na adresu předsedy vlády.

před 21 minutami

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025)

Pavel hájí zájmy občanů i demokracie. Macinka a Turek se s tím musí smířit a ukončit otravnou kauzu

Aktuální střet mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou se může na první pohled zdát jako pouhý mocenský souboj dvou ambiciózních mužů. Při bližším pohledu na nálady v české společnosti je však zřejmé, že prezident Petr Pavel v tomto sporu není osamoceným vojákem v poli. Naopak se zdá, že svým odmítavým postojem k vládním personáliím velmi přesně zrcadlí většinové pocity veřejnosti. Prezident v této krizi nejedná v osobním zájmu, ale jako skutečný reprezentant občanů, kteří mu dlouhodobě svěřují svou důvěru.

Aktualizováno před 53 minutami

Petr Macinka

Macinka musí ve vládě skončit, zní jednohlasně z opozičních lavic

Výzvy k odvolání Petra Macinky (Motoristé) z postů vicepremiéra a ministra zahraničí dominují reakcím opozičních politiků, kteří podpořili prezidenta Petra Pavla poté, co Macinku obvinil z vydírání a zveřejnil esemesky. Macinka se má podle informací webu EuroZprávy.cz k záležitosti vyjádřit na odpolední tiskové konferenci. 

před 57 minutami

Petr Macinka na zasedání nové vlády

Diskreditace před zahraničními partnery i světovými médii. Jak Macinka ve zprávách vyhrožoval Pavlovi?

Obsah textových zpráv mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou a poradcem prezidenta Petrem Kolářem obsahuje několik rovin, které hlava státu interpretuje jako pokus o vydírání. Prvním zásadním prvkem je přímá podmíněnost prezidentova „klidu“ jmenováním Filipa Turka do čela Ministerstva životního prostředí. Macinka explicitně píše, že prezident může získat klid pouze v případě, že tento personální požadavek splní, zatímco v opačném případě hrozí „spálením mostů“ a vytvořením extrémního konfliktu, který nemá v české politologii obdoby.

Aktualizováno před 1 hodinou

Petr Pavel

Mimořádná zpráva Pavel obvinil ministra zahraničí Macinku z vydírání

Prezident Petr Pavel před odletem na soukromou zahraniční cestu svolal narychlo mimořádnou tiskovou konferenci, na niž se ostře ohradil proti postupu ministra zahraničních věcí Petra Macinky. Podle hlavy státu se ministr dlouhodobě snaží ovlivnit prezidentské rozhodnutí ohledně jmenování nového člena vlády, přičemž k tomu využívá nátlakové metody směřované na prezidenta i jeho poradce. Dosavadní pokusy o ovlivňování prezident posuzoval shovívavě, situace se však zásadně změnila po doručení dvou nočních textových zpráv.

před 1 hodinou

Petr Macinka

Mimořádná zpráva Vůbec nešlo o armádu. Macinka nechtěl dát letouny Ukrajině kvůli Pavlovi, odhalují SMS zprávy

Obsah uniklých textových zpráv mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou a klíčovým poradcem prezidenta Petrem Kolářem vnáší nové světlo do hluboké vládní krize a odkrývá nebývale drsný tón komunikace. Ministr Macinka ve svých zprávách, které zaslal v nočních hodinách, otevřeně vyhrožuje prezidentu Petru Pavlovi „pálením mostů“ a kroky, jež by měly vejít do učebnic politologie jako extrémní případ nezvládnutého soužití ústavních institucí. Hlavním jmenovatelem tohoto nátlaku je požadavek na jmenování Filipa Turka na post ministra životního prostředí, který prezident doposud odmítal.

před 1 hodinou

Petr Macinka přichází na zasedání nové vlády

DOKUMENT: Plné znění SMS konverzace Petra Macinky s Petrem Kolářem

Server EuroZprávy.cz zveřejňuje tištěný přepis SMS zpráv, které od ministra zahraničí Petra Macinky podle Pražského Hradu obdržel poradce prezidenta Petra Pavla Petr Kolář. Text byl redakčně doplněn o diakritiku a byly z něj smazány emotikony, jiné redakční zásahy do zveřejněných SMS zpráv neproběhly.

před 2 hodinami

CIA

CNN: CIA potají spřádá plány na vytvoření trvalé základny ve Venezuele

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) v tichosti připravuje plány na vytvoření trvalé základny ve Venezuele. Podle několika zdrojů CNN obeznámených s touto situací má CIA sloužit jako hlavní nástroj administrativy Donalda Trumpa při prosazování amerického vlivu v zemi poté, co byl počátkem tohoto měsíce dramaticky zadržen bývalý prezident Nicolás Maduro.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Adam Vojtěch přichází na zasedání nové vlády

Co lidé čekají od Babišovy vlády? Nic se nezmění, myslí si polovina z nich. Další se bojí zdražování

Vztah české veřejnosti k nové vládě je v úvodu roku 2026 definován realismem a zaměřením na praktické stránky života. Podle aktuálního průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News se ukazuje, že lidé od kabinetu očekávají především zajištění základních životních jistot. Na vrcholu žebříčku priorit se stabilně drží dostupnost zdravotní péče a bydlení, doprovázené otázkami bezpečnosti a celkovou kondicí ekonomiky. Tématům, která se týkají dlouhodobého chodu státu, jako je modernizace úřadů či mezinárodní postavení, přisuzují občané v tuto chvíli menší naléhavost.

před 3 hodinami

Jednotky ICE

Agenti kontroverzního amerického úřadu ICE budou dohlížet na průběh zimních olympijských her v Itálii

Agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) se budou příští měsíc podílet na bezpečnostních operacích Spojených států během zimních olympijských her v Itálii. Mluvčí úřadu v úterý potvrdil, že příslušníci speciální složky Homeland Security Investigations budou spolupracovat s diplomatickou bezpečnostní službou ministerstva zahraničí USA. Jejich hlavním úkolem má být prověřování a zmírňování rizik spojených s nadnárodním organizovaným zločinem, přičemž veškeré operace zůstávají pod italskou jurisdikcí.

před 4 hodinami

Mark Rutte, generální tajemník NATO

Šéf NATO narazil. S Rutteho odmítnutím evropské soběstačnosti nesouhlasí Francie i odborníci

Francouzská vláda ostře reagovala na prohlášení generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který zpochybnil schopnost Evropy bránit se bez americké podpory. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot vzkázal šéfovi Aliance, že Evropané se mohou a musí postarat o vlastní bezpečnost. Podle Barrota je posílení evropského pilíře NATO nezbytností, se kterou souhlasí i samotné Spojené státy.

před 5 hodinami

Ilustrační foto

Virus, který zabije až 75 procent nakažených, se opět šíří. Letiště zavádějí opatření z doby pandemie covidu.

Letiště v několika asijských zemích začala znovu zavádět zdravotní kontroly a sledování cestujících, které připomínají opatření z doby pandemie covidu-19. Důvodem je nové ohnisko nákazy virem nipah v indickém státě Západní Bengálsko. Thajsko, Nepál a Tchaj-wan patří mezi první státy, které zpřísnily preventivní opatření u cestujících zasažených regionů, aby zabránily šíření této nebezpečné nemoci. Uvedl to server The Independent.

před 6 hodinami

Demonstrace v Íránu

Kolik demonstrantů skutečně zemřelo v Íránu? Lékaři hovoří o desítkách tisíc

V íránských nemocnicích a márnicích se podle svědectví zdravotníků odehrávají scény, které naznačují masivní snahu státních orgánů zakrýt skutečný rozsah násilí páchaného na demonstrantech. Doktor Ahmadi, který tajně ošetřoval zraněné mimo oficiální státní systém, popsal drastickou změnu v povaze zranění, k níž došlo během lednových nepokojů. Zatímco zpočátku převládaly lehké rány způsobené obušky, později začali přicházet lidé se střelnými ranami z bezprostřední blízkosti a bodnými zraněními hrudníku či očí.

před 6 hodinami

Mark Rutte na summitu NATO 2025

Je to jen sen, zapomeňte na to. Rutte vysvětlil, proč se Evropa nedokáže ubránit bez USA

Generální tajemník NATO Mark Rutte v pondělí v Bruselu otevřeně prohlásil, že Evropa by měla zapomenout na myšlenku vlastní obrany bez americké pomoci. Během svého projevu k výborům Evropského parlamentu označil takové úvahy za pouhé snění. Podle jeho slov se evropský kontinent bez podpory Spojených států sám neubrání a obě strany se navzájem potřebují.

před 8 hodinami

včera

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Ani pušky, ani tanky, ani miny. Rozvědka prozradila, která zbraň má na Ukrajině na svědomí nejvíce mrtvých

Drony se staly dominantním nástrojem zkázy na ukrajinském bojišti a stojí za drtivou většinou všech ztrát. Podle nové zprávy lotyšského Úřadu pro ochranu ústavy (SAB) mají bezpilotní letouny na svědomí 70 až 80 procent všech zraněných nebo zabitých vojáků na obou stranách konfliktu. Tato čísla daleko převyšují ztráty způsobené tradičními zbraněmi, jako jsou pušky, tanky, dělostřelectvo nebo miny.

včera

Julija Svyrydenková

Ukrajina poděkovala Česku za generátory i za desítky milionů vybrané ve sbírce

Ukrajinská vicepremiérka Julia Svyrydenková vyjádřila hlubokou vděčnost České republice za rychlou a štědrou pomoc v oblasti energetiky. Podle jejích slov česká vláda vyčlenila 500 000 dolarů, tedy přibližně 10 milionů korun, na nákup generátorů, které mají být do konce tohoto týdne doručeny do frontové Dněpropetrovské oblasti. Svyrydenková zdůraznila, že tato podpora zachraňuje životy a posiluje odolnost Ukrajiny v mimořádně těžké situaci.

včera

Petr Macinka přichází na zasedání nové vlády

Česko pošle Ukrajině generátory. Vláda zastavila jmenování velvyslanců, olympionikům dá za medaile miliony

Česká diplomacie pod vedením ministra Petra Macinky reaguje na kritickou situaci na Ukrajině, kde ruské útoky na infrastrukturu způsobují rozsáhlé výpadky elektřiny a vody. Ministerstvo zahraničí se rozhodlo poskytnout napadené zemi elektrické generátory, které zamíří především do Dněpropetrovské oblasti. Vzhledem k aktuálnímu rozpočtovému provizoriu však může vláda na tuto pomoc uvolnit maximálně deset milionů korun.

včera

Počasí v USA zabilo už 17 lidí, bez proudu jsou statisíce lidí. Kanada hlásí nejhorší sněžení za 60 let

Rozsáhlá zimní bouře, která v těchto dnech sužuje Spojené státy a části Kanady, si vyžádala nejméně 17 obětí a statisíce lidí ponechala bez dodávek elektrické energie. Úmrtí jsou hlášena ze států New York, Tennessee, Louisiana, Massachusetts, Kansas, Pensylvánie a Texas. Mezi oběťmi je i šestnáctiletá dívka z texaského Frisca, která zahynula při nehodě na saních, či sedmnáctiletý mladík z Arkansasu. Varování před extrémními mrazy a sněhem se nyní táhnou od jihu USA až po Novou Anglii na severovýchodě.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy