KOMENTÁŘ | Rok 2022 přinesl válku a prudké zdražování. Co nás čeká v roce 2023?

Hned na začátku je nutné říct, že bychom neměli mít nějaká velká příznivá očekávání. Neznamená to ale, že všechno bude špatné. Pokud jde o ekonomické záležitosti, pak by tuzemská ekonomika v příštím roce měla zpomalit. Například odhady ministerstva financí a České národní banky (ČNB) říkají, že za celý rok 2023 vykáže domácí ekonomika pokles hrubého domácího produktu (HDP), analytici pak očekávají slabý růst do jednoho procenta.

Vysoká inflace by se měla postupně snižovat, ale stále zůstane nad dvouprocentním cílem ČNB. I kvůli tomu by proto podle analytiků neměla ČNB přikročit ke snižování úrokových sazeb v zemi dříve než v polovině roku. A co nemusí být pro lidi vůbec dobrá zpráva, čeká se, že se zvýší nezaměstnanost. Ale prý jen mírně.

Klíčovým faktorem, který v posledních měsících dosti výrazně ovlivňuje nejen život v Česku, je inflace. Nemá cenu teď rozebírat její příčiny a důvody vzniku, zajímavější je dívat se na další vývoj. Na své internetové stránce zveřejnila ČNB přepis rozhovoru televize DVTV s viceguvernérkou centrální banky Evou Zamrazilovou, ze kterého vyplývá, že zřejmě až na konci příštího roku se všeobecné zdražování v zemi dostane na jednocifernou hodnotu.

Eva Zamrazilová říká, že stále velkou neznámou jsou ceny energií. „Pokud bude (ale) všechno tak, jak předpokládáme, tak by inflace v příštích třech měsících měla být ještě kolem patnácti procent. Pak už by se měla vracet k jednociferným hodnotám někdy v průběhu druhého až třetího čtvrtletí, tzn. dejme tomu za půl roku,“ uvedla viceguvernérka ČNB pro DVTV.

O tom, že zdánlivě nepříznivé zprávy o stále vyšší inflace, válečném konfliktu a dalších potížích nemusí být ale zas tak špatné, svědčí i výhledy investičních analytiků. A většina těch domácích nevidí situaci zas tak úplně černě. Zajímavých příležitostí prý bude dost. Neznamená to ale, že by ekonomické a investiční nebe nad světem bylo úplně bez obláčku. Rizika tu samozřejmě jsou. Mezi ty hlavní se podle některých analytiků počítají třeba klesající zisky firem, nebo udržitelnost státních dluhů.

Médii proběhl výstižný titulek, totiž, že: „Rok 2023 bude pro českou ekonomiku náročný, ovšem nikoliv tragický.“ A snad tragická nebude ani zmiňovaná křivka rostoucí nezaměstnanosti. Některé odhady sice počítají s nárůstem až na čtyři procenta, když podle dostupných dat Českého statistického úřadu byla její hodnota v říjnu 3,5 procenta, ale třeba Ministerstvo financí čeká zvýšení počtu lidí bez práce „jen“ na úrovni 3,1 procenta.

Francouzská společnost pro správu aktiv Amundi ve svých Globálních investičních výhledech pro rok 2023 mimo jiné říká, že, zjednodušeně řečeno, rizikem pro lepší vývoj ekonomického světa, než to bylo letos, může být udržitelnost zadlužení. „Centrální banky budou pokračovat ve své politice „ať to stojí, co to stojí”, aby odvrátily krizi, jaké jsme čelili v 70. letech.

Nadále tak budou zpřísňovat svoji politiku, ale pomaleji než v roce 2022. Může se tak celkem klidně stát, že nejen česká ekonomika, se může dotknout onoho pověstného dna. Snad je ale dobrou zprávou to, že pak by měl přijít odraz vzhůru. Co by to mohlo konkrétně znamenat pro firmy je snad každému jasné: další zpomalení růstu tržeb a stále větší tlak na firemní marže.

Nezbývá než si popřát na prahu nového roku to, aby nejen centrální banky, ale ani politici, vlády či přímo země neudělaly hned první či druhý den roku 2023 nějaký fatální přešlap a geopolitické věci se začaly konečně hýbat tím správným směrem Tak ať se nám všem daří.