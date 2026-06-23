Dustin Hoffman bude hvězdou karlovarského festivalu. Obdrží Křišťálový glóbus

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v úterý představil asi nejhvězdnějšího hosta letošního ročníku. Pro Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii si přijede americký oscarový herec Dustin Hoffman.
Hoffman si na slavnostním zahájení 60. ročníku karlovarského festivalu převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Při této příležitosti bude v rámci filmové přehlídky uveden jeho průlomový snímek Absolvent režiséra Mikea Nicholse, který vznikl podle stejnojmenného románu Charlese Webba.
Pořadatelé festivalu označili Američana za jednoho z nejvšestrannějších herců filmové historie, který svou genialitou a precizním herectvím zcela proměnil ideál hollywoodského hrdiny. "Jako sedminásobný držitel nominace na Oscara a dvojnásobný vítěz této ceny se nesmazatelně zapsal do světové kinematografie," uvedli organizátoři.
"Kariéra Dustina Hoffmana se rozprostírá přes více než šest dekád a je definována odvahou brát role komplikovaných, často společensky okrajových hrdinů. Patří ke klíčovým hereckým reprezentantům tzv. Stanislavského metody. I díky jeho oddanosti rolím, neústupnosti a úsilí o absolutní autenticitu jeho filmografie nabízí neuvěřitelný rejstřík charakterů," dodali.
Už dříve se návštěvníci dozvěděli, že do Karlových Varů letos dorazí herci Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová, kteří mají dohromady na kontě čtyři oscarové nominace. Oba si převezmou Cenu prezidenta.
Letošní jubilejní ročník karlovarského filmového festivalu začne v lázeňském městě už příští týden. Konkrétně proběhne ve dnech 3. až 11. července.
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Zdroj: Jan Hrabě