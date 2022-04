KOMENTÁŘ: Jaká je hodnota štěstí? Pro průměrného Čecha 126 tisíc měsíčně

Výsledky zmiňovaného mezinárodního průzkumu Sazky zveřejnil server Aktuálně.cz s tím, že Češi jsou ve srovnání se svými evropskými sousedy ze Slovenska, Itálie, Německa a Finska „celkem skromní“. Tak už vidím ty úsměvy a prohlášení: „Vidíš Pepo, já jsem ti to říkala, že nejsme chamtivý, když pořád přemýšlíme o tom, jak si ještě koupíme další auto a chatu v Krkonoších.“

Minulý rok v létě zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) zprávu o tom, že v důsledku covidové pandemie se v tuzemsku zvýšila hodnota úspor domácností. Podle dat třicet procent Čechů odhadovalo výši svého majetku na jeden až pět milionů korun, přes osm procent lidí ho ocenilo na pět až deset milionů. Pro představu, tehdy ČSÚ uvedl, že hrubé úspory českých domácností narostly o 217,1 miliardy korun na 597,8 miliardy korun.

Nebudu chodit okolo horké kaše. Možná jste to totiž už slyšeli. Bez ohledu na průzkumy a data. Tak tedy: Nejsme chudí. Můžete namítnout, že oproti „západním“ zemím v Evropě, jsme možná v dobrém „středu“, ale ne na špičce bohatství. A o tom to právě je. I když i podle dat tuzemského finančního a cenového regulátora, tedy České národní banky, vklady českých domácností v bankách od března roku 2015 nepřetržitě stoupají a jejich hodnota k prvnímu únoru letošního roku činila 3,28 bilionu korun, což je o 22 miliard víc, než měli lidé na kontech na začátku letošního roku, je otázka, zda jsme šťastní u deseti milionů nebo více, spíše otázkou toho, zda nám stačí to, co máme,

Mezinárodní průzkum společnosti Sazka ukázal, že Češi mají pocit největšího blaha (tedy štěstí?) při čisté měsíční mzdě, která začíná číslovkou sto dvacet tisíc korun. Kdo z vás to má, přátelé, že? Data ČSÚ třeba říkají, že průměrná mzda za minulý rok činila 37 839 korun, meziročně o 6,1 procenta víc. Ale dosti čísel.

O povaze obyvatel České republiky mohou svědčit hodnotící komentáře o výsledcích oněch průzkumů o štěstí. Tak třeba u té „snové“ čisté průměrné mzdy je zajímavé to, že výše mzdy, která z člověka udělá bohatého, se většina respondentů, „téměř shodla“ ‒ ta začíná na částce 120 tisíc měsíčně. Podobnou částku Češi vnímají i jako hranici "štěstí" a „nejšťastněji by se cítili s příjmem 126 tisíc korun čistého“.

Ti, co rádi čtou (a věřím, že takových lidí je většina) všechny zprávy, a nejen o bohatství, až do konce, najdou i ve výše uvedeném odkazu hodnocení psychologů o tom, co vlastně názory a postoje k bohatství vypovídají o „našem člověku“.

A nedá mi to, aby tato slova, necitoval: „Peníze, stejně jako sláva nebo moc, jsou katalyzátorem naší stávající osobnosti. Pokud dáváte na charitu s nízkým platem padesátikorunu, budete dávat jako bohatý člověk mnohem více. Pokud jste lakomí a nedáváte nic, nebudete dávat ani jako člověk bohatý. Jste-li bázlivý, bohatství váš strach ze života jen znásobí, a jste-li pošetilý, vaše pošetilost bude díky bohatství daleko více vidět, protože ji můžete proměňovat v pošetilé nápady a investice,“ řekl serveru Aktuálně.cz psycholog Dalibor Špok. Pravda, že? A platí pořád. Je to dobré mít pořád taková slova na paměti.