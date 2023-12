ROZHOVOR | Čtvrteční útok může být masová vražda i terorismus, může inspirovat další. Bezpečnostní expert prozradil, co v takových případech dělat

Jak vnímáte fakt, že se nejhorší masová střelba v historii České republiky odehrála na půdě Univerzity Karlovy?

Velmi negativně, právě vysoké školy by měly být místem, kde lidé získávají důležité vědomosti, stávají se osobnostmi. Rozhodně ne místem, kde mohou přijít o život při tak hrůzném činu. Ať by však podobný útok proběhl kdekoliv, je bezprecedentní a českou společnost nepochybně nějak ovlivní. Jak a v jakých oblastech však poznáme až s odstupem času, jakmile vlna šoku pomine.

Byla podle vás reakce policie dostatečně rychlá? Pokud je mi dobře známo, nemohl zasáhnou ani policejní ostřelovač a střelec se ze světa nakonec sprovodil sám.

Podle všech dostupných informací rozhodně ano, policie odvedla profesionální práci. Právě i to, že střelec nakonec odešel na místo na ochozu, kde se sice dál snažil pokračovat ve střelbě, ale už neměl tak dobrou pozici, signalizuje, že ve střelbě nemohl pokračovat přímo v budově, kterou už obsadili a evakuovali policisté. Samozřejmě na výsledné zhodnocení akce si ještě také budeme muset počkat.

Vrah při střelbě využil dlouhou střelnou zbraň. Jak složité je se k takové zbrani v současné době dostat? Značí fakt, že ji mohl využít takovýto člověk, že trh se zbraněmi není pod dostatečnou kontrolou?

Začnu vaší druhou otázkou, naše zákony o zbraních a střelivu jsou jedny z nejpřísnějších v celoevropském i celosvětovém měřítku, tam bych určitě příčinu tragédie nehledal. Trh se zbraněmi pod dostatečnou kontrolou dle mého názoru je. Střelec údajně měl odcizit zbraně svému příbuznému. Věřím, že i zde se dozvíme, jak to tedy bylo. Pokud by tomu tak bylo a ten příbuzný neudělal to, co měl proto, aby se zbraně nedostaly do rukou někoho nepovolaného, může za to být trestně stíhán.

Jinak pořídit si dlouhou střelnou zbraň v příslušné kategorii chce kromě příslušného finančního obnosu zbrojní průkaz, který není snadné získat a policejní povolení. Dostat se ke zbrani a držet ji nelegálně, je pochopitelně také možné, ale nemyslím si, že v této zemi na rozdíl od mnoha jiných míst světa úplně snadné.

Kromě vyučování na Univerzitě obrany fungujete také jako člen aktivních záloh české armády. Co byste doporučil lidem, pokud se vyskytnou v ohrožení aktivním střelcem v uzavřených prostorách?

Je to těžké a ideální recept neexistuje, ale v první řadě zachovat klid, pokud není možnost útěku pokusit se skrýt ať nejsou v přímém ohrožení. Případně pak předstírat mrtvého. Pokud to není možné a útočník je v bezprostřední blízkosti a ví o vás, postavit se na odpor, pak stejně ani není jiná možnost než zkusit přežít za jakoukoliv cenu.

Myslím si, že příklad masových vrahů typu Breivika v roce 2011 v Norsku ukazuje i to, že pokud se někdo rozhodně provést tak strašný čin a dlouhodobě se na něj připravuje, nejčastěji už se s ním stejně nedá vyjednávat. Častokrát útočník v obklíčení ozbrojenými složkami volí sebevraždu jako v tom nynějším českém případě, byť přesnou příčinu smrti stanoví až pitva a patrně byl stejně policisty zasažen. Breivik se naopak nakonec norským speciálním silám nezraněn vzdal. Je velmi nepříjemné sledovat podobné záběry z centra Prahy, je to bezprecedentní.

Může být tato tragédie kvalifikovaná jako teroristický čin, nebo masová vražda? Co musí násilný čin splňovat, aby se dal označit za teroristický?

Myslím, že klidně obojí. I masová vražda totiž může být teroristický čin. Co se týká definice, tak terorismus bývá nejčastěji popisován jako plánované, promyšlené a politicky motivované násilí, zaměřené proti nezúčastněným osobám, sloužící k dosažení vytčených cílů. Za masového vraha pak, dle dostupných definic, lze pokládat vraha, který na jednom daném místě a v daném čase během jednoho vraždícího útoku usmrtí čtyři a více obětí. Myslím si, že v tomto bude jasno poměrně brzy, protože se nejspíše dozvíme, o co pachateli tohoto příšerného činu šlo a následně bude zjevné, jak se dá tento útok kvalifikovat. Ať už však bude kvalifikace jakákoliv, životy už to nikomu bohužel nevrátí.

Myslíte, že bude na místě, aby byly nejen vysoké školy lépe střeženy?

Myslím si, že nějaká opatření se jistě zavedou. Ať už to budou detektory při vstupech do podobných zařízení nebo například nějaká forma silnější ostrahy a častější kontroly. Zvláště velké instituce navštěvované mnoha studenty si takové řešení mohou dovolit a jen připomenu, že veřejné vysoké školy mají výraznou autonomii i v tom, jak nakládat s částí prostředků, které mají k dispozici.

Hrozí, že se někdo tímto šíleným řáděním nechá inspirovat?

Sám útočník podle informací z médií uváděl, že se inspirovat nechal a je možné, že jeho čin bude inspirací zase pro jiné. Věřím, že všichni bychom si přáli, aby tomu tak nebylo, ale bohužel i tento scénář je možný.