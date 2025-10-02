ROZHOVOR | ETS II v současné podobě je hrozba pro domácnosti i firmy, říká lídr TOP09 na Karlovarsku Otys. Klimatické cíle ale musí být motorem naší konkurenceschopnosti

Lídr TOP09 v Karlovarském kraji a dvojka na tamní kandidátce koalice Spolu Lukáš Otys v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, jak se koalice staví k návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, problémům mladých lidí nebo klimatické krizi a s ní spojenou environmentální politikou Evropské unie. „V dnešní podobě ETS II nepodporuji. Je to hrozba pro domácnosti a firmy, zdražilo by to teplo i dopravu,“ říká.
Letošní léto přineslo sucho, bouřky i rekordní teploty. Jaké konkrétní kroky byste navrhli do dvou let, aby Česko nebylo závislé na dovozu energie a zároveň reagovalo na klimatickou krizi? Stojíte za prosazováním povolenek ETS II?
Česko musí do dvou let zrychlit výstavbu solárů na střechách, komunitní energetiku a modernizaci tepláren tak, abychom nebyli závislí na dovozu energie. Současně ale říkám, že v dnešní podobě ETS II nepodporuji. Je to hrozba pro domácnosti a firmy, zdražilo by to teplo i dopravu. Proto SPOLU prosazuje odklad ETS II a zastropování povolenek. Klimatické cíle musíme plnit chytře – tak, aby nás posilovaly, ne oslabovaly.
Odchod od uhlí se blíží – ale reálná náhrada zatím chybí. Je pro vás cesta masivně podpořit jádro? A pokud ano, podpořili byste, aby stát získal plnou kontrolu nad ČEZ, aby měl nad transformací skutečnou moc?
Ano, masivně pro jádro – bez něj to nepůjde. Ale místo znárodňování ČEZ potřebujeme státní 100% projekty pro nové bloky, aby stát měl kontrolu a lidé jistotu levné energie.
Donald Trump znovu vstoupil do světové politiky – a vstoupil do ní doslova plnou parou. Je na něm něco, s čím byste souhlasili, třeba v obchodní či zahraniční politice? Nebo je jeho styl pro Česko a Evropu nepřijatelný?
Souhlasím s tlakem na férové výdaje v NATO a konkurenceschopnost vůči Číně. Ale jeho styl oslabování spojenců a relativizace Ruska je pro Evropu nepřijatelný.
Co konkrétně nabízíte mladým lidem, kteří dnes čelí drahému bydlení, nejistým pracovním podmínkám a obavám z budoucnosti? A proč by vám měli věřit, když už několik generací slyšelo podobné sliby – a situace se jen zhoršila?
Mladým nabízím dostupné bydlení, jistotu práce v obranném a technologickém průmyslu a konec byrokracie, která dusí podnikání. Důvěru si zasloužíme konkrétními výsledky – komplexní onkologické centrum ve Karlových Varech je jeden z nich.
Státní rozpočet je v deficitu, dluh narůstá. Pokud byste dostali možnost opět spolurozhodovat, kde byste konkrétně seškrtali výdaje? A které nové daně byste byli ochotni lidem otevřeně přiznat?
Ne více daní z práce, ale méně rozhazování a duplicity. Chci škrtnout neefektivní dotace a provozní výdaje státu, digitálně zjednodušit agendy a přiznat jen to, že mírná majetková daň obcím dává smysl.
Pokud byste museli volit mezi ekonomickým růstem (např. podpora průmyslu) a přísnou ochranou klimatu, co by u vás dostalo přednost? A jste připraveni nést politické následky rozhodnutí, které vždy část voličů zklame?
Není to buď–anebo. Růst zajistíme čistými technologiemi, jádrem, malými modulárními reaktory a modernizací průmyslu. Klimatické cíle se musí stát motorem naší konkurenceschopnosti, ne její brzdou.
Související
OBRAZEM: Fialova kampaň pokračovala v Brně. Premiér zde vede kandidátku
Spolu odhalilo program. Fiala varoval před triumvirátem ANO, SPD a Stačilo
top 09 , volby do Poslanecké sněmovny 2025 , Lukáš Otys
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Posílení východního křídla NATO: Aliance reaguje na ruské průniky do vzdušného prostoru
před 1 hodinou
Nemůžete se rozhodnout, komu hodit hlas? Přinášíme velký přehled volebních kalkulaček
před 1 hodinou
ETS II v současné podobě je hrozba pro domácnosti i firmy, říká lídr TOP09 na Karlovarsku Otys. Klimatické cíle ale musí být motorem naší konkurenceschopnosti
před 2 hodinami
Byl summit s Putinem naprostý propadák? Změna Trumpovy rétoriky vůči Ukrajině vyvolává pochybnosti
před 3 hodinami
Trump je ze shutdownu nadšený. Mluví o trvalém osekání demokratických agentur
před 3 hodinami
Bydlení, práce, daně i klima. Co nabízejí politici pro budoucnost Česka?
před 4 hodinami
Co po shutdownu čeká USA? Situace se může vyvinout jedním z těchto směrů
Aktualizováno před 4 hodinami
Útok v Manchesteru: Muž najel u synagogy do lidí, tři mrtví
před 5 hodinami
Hamás americký návrh na příměří v Pásmu Gazy odmítá
před 5 hodinami
Pavla Novotného propustili z vězení. Trest si odseděl v celé délce
před 6 hodinami
Euro nás nespasí, ale jsme připraveni ho přijmout. S extremisty ani s Babišem do vlády nepůjdeme, říká Prokopík
před 7 hodinami
Problém přímo nad našimi hlavami: Evropské aerolinky ženou své piloty až na hranu
před 8 hodinami
Politico: Babišův populistický apel inspirovaný Trumpem rezonuje v Ostravě. Posouvá Evropu do sféry vlivu Moskvy
před 8 hodinami
Výsledek setkání lídrů EU je prakticky nulový. Konkrétní kroky se nenastolily
před 9 hodinami
Amerika v krizi: Kdy shutdown skončí nikdo neví, hrozí hromadné propouštění
před 10 hodinami
Izraelská armáda zatkla Gretu Thunbergovou
před 11 hodinami
Počasí po víkendu by mělo být teplejší, ukazuje předpověď
včera
Fiala a Babiš v ostrých slovních přestřelkách. Lídr ANO odmítl spolupráci s komunisty, vydat ke stíhání se nenechá
včera
Vypršely volební lhůty. Průkaz ani korespondenční hlasování už nezajistíte
včera
Porážka s nováčkem ze Zlína už byla moc. V Plzni se rozloučili s trenérem Koubkem
Dosud v české nejvyšší fotbalové soutěži působil coby nejstarší trenér, nyní bude Chance liga o zkušeného čtyřiasedmdesátiletého stratéga chudší. Řeč je o Miroslavu Koubkovi, který vedl od předloňského léta Viktorii Plzeň. Klub nyní opouští poté, co ztratili Viktoriáni na začátku sezóny 2025/26 několik bodů, přičemž naposledy v neděli doma padli s nováčkem ze Zlína 0:1 a zůstávají tak daleko za očekáváním. Aktuálně jim po deseti kolech patří v ligové tabulce až páté místo s tím, že na vedoucí Spartu ztrácejí deset bodů.
Zdroj: David Holub