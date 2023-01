ROZHOVOR | Nový prezident musí oslovit 3 miliony Čechů. Expert pro EZ o další strategii Babiše i šancích Pavla

Co obecně očekáváte od kampaně před druhým kolem prezidentských voleb, které proběhne 27. a 28. ledna? Bude tak tvrdá a „neférová“, jak mnozí experti a politici očekávají?

Ano, čeká nás pravděpodobně velmi ostrá kampaň. Je to způsobeno dvěma faktory – zaprvé skutečně jde teď o všechno, zejména Andreji Babišovi, a zadruhé účastí z prvního kola.

Ta byla nezvykle vysoká a rozložení sil nahrává spíše Petru Pavlovi. Andrej Babiš se bude pravděpodobně snažit odradit od účasti část voličů tím, že vykreslí souboj jako střet dvou ex-komunistů, u kterého je jedno, kdo z nich vyhraje.

Odradit voliče od účasti můžete také tak, že celý souboj posunete do tak nepřijatelné a nevkusné roviny, že se jej lidé nebudou chtít zúčastnit.

Poslechnou voliči Danuše Nerudové, Pavla Fischera, Marka Hilschera a Karla Diviše apely svých favoritů z prvního kola a podpoří Petra Pavla?

To vůbec není jisté. Jisté je pouze to, že v tomto ohledu nefunguje klasická rovnice 1+1=2. Výzvu uposlechne jen část voličů.

Například část voličů Danuše Nerudové nebude chtít jít k volbám, protože mají silný antikomunistický postoj. Mladí lidé, kteří patřili mezi stěžejní cílové skupiny Danuše Nerudové, také obecně nejsou příliš disciplinovanými voliči a mohou být z výsledků i další účasti u voleb frustrováni. Přičtěme k tomu fakt, že spousta z nich volí jinde, než kde reálně bydlí, a vše se ještě komplikuje.

Problém s podporou Petra Pavla bude mít i část voličů Fischera a Hilšera. U Diviše popravdě těžko říci.

Očekáváte od pana poslance Andreje Babiše podobné kroky v kampani, jako billboard „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják“? Je to v rámci kampaně přijatelné? Prezident totiž žádné pravomoci ohledně vyhlašování války nemá, takže do ní zemi nemůže „zavléct“, jak tvrdí pan poslanec.

V politické komunikaci vždy platí, že na výsledek má mnohem větší vliv to, co si lidé myslí než to, co je realita.

Prezident nemůže zemi zavléct do války, ale nemůže ani zastavit migranty, jak na billboardech hlásal Miloš Zeman. V politické reklamě neexistují de facto žádná pravidla, ani ohledně toho, jestli kampaň musí směřovat k podstatě volené funkce nebo ne.

Andrej Babiš se tak často v kampani stylizuje do role vyvažovatele vlády Petra Fialy, ale to český prezident zastat nemůže.

Politici z populistického spektra jsou mistry ve čtení nálad ve společnosti, zejména v identifikaci strachů. Andrej Babiš a jeho tým má zcela určitě k dispozici data, která ukazují, že strach z války je pro spoustu lidí velmi skutečný – ať už nám to připadá jakkoli.

Má Andrej Babiš šanci přesvědčit větší množství voličů poražených kandidátů?

Větší množství než Petr Pavel asi spíše ne. Překvapením byl totiž poměrně slabý výsledek pana Bašty, který měl být přirozenou studnicí hlasů Andreje Babiše pro druhé kolo a jeho tým tak teď nemá moc kde brát.

Pokud jde o případ kandidáta za SPD Jaroslava Bašty, kam se dá očekávat přeliv jeho podporovatelů?

Naprostá většina určitě přejde spíše k Andreji Babišovi. Jaroslav Bašta kandidoval s cílem odvolat vládu, což také prezident nemůže udělat. Proto lze očekávat, že jeho voliči nebudou mít chuť podpořit kandidáta, který dostal podporu vládních stran.

Kde se odehrají největší boje v kampani pro druhé kolo? Mají je lidé čekat spíše na sociálních sítích, médiích nebo debatách?

Kampaň bude všudypřítomná. Následující dva týdny ovládne velkou část společenské debaty. Oba tábory se budou mobilizovat, uvidíme další reklamní plachty vyvěšené u podporovatelů, souboje diskutujících i botů na sociálních sítích, zveřejnění nově nalezených skutečností ze života obou kandidátů v médiích a vše samozřejmě završí debaty, kde lze očekávat vyostřený střet.

Vzhledem k tomu, že vítěz bude potřebovat oslovit kolem 3 milionů Čechů, nelze souboj nějak výrazně omezit jen na některé komunikační kanály.

Jaký je váš osobní názor na vedení tiskové konference na konci prvního kola voleb ze strany Andreje Babiše?

Andrej Babiš jednoznačně neunesl výsledek a odchýlil se od připraveného, pravděpodobně mnohem smířlivějšího projevu. Opět jsme viděli Andreje Babiše, jakého známe – s nekontrolovatelným projevem, ve kterém střídal desítky témat, a neustále útočil na protikandidáta.

K prezidentskému úřadu se tento styl komunikace nehodí a mnoho voličů bylo výkonem pana ex-premiéra zhrozeno. Ještě horší situace byla v tom, že se Andrej Babiš záměrně přes rok vyhýbal konfrontacím, zejména v posledních 2,5 měsících, ale s oznámením výsledků se opětovně vrátil do role, od které se snažil tak silně odstínit, a ve které ho velmi dobře známe.

Pravdou je, že generál Petr Pavel nemá takové zkušenosti z politiky jako jeho konkurent Andrej Babiš a asi se nemůže chlubit takovými kontakty, jako on. Nicméně působil jako předseda Vojenského výboru NATO, což mu jistý rozhled dává. Jak se na tuto problematiku díváte?

Z průzkumů vyplývá, že si voliči přejí prezidenta, který má zkušenosti z politiky, ale je nadstranický a nezávislý.

To je popravdě velmi těžké docílit, protože politická zkušenost typicky znamená příslušnost k nějaké straně a úplná nezkušenost je pro spoustu voličů diskvalifikační.

Petr Pavel ale tento požadavek formálně splňuje, jestli ovšem dostatečně už musí posoudit voliči. Nicméně má zkušenosti z jednání s politiky na nejvyšší mezinárodní úrovni – což ihned připomněl Andrejovi Babišovi ve videu na desítkách fotografií, protože jej v živém televizním projevu vyzval, aby dokázal své kontakty voličům.