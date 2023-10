Bývalý Twitter, nyní síť X, už nebude zdarma. Musk ji uživatelům zpoplatní

X, dříve známý jako Twitter, začne novým uživatelům účtovat 1 dolar ročně za přístup ke klíčovým funkcím sítě včetně možnosti tweetovat a retweetovat příspěvky. Aktuálně probíhá test na Novém Zélandu a na Filipínách, poté se ale může rozšířit do celého světa.

"Od 17. října 2023 jsme začali testovat ‚Not A Bot‘, novou metodu předplatného pro nové uživatele ve dvou zemích," uvedla podle serveru Guardian společnost. "Tento nový test byl vyvinut, aby posílil naše již tak významné úsilí o snížení spamu, manipulace s naší platformou a aktivity botů," dodala.

Nové účty vytvořené na Novém Zélandu a na Filipínách tak budou muset nejprve ověřit své telefonní číslo a poté zaplatit roční poplatek ve výši 1 dolaru, aby bylo možné přidávat příspěvky, lajkovat, odpovídat, přeposílat či citovat příspěvky.

"Noví uživatelé, kteří se odhlásí z odběru, budou moci provádět pouze akce pouze pro čtení, jako je: číst příspěvky, sledovat videa a sledovat účty," uvedl X. Uživatelé, kteří se zaregistrují, také musí souhlasit s opakovanou platbou za předplatné.

Cena pro český trh zatím stanovena nebyla, ve stávajícím kurzu by se ale jednalo o částku zhruba 23 korun ročně, pokud bude poplatek zaveden celosvětově. Musk ale už dříve navrhl, aby všichni uživatelé X platili za přístup k sociální síti. V rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem miliardář řekl, že platební systém je jediným způsobem, jak čelit botům.

"Přejdeme na malou měsíční platbu za používání systému," řekl šéf Tesly a SpaceX podle BBC. Od loňského převzetí Twitteru se také snažil motivovat uživatele, aby platili za vylepšenou službu, která se nyní nazývá X Premium. Předplatitelům bylo poskytnuto více funkcí, jako jsou delší příspěvky a zvýšená viditelnost na síti.

Musk se také dlouhodobě potýká se slabou finanční stabilitou společnosti, trvá ale na tom, že to, proč by mohl přimět lidi, aby za službu platili, je čistě kvůli boji s roboty. Není zatím jasné, jestli se poplatek dotkne i uživatelů, kteří na síti již profil mají.

Poplatek chystá i Meta

Provozovatel Faceebooku a Instagramu, společnost Meta, také plánuje zavést placenou verzi svých sociálních sítí. Podle serveru Wall Street Journal by evropští uživatelé měli mít možnost buď hradit měsíční poplatek za užívání sítí, nebo souhlasit s personalizovanými reklamami.

Meta dlouhodobě bojuje s evropským trhem kvůli přísným nařízením o ochraně soukromí. Technologický gigant v květnu letošního roku obdržel rekordní pokutu 1,3 miliardy dolarů za to, že nesprávně nakládal s daty evropských uživatelů.

Firma se od té doby snaží vyhnout přímým tahanicím s regulátory. a podle Wall Street Journal přišla s řešením, jak problémy s ochranou soukromí vyřešit. Nabídne evropským uživatelům předplatné bez reklam, čímž jim umožní odhlásit se ze sběru jejich dat.

Podle stávajícího plánu by si Meta účtovala 10 eur (250 korun) měsíčně za uživatele Facebooku nebo Instagramu připojujícího se k sociálním sítím skrze počítač a 6 eur (150 korun) za každý další připojený účet.

Pro uživatele mobilních aplikací by byla cena vyšší, a to 13 eur (325 korun) měsíčně. Vyšší cena by v tomto případě zohlednila provize účtované obchody s aplikacemi společností Apple a Google.

Finální cenová podoba ale zatím není zcela zřejmá. Na základě dostupných informací se zdá, že uživatelé využívající sociální sítě na mobilních telefonech i na počítačích, vlastnící jak účet na Facebooku, tak na Instagramu, by mohli měsíčně souhrnně platit 19 eur za oba účty na desktopu a k tomu navíc i poplatky za mobilní verze.

Cena by se tak mohla hravě vyšplhat přes 30 eur, což je cena, kterou by byl ochoten investovat zřejmě jen málokdo. Předpokládá se proto, že Meta by v případě zavedení placené verze přišla i s nějakými formami balíčků na základě počtu účtů a připojených zařízení.

Uživatelé, kteří by za sociální sítě nechtěli platit, by tak zřejmě byli nuceni souhlasit se sběrem svých údajů k personalizovanému cílení reklamy. Podle serveru TechRadar ale zatím není jisté, zda ke zpoplatnění dojde.

Podle mluvčího Matta Pollarda Meta aktuálně tyto možnosti zatím zkoumá. "Meta věří v hodnotu bezplatných služeb, které jsou podporovány personalizovanými reklamami. Pokračujeme však ve zkoumání možností, jak zajistit, že splníme vyvíjející se regulační požadavky. V tuto chvíli nemáme další podrobnosti," cituje server jeho vyjádření.