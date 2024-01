Bezpečnost v Evropě? Bez Ruska není možná, tvrdí Maďarsko

V prohlášení ministr uvedl, že není jasné, kdy by mohly začít takové jednání a kdo by se na nich mohl podílet, ale doufá, že Evropská unie bude hrát klíčovou roli v těchto diskusích, až přijde čas.

Ministr Bóka se také vyjádřil k situaci na Ukrajině, kde stále probíhají aktivní boje, a zdůraznil, že nejvyšší prioritou maďarské vlády je dosáhnout co nejdříve příměří. Podle něj by právě příměří umožnilo jednání s cílem nalézt trvalé řešení konfliktu.

Ohledně ratifikace vstupu Švédska do Severoatlantické aliance (NATO) ministr uvedl, že to závisí na rychlém pokroku v budování důvěry mezi Maďarskem a Švédskem. Klíčem k tomu je maďarsko-švédský dialog, jak zdůraznil na svém Facebooku.

V rozhovoru pro finský deník také uvedl, že chápe, že členství Švédska v NATO by podpořilo i bezpečnost Finska.

Maďarsko je dlouhodobě považováno za spojence Ruska v EU. Na summitu v Bruselu zablokovalo dohodu o nové finanční pomoci pro Ukrajinu v objemu 50 miliard eur. Z této částky mělo 17 miliard tvořit nevratné granty a 33 miliard půjčky.

Vůči návrhům Evropské komise měly kromě Maďarska výhrady také takzvané "šetrné" členské státy, které jsou čistými plátci do rozpočtu EU. Maďarsko pomoc pro Ukrajinu zablokovalo poté, co lídři členských zemí přijali rozhodnutí otevřít přístupová jednání o vstupu do EU pro Ukrajinu a Moldavsko.

Orbán kritizoval návrhy Evropské komise na změny v dlouhodobém rozpočtu EU již před čtvrtečním začátkem summitu. Další lídři však doufali, že ho přesvědčí o souhlasu kompromisními nabídkami. Předseda Evropské rady Charles Michel v noci na pátek oznámil, že se to nepodařilo. Veto potvrdil i samotný Orbán.

"Shrnutí noční změny: veto pro dodatečné peníze Ukrajině, veto pro revizi víceletého finančního rámce (rozpočtu). K této otázce se v Evropské radě vrátíme příští rok po náležité přípravě," napsal Orbán na sociální síti.

Michel mluvil o snaze dosáhnout konsensu začátkem příštího roku. Mnozí diplomaté pro DPA potvrdili, že se lídři chtějí touto otázkou zabývat znovu v lednu.

Maďarský premiér už před summitem potvrdil, že odmítá novou finanční pomoc 50 miliard eur pro Ukrajinu. "Chcete-li peníze z dlouhodobého hlediska, větší množství peněz, musí se to uskutečnit mimo společný rozpočet," řekl Orbán.

Dodal, že nevnímá žádný časový tlak z hlediska finanční pomoci Ukrajině, neboť určité přemostění pomoci zajišťuje rozpočet EU. Také upřesnil, že Maďarsko nepodmiňuje poskytnutí finanční pomoci Ukrajině žádnými "maďarskými záležitostmi".