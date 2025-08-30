Čína se chystá na setkání autokratů. Dorazí Putin, Kim Čong-un i Fico

Libor Novák

30. srpna 2025 8:18

Robert Fico
Robert Fico Foto: Facebook Robert Fico

Čínské přístavní město Tchien-ťin hostí významný summit Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), který svedl dohromady různorodé spektrum světových lídrů. Čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin tento summit vnímají jako klíčový nástroj k přetvoření globálního rozložení sil a jako protiváhu západním institucím. Akce představuje pro Čínu příležitost demonstrovat svou roli silného a stabilního globálního lídra v době, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa narušují své tradiční spojenectví.

Vrcholná schůzka, označovaná čínskými představiteli za dosud největší v historii SCO, se koná pouhých několik dní před rozsáhlou vojenskou přehlídkou v Pekingu, která má zdůraznit rychle rostoucí vojenskou sílu Číny. Kromě Putina se této přehlídky podle CNN zúčastní i další autokraté, jako severokorejský vůdce Kim Čong-un, a také evropští lídři, kteří udržují dobré vztahy s Ruskem, například srbský prezident Aleksandar Vučić a slovenský premiér Robert Fico.

Pro Putina je summit velkou diplomatickou příležitostí, která přichází jen pár týdnů po jeho schůzce s Trumpem na Aljašce. Putin se nadále vyhýbá mezinárodním tlakům, aby ukončil válku na Ukrajině. Krátce před příjezdem chválil partnerství s Čínou jako stabilizující sílu pro svět a uvedl, že obě země spojuje vize spravedlivého a multipolárního uspořádání světa, které by nebylo řízeno Spojenými státy.

Navzdory velkým politickým rozdílům mezi členskými státy, které vyvolávají kritiku o efektivitě organizace, Peking využívá rozmanitost jako důkaz své diplomatické zdatnosti. Rabia Akhtar z pákistánského Centra pro bezpečnost a strategii zdůrazňuje, že Čína tím dává najevo, že je klíčovým prostředníkem v Eurasii, schopným sjednotit soupeře u jednoho stolu a transformovat velmocenské soupeření na řízenou vzájemnou závislost.

Indický premiér Naréndra Módí svou účastí na summitu, po loňské absenci, dodává setkání na důležitosti. Módího přítomnost v Tchien-ťinu je signálem uvolnění napětí mezi Pekingem a Dillí, což by mohlo narušit snahy Spojených států o prohloubení vztahů s Indií a využít ji jako protiváhu rostoucímu vlivu Číny.

Šanghajská organizace pro spolupráci vznikla v roce 2001. Původně byla zaměřená na regionální bezpečnostní spolupráci mezi Čínou, Ruskem a čtyřmi středoasijskými zeměmi. V průběhu let se rozšířila, aby se stala více otevřeně protizápadní. Rozšíření o Írán v roce 2023 a Bělorusko o rok později je vnímáno jako snaha Moskvy a Pekingu o posílení koalice proti západním zemím.

Zatímco SCO ve svých prohlášeních vyzývá k vyhýbání se konfrontačním přístupům, její summity se dosud vyhýbaly zmínce o válce na Ukrajině. Podle analytika Šen Ting-liho, SCO zůstává spíše organizací pro prezentaci, dokud se nezaměří na řešení vnitřních konfliktů mezi svými členy. Nicméně, skupina dokázala projevit jednotu, když silně odsoudila vojenské útoky USA a Izraele na Írán v červnu letošního roku. 

včera

Thajskem otřásá politická krize. Soud kvůli uniklým telefonátům odvolal premiérku

Související

Indie, ilustrační foto

Začala platit cla uvalená Trumpem na Indii. Kroky Nového Dillí by USA měly znepokojovat

Ameriku by měly kroky Indie znepokojovat, protože se Nové Dillí snaží o diplomatické sbližování s Čínou. Tato snaha je reakcí na ekonomický tlak ze strany Spojených států, především kvůli clům zavedeným bývalým prezidentem Donaldem Trumpem. Indický premiér Naréndra Módí tak plánuje po sedmi letech navštívit Čínu, aby se setkal s prezidentem Si Ťin-pchingem na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS). 

Více souvisejících

Čína Si Ťin-pching Kim Čong-un Robert Fico

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Robert Fico

Čína se chystá na setkání autokratů. Dorazí Putin, Kim Čong-un i Fico

Čínské přístavní město Tchien-ťin hostí významný summit Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), který svedl dohromady různorodé spektrum světových lídrů. Čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin tento summit vnímají jako klíčový nástroj k přetvoření globálního rozložení sil a jako protiváhu západním institucím. Akce představuje pro Čínu příležitost demonstrovat svou roli silného a stabilního globálního lídra v době, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa narušují své tradiční spojenectví.

před 2 hodinami

včera

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Jak Ukrajinci zatápí Rusku: Útoky na energetická zařízení mají viditelné výsledky

Ukrajina v poslední době výrazně zintenzivnila útoky na ruská energetická zařízení, což je taktika, která se jí podle expertů vyplácí. Ukrajinské síly se soustředí na rafinerie, vlaky s palivem a čerpací stanice s cílem narušit nejen ruskou válečnou mašinérii, ale i každodenní život v Rusku. V důsledku těchto útoků vzrostly ceny benzinu na rekordní hodnoty, a to i přes vládní zákaz vývozu pohonných hmot.

včera

včera

včera

včera

Andrzej Duda, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Trump novým nařízením sebral ochranku Harrisové

Podle jednoho z poradců bývalé viceprezidentky Kamaly Harrisové zrušil americký prezident Donald Trump její ochranu, kterou jí dříve zajistil Joe Biden. Jako bývalá viceprezidentka měla Harrisová nárok na šestiměsíční ochranu, která jí měla skončit v červenci. Joe Biden jí ale ochranu prodloužil na další rok, což však nyní Trump svým nařízením zrušil.

včera

Izraelská armáda

Izraelská armáda objevila tělo jednoho z rukojmích unesených Hamásem

Izraelská armáda v pátek oznámila, že se jí podařilo získat tělo jednoho mrtvého rukojmího a ostatky další osoby z pásma Gazy. Ostatky patří muži jménem Ilan Weiss, padesátišestiletý obyvatel kibucu Be’eri. Podle izraelské vlády byl Weiss zabit při obraně svého kibucu 7. října 2023. Zpočátku se myslelo, že byl unesen, ale 1. ledna 2024 bylo oznámeno, že v útoku zemřel.

včera

Palestina

Izrael pozastavuje humanitární pauzy na distribuci potravin do Gazy

Izrael v pátek oznámil, že pozastavuje humanitární pauzy, během nichž umožňoval dovoz potravin a další pomoci do Gazy, a to i přes hrozící hladomor. Izraelská armáda označila největší město v oblasti za „nebezpečnou bojovou zónu“. Tento krok přichází v době, kdy se Izrael připravuje na znovudobytí zdevastovaného města, které už několik dní zasahuje leteckými útoky.

včera

Bílý dům, Washington D.C., USA

Kdo po Trumpovi převezme Bílý dům? V USA se rozjíždí předvolební kampaň

Donald Trump teprve nedávno složil prezidentskou přísahu, ale kampaň pro volby 2028 už nabírá na obrátkách. V obou hlavních stranách se rýsují první jména možných uchazečů – od guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma přes viceprezidenta JD Vance až po známé osobnosti jako Tucker Carlson či Pete Buttigieg. Přehled možných kandidátů ukazuje, že souboj o Bílý dům začal mnohem dříve, než se čekalo.

včera

Podmořský kabel

Rusko útočí na Evropu stále častěji, obrana je slabá

Rusko zintenzivňuje svou hybridní válku v Evropě a provádí častější operace s neustále se měnící frontovou linií. Přestože západní vlády čím dál hlasitěji vyjadřují obavy nad ruskou aktivitou, mají omezené koordinované možnosti, jak se proti ní bránit.

včera

včera

Ursula von der Leyenová

Útok na Kyjev rozzuřil evropské lídry. Trpělivost dochází i USA

Rusko provedlo nejsmrtelnější útok na Kyjev od července, který si vyžádal nejméně 23 obětí, z toho čtyři děti, a desítky zraněných. Rakety zasáhly i civilní budovy včetně obytného domu. Většina obětí zahynula v pětipodlažní budově, která se po zásahu zhroutila.

včera

včera

včera

28. srpna 2025 22:02

28. srpna 2025 21:05

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Zafeiris se dočkal vytouženého přestupu. Po podzimu zamíří ze Slavie do PAOKu

O jeho touze odejít z pražské Slavie se psalo v poslední době dost, dokonce nenastupoval do posledních utkáních, neboť se na samotnou hru příliš nesoustředil. Teď už je definitivně jasné, že až skončí podzimní část, bude se moct dvaadvacetiletý řecký záložník Christose Zafeiris přesunout do vytouženého PAOKu Soluň. Než však zamíří domů do Řecka, bude celý podzim ještě působit ve Slavii jako hostující hráč.

28. srpna 2025 20:28

Sopka Etna

Etna znovu soptila. Leteckou dopravu ale tentokrát nezastavila

Etna, kterou i během léta s oblibou vyhledávají turisté nacházející se na italské Sicílii, se během posledního srpnového týdne opět probudila k životu. Piloti dopravních letadel byli varováni, k žádným vážným incidentům naštěstí nedošlo.

28. srpna 2025 19:46

Předpověď se naplnila. Tropické teploty byly skutečností, padl jediný rekord

V Česku dnes vyšplhaly teploty až nad 33 stupňů, konkrétně na několika místech ve středních Čechách a na jižní Moravě. Nejtepleji bylo v Dyjákovicích, kde bylo 33,6 °C. Teplotní rekordy ale nepadaly, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy