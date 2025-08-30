Čína se chystá na setkání autokratů. Dorazí Putin, Kim Čong-un i Fico

Čínské přístavní město Tchien-ťin hostí významný summit Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), který svedl dohromady různorodé spektrum světových lídrů. Čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin tento summit vnímají jako klíčový nástroj k přetvoření globálního rozložení sil a jako protiváhu západním institucím. Akce představuje pro Čínu příležitost demonstrovat svou roli silného a stabilního globálního lídra v době, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa narušují své tradiční spojenectví.
Vrcholná schůzka, označovaná čínskými představiteli za dosud největší v historii SCO, se koná pouhých několik dní před rozsáhlou vojenskou přehlídkou v Pekingu, která má zdůraznit rychle rostoucí vojenskou sílu Číny. Kromě Putina se této přehlídky podle CNN zúčastní i další autokraté, jako severokorejský vůdce Kim Čong-un, a také evropští lídři, kteří udržují dobré vztahy s Ruskem, například srbský prezident Aleksandar Vučić a slovenský premiér Robert Fico.
Pro Putina je summit velkou diplomatickou příležitostí, která přichází jen pár týdnů po jeho schůzce s Trumpem na Aljašce. Putin se nadále vyhýbá mezinárodním tlakům, aby ukončil válku na Ukrajině. Krátce před příjezdem chválil partnerství s Čínou jako stabilizující sílu pro svět a uvedl, že obě země spojuje vize spravedlivého a multipolárního uspořádání světa, které by nebylo řízeno Spojenými státy.
Navzdory velkým politickým rozdílům mezi členskými státy, které vyvolávají kritiku o efektivitě organizace, Peking využívá rozmanitost jako důkaz své diplomatické zdatnosti. Rabia Akhtar z pákistánského Centra pro bezpečnost a strategii zdůrazňuje, že Čína tím dává najevo, že je klíčovým prostředníkem v Eurasii, schopným sjednotit soupeře u jednoho stolu a transformovat velmocenské soupeření na řízenou vzájemnou závislost.
Indický premiér Naréndra Módí svou účastí na summitu, po loňské absenci, dodává setkání na důležitosti. Módího přítomnost v Tchien-ťinu je signálem uvolnění napětí mezi Pekingem a Dillí, což by mohlo narušit snahy Spojených států o prohloubení vztahů s Indií a využít ji jako protiváhu rostoucímu vlivu Číny.
Šanghajská organizace pro spolupráci vznikla v roce 2001. Původně byla zaměřená na regionální bezpečnostní spolupráci mezi Čínou, Ruskem a čtyřmi středoasijskými zeměmi. V průběhu let se rozšířila, aby se stala více otevřeně protizápadní. Rozšíření o Írán v roce 2023 a Bělorusko o rok později je vnímáno jako snaha Moskvy a Pekingu o posílení koalice proti západním zemím.
Zatímco SCO ve svých prohlášeních vyzývá k vyhýbání se konfrontačním přístupům, její summity se dosud vyhýbaly zmínce o válce na Ukrajině. Podle analytika Šen Ting-liho, SCO zůstává spíše organizací pro prezentaci, dokud se nezaměří na řešení vnitřních konfliktů mezi svými členy. Nicméně, skupina dokázala projevit jednotu, když silně odsoudila vojenské útoky USA a Izraele na Írán v červnu letošního roku.
Související
Důvěra v USA je v troskách. Módí se chystá na první návštěvu Číny po sedmi letech
Začala platit cla uvalená Trumpem na Indii. Kroky Nového Dillí by USA měly znepokojovat
Čína , Si Ťin-pching , Kim Čong-un , Robert Fico
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Čína se chystá na setkání autokratů. Dorazí Putin, Kim Čong-un i Fico
před 2 hodinami
Počasí bude o posledním prázdninovém víkendu deštivé
včera
Jak Ukrajinci zatápí Rusku: Útoky na energetická zařízení mají viditelné výsledky
včera
Neuvěřitelná bolest a nekončící utrpení. Jak může běžná infekce přeprogramovat dětský mozek
včera
Macron dal Putinovi ultimátum: Pokud se do pondělí neozve, můžeme zavést další sankce
včera
Kritika už nestačí. Tisíce zaměstnanců OSN volají po označení války v Gaze za genocidu
včera
Trump novým nařízením sebral ochranku Harrisové
včera
Izraelská armáda objevila tělo jednoho z rukojmích unesených Hamásem
včera
Izrael pozastavuje humanitární pauzy na distribuci potravin do Gazy
včera
Kdo po Trumpovi převezme Bílý dům? V USA se rozjíždí předvolební kampaň
včera
Rusko útočí na Evropu stále častěji, obrana je slabá
včera
Thajskem otřásá politická krize. Soud kvůli uniklým telefonátům odvolal premiérku
včera
Útok na Kyjev rozzuřil evropské lídry. Trpělivost dochází i USA
včera
Důvěra v USA je v troskách. Módí se chystá na první návštěvu Číny po sedmi letech
včera
Počet obětí dál roste. Druhý největší útok na Ukrajinu zabil přes 20 lidí
včera
Bouřlivé počasí má hrozit i v pátek, upozornili meteorologové
28. srpna 2025 22:02
Princezna Kate budí pozornost i na dovolené. Jedna fotka vyvolala debatu
28. srpna 2025 21:05
Zafeiris se dočkal vytouženého přestupu. Po podzimu zamíří ze Slavie do PAOKu
28. srpna 2025 20:28
Etna znovu soptila. Leteckou dopravu ale tentokrát nezastavila
28. srpna 2025 19:46