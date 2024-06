Čínská sonda Čchang-e 6 úspěšně přistála na odvrácené straně Měsíce

U Bayernu Mnichov bylo o něco jasnější, že se bude po skončení sezóny poroučet Thomas Tuchel, to u Barcelony byla fotbalová veřejnost svědky veletočů kolem působení trenéra Xaviho. Nejprve uvedl, že po sezóně skončí, ještě před pár týdny to však vypadalo, že bude nadále pokračovat. Nakonec to vše rozčíslo klubové vedení, které už se službami Xaviho pro příští ročník nepočítalo. Zatímco do Barcelony míří bývalý kouč německé fotbalové reprezentace Hansi Flick, do Bayernu Mnichov možná překvapivě přichází Vincent Kompany, jenž naposledy koučoval anglické Burnley, s nímž sestoupil z anglické Premier League.