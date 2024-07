Duda řekl, co nestačí k odstrašení Putina. Kvůli Rusku se vrací situace studené války

Duda poskytl serveru Politico rozhovor na polském velvyslanectví ve Washingtonu. Varoval, že se vrací studená válka. „Musíme být upřímní a říci si, že situace studené války je zpět a není to kvůli činům Spojených států, ale kvůli oživení ruských imperiálních ambicí,“ nastínil.

Rozhovor se nesl především ve jménu debaty o tom, zda si v Bílém domě přeje od příštího roku demokrata a dosluhujícího prezidenta Joea Bidena, nebo republikánského exprezidenta Donalda Trumpa. „O tom, kdo bude jejich prezidentem, rozhoduje americký lid a já jako polský prezident mohu odpovědět pouze takto: Budeme akceptovat a vítat jakoukoli volbu, kterou učiní americký lid,“ přiblížil Duda.

Podle serveru Politico měl polský prezident pochvalné poznámky nejen na Bidena a Trumpa, ale také na Baracka Obamu, který do Polska vyslal nejvíce amerických vojáků. „Jsem hluboce přesvědčen, že úkolem polského prezidenta je budovat co nejlepší vztahy s největším spojencem v NATO, a tím jsou Spojené státy americké,“ poznamenal.

Duda si přeje, aby z Polska byla důležitá vojenská mocnost. „Vidíme, že v Evropě existuje obrovský bezpečnostní deficit. Během každoročního aliančního summitu je velmi důležité, aby NATO vyslalo světu zprávu o jednotě NATO – to musí být velmi jasné. A druhý vzkaz, který je důležité vyslat, je, že NATO je silné a vidí hrozbu vycházející z Ruska,“ shrnul.

Polsko před ruskou hrozbou varuje dlouhodobě, nejvíce od ruské anexe Krymského poloostrova z roku 2014. „Západ nereagoval odpovídajícím způsobem. Sankce a důrazná prohlášení k odstrašení Putina nestačí. Dnes Rusko posiluje a buduje svou vojenskou přítomnost v Kaliningradu a je to nejsilněji militarizovaný kus země na světě. Rusko také otevřeně hovoří o rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku. Tyto pohyby představují novou hrozbu vůči NATO, takže reakce NATO dnes musí být adekvátní míře této hrozby,“ vyjmenovával Duda v rozhovoru pro Politico.

Polský prezident údajně ví, co by měla aliance dělat. „To, co očekáváme, je velmi důsledná a tvrdá politika NATO jako celku pod vedením Spojených států amerických k posílení naší obranné politiky v rámci celé aliance. Musíme obnovit náš obranný průmysl a musíme doplnit naše rezervy a zásoby munice, musíme to udělat společně a dnes musíme také bez přestávky podpořit Ukrajinu,“ zdůraznil.

„Mým apelem je, abychom posílili zvyšování výdajů na obranu na úroveň 3 %, jako tomu bylo v průběhu studené války,“ uzavřel Duda.

Už loni v září polská armáda prohlašovala, že bude brzy tou nejsilnější v Evropě. „Polská armáda musí být tak silná, aby nemusela bojovat jen díky své síle,“ zdůraznil tehdejší premiér Mateusz Morawiecki.

Předloni navíc prezident země Duda podepsal zákon umožňující vládě vynakládat na obranu právě tři procenta HDP. Je to o celý procentní bod více než Severoatlantická aliance od svých členů vyžaduje. Vicepremiér země Jarosław Kaczyński se ještě navíc snažil prosadit postupné zvýšení obranných výdajů na 5 % hrubého domácího produktu v příštím desetiletí.