Fico a Orbán mají problém. Američané na ně tlačí ohledně ruských fosilních paliv

Americký prezident Donald Trump v sobotu dopisem vyzval spojence, aby přestali odebírat ruskou ropu. Apel z Bílého domu se týká například Slovenska či Maďarska, ale není žádnou novinkou. Již před Trumpem se podobně vyjádřil americký ministr energetiky Chris Wright.
Wright byl v pátek v Bruselu a vyzval členské státy Evropské unie, aby přestaly s nákupem fosilních paliv z Ruska. Evropa by podle něj měla získávat paliva od spojenců. Při té příležitosti propagoval americký zkapalněný zemní plyn.
"Rozhodně ano," odpověděl ministr na dotaz magazínu Politico, zda by země jako Slovensko a Maďarsko, které dosud obchodují s Moskvou, měly přestat nakupovat ruskou ropu a plyn.
"Chceme ruský plyn úplně vytlačit. Prezident Trump, Amerika a všechny národy EU si přejí konec rusko-ukrajinské války," podotkl Wright. "Čím víc dokážeme zadusit ruskou schopnost financovat tuto vražednou válku, tím lépe pro nás," dodal.
Trump v sobotu na sociální síti Truth Social informoval, že odeslal dopis zástupcům všech členských zemí NATO a světu. "Jsem připraven uvalit zásadní sankce na Rusko, pokud budou všechny země NATO souhlasit, udělají tu stejnou věc a přestanou kupovat ropu z Ruska," prozradil americký prezident, jaké si klade podmínky.
"Jak víte, závazek NATO k vítězství zatím ani zdaleka není stoprocentní. Nákup ruské ropy je od některých šokující. Zásadně oslabuje vyjednávací pozici a sílu proti Rusku. Přesto jsem připraven (uvalit sankce), jakmile budete i vy. Jen řekněte kdy," napsal šéf Bílého domu.
Trump zároveň vyzval členské státy aliance k tomu, aby s platností do konce války na Ukrajině uvalily padesáti až stoprocentní cla na Čínu. "Čína má velkou moc nad Ruskem a taková cla ji oslabí," konstatoval.
"Tohle není Trumpova válka (nikdy by nezačala, kdybych byl prezident), je to Bidenova a Zelenského válka. Jsem tady kvůli tomu, abych ji zastavil a zachránil tisíce ruských a ukrajinských životů," vzkázal americký prezident a zmínil, že za poslední dny přišlo v konfliktu o život přes sedm tisíc lidí.
"Pokud NATO udělá, co říkám, válka rychle skončí a všechny tyto životy budou zachráněny. Pokud ne, mrháte mým časem a časem, energií a penězi Spojených států," dodal Trump.
