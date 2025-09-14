Fico a Orbán mají problém. Američané na ně tlačí ohledně ruských fosilních paliv

Lucie Podzimková

14. září 2025 16:58

Robert Fico
Robert Fico Foto: Facebook SMER - SSD

Americký prezident Donald Trump v sobotu dopisem vyzval spojence, aby přestali odebírat ruskou ropu. Apel z Bílého domu se týká například Slovenska či Maďarska, ale není žádnou novinkou. Již před Trumpem se podobně vyjádřil americký ministr energetiky Chris Wright. 

Wright byl v pátek v Bruselu a vyzval členské státy Evropské unie, aby přestaly s nákupem fosilních paliv z Ruska. Evropa by podle něj měla získávat paliva od spojenců. Při té příležitosti propagoval americký zkapalněný zemní plyn.

"Rozhodně ano," odpověděl ministr na dotaz magazínu Politico, zda by země jako Slovensko a Maďarsko, které dosud obchodují s Moskvou, měly přestat nakupovat ruskou ropu a plyn.

"Chceme ruský plyn úplně vytlačit. Prezident Trump, Amerika a všechny národy EU si přejí konec rusko-ukrajinské války," podotkl Wright. "Čím víc dokážeme zadusit ruskou schopnost financovat tuto vražednou válku, tím lépe pro nás," dodal. 

Trump v sobotu na sociální síti Truth Social informoval, že odeslal dopis zástupcům všech členských zemí NATO a světu. "Jsem připraven uvalit zásadní sankce na Rusko, pokud budou všechny země NATO souhlasit, udělají tu stejnou věc a přestanou kupovat ropu z Ruska," prozradil americký prezident, jaké si klade podmínky.

"Jak víte, závazek NATO k vítězství zatím ani zdaleka není stoprocentní. Nákup ruské ropy je od některých šokující. Zásadně oslabuje vyjednávací pozici a sílu proti Rusku. Přesto jsem připraven (uvalit sankce), jakmile budete i vy. Jen řekněte kdy," napsal šéf Bílého domu. 

Trump zároveň vyzval členské státy aliance k tomu, aby s platností do konce války na Ukrajině uvalily padesáti až stoprocentní cla na Čínu. "Čína má velkou moc nad Ruskem a taková cla ji oslabí," konstatoval. 

"Tohle není Trumpova válka (nikdy by nezačala, kdybych byl prezident), je to Bidenova a Zelenského válka. Jsem tady kvůli tomu, abych ji zastavil a zachránil tisíce ruských a ukrajinských životů," vzkázal americký prezident a zmínil, že za poslední dny přišlo v konfliktu o život přes sedm tisíc lidí. 

"Pokud NATO udělá, co říkám, válka rychle skončí a všechny tyto životy budou zachráněny. Pokud ne, mrháte mým časem a časem, energií a penězi Spojených států," dodal Trump. 

před 6 hodinami

Polsko o dronech nechce jednat, je to provokace, stěžuje si Moskva

Související

Juraj Blanár

Slovensko se také ozvalo. Ukrajinské útoky na Družbu řeší i s EU

Po Maďarsku se ozývá i Slovensko. Ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer-SD) v nedělní diskuzní relaci na televizní stanici JOJ řekl, že ukrajinské útoky na ropovod Družba jsou v rozporu se slovenskými zájmy, ale neprospívají ani Kyjevu. Maďarský premiér Viktor Orbán si dokonce stěžoval v Bílém domě. 

Více souvisejících

Slovensko Robert Fico Maďarsko Viktor Orbán ropa Rusko USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 24 minutami

před 1 hodinou

Jana Černochová

České vrtulníky jsou na cestě do Polska, potvrdila Černochová

Vrtulníky české armády by v následujících dnech měly začít operovat v Polsku, které o jejich vyslání požádalo po průniku ruských dronů do svého vzdušného prostoru. Informovala o tom ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce. 

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

ANO před Spolu a SPD, ukazuje průzkum. Piráti míří před Starosty a nezávislé

Necelý měsíc před volbami by se do Poslanecké sněmovny dostalo sedm uskupení. V čele zůstává opoziční hnutí ANO, které je jasným favoritem říjnového hlasování. Zajímavý vývoj nastal u Pirátů, kterým se podařilo dotáhnout na Starosty a nezávislé. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News. 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Rusko, Kreml

Polsko o dronech nechce jednat, je to provokace, stěžuje si Moskva

Polsko podle ruského diplomata Michaila Uljanova není připraveno na konzultaci s Ruskem ohledně incidentu z tohoto týdne, kdy polský vzdušný prostor narušily téměř dvě desítky nepřátelských dronů. Podle Varšavy šlo o ruské stroje. Sirény zněly v Polsku i v sobotu, kdy se nakonec hrozba nepotvrdila. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Adam Hanka

Adam Hanka: Selhání tradičních stran nám otevřelo cestu. Voličům už marketing nestačí, říká šéf Voltu

Volt Česko chce být hnacím motorem modernizace státu, říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz jeho předseda Adam Hanka. Strana podle něj sází na digitalizaci, podporu startupů i obranu demokratických hodnot. „Chceme připravovat Českou republiku na budoucnost,“ zdůrazňuje. Volt se zároveň vymezuje vůči tradičním i populistickým stranám, odmítá spolupráci s ANO a Motoristy a prosazuje hlubší evropskou integraci včetně společné armády.

před 8 hodinami

MiG-29 Polish Air Force, foto: Chris Lofting

Polskem zněly sirény. Ruské drony tentokrát zůstaly nad Ukrajinou

Polsko v sobotu večer opět vyhlásilo stav pohotovosti na východě země kvůli hrozbě průniku ruských dronů, které útočily na západě Ukrajiny. V některých obcích se dokonce rozezněly sirény. Podle dostupných informací ale tentokrát žádné bezpilotní stroje nenarušily polský vzdušný prostor. 

před 9 hodinami

před 10 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Slávisticko-plzeňsko-ostravská nebezpečná hra s ohněm. Snad se z ní nestane precedens

Od vypuknutí této kauzy už uběhl více než týden, ale je důležité, aby nezapadla, jelikož v sázce je toho hodně. Jako fotbaloví fanoušci jsme toho v českém fotbale zažili hodně. Tedy alespoň jsme si to mysleli, když vypukla kauza odposlechů s Ivanem Horníkem. Nebo když jsme zažili téměř neomezenou moc bývalého svazového místopředsedy a černokněžníka Romana Berbra nad rozhodčími. Nyní, 36 let po sametové revoluci, však přichází trojice špičkových českých klubů s dosud nevídanou věcí v tuzemském fotbale – odebraním akreditace novinářům z deníku Sport na domácí zápasy těchto klubů, tedy Slavie, Plzně a Ostravy.

včera

včera

včera

včera

Princ Harry

Princ Harry na Ukrajině. Vyslyšel žádost z epicentra války

Princ Harry navázal na úspěšnou návštěvu Velké Británie další překvapivou zahraniční cestou. V pátek dorazil na žádost ukrajinské vlády do Kyjeva. Jako patron her Invictus Games pro trvale zraněné válečné veterány řekl, chce udělat všechno možné, aby pomohl se zotavením tisícovek ukrajinských vojáků, kteří utrpěli zranění ve válce s Ruskem. 

včera

Rok od ničivých povodní. Způsobil je Boris, o život přišlo sedm lidí

Je to rok, co Česko zasáhly ničivé povodně, které si vyžádaly několik lidských životů a obrovské škody na majetku. Počasí tehdy ovlivnila tlaková níže Boris, spadlo i přes 700 milimetrů srážek za šest dní. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy