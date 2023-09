I mafián Fico může nyní vypadat jako někdo, kdo zajistí fungování Slovenska, říká publicista Kosatík

Společnost na Slovensku je zklamaná z dlouhodobé nestability. „Po Ficově politickém pádu v návaznosti na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové Slovensko v naději, že státně mafiánské praktiky v zemi skončily, zvolilo v roce 2020 novou politickou reprezentaci. Tato nová elita, reprezentovaná hlavně dnes už také bývalým premiérem Igorem Matovičem, však v následujících letech, hlavně v období covid krize, společnost totálně zklamala,“ popsal Kosatík pro EuroZprávy.cz.

Důvěře v tehdejší novou vládu nepomohl fakt, že ukázala vlastní nekompetenci a mnoho měsíců se její členové mezi sebou hádali před televizními kamerami o viníkovi. „Ukázalo se, že neztělesňují žádné hodnoty, ale že jsou populisty stejně jako Fico. Mafiána vystřídali diletanti,“ pokračoval.

„Vždycky když se lidé takto zklamou ve svých nadějích, ocitne se demokracie v ohrožení: stojí a padá s důvěrou lidí v systém, a ta byla Matovičem a spol. v posledních pěti letech silně narušena. V takové situaci se i Fico, vyhlášený mafián, může jevit jako ten, kdo snad zajistí alespoň nějaké fungování státu,“ poznamenal.

Na slovenském venkově jsou podle Kosatíka obavy ze Západu extrémně silné. „Hodně lidí by tam chtělo zastavit vývoj a zakonzervovat ho v nějaké podobě, kde by nemuseli nic moc řešit. I proto, že to za ně rád udělá silný vůdce, kterému se svěří všechna moc,“ vysvětlil.

Expert v tom vidí nostalgii za normalizací, která Slovensku přinesla prosperitu bez větších starostí. „I za válečným Slovenským státem, který byl až do roku 1944 pro většinu obyvatel také klidným přístavem uprostřed válčící Evropy. V letošních volbách se tedy hraje o to, vyhraje-li proud, který se budoucnosti nebojí a chce ji naopak utvářet, nebo lidé, kteří chtějí žít se zavřenýma očima,“ doplnil.

Pokud Fico vyhraje, bude podle Kosatíka coby populista hledat partnery v dalších populistických, hodnotově neukotvených stranách. „Těch je na Slovensku bohužel většina. Jediný, kdo s ním do party z principu nepůjde, je liberálně orientované Progresívne Slovensko. Všichni ostatní o vládu s Ficem budou stát, včetně pravicového Richarda Sulíka, který v minulosti už nesčetněkrát změnil názory, i toho nešťastného Igora Matoviče, který je slovně s Ficem celoživotně na kordy, ale zároveň je člověkem skrz naskrz iracionálním. Pokud se tedy Sulík nebo Matovič do parlamentu dostanou,“ shrnul.

Následná změna postoje Fica vůči Evropské unii a Severoatlantické aliance by přirozeně vyžadovala reakci. „Na takové úvahy je ale zatím brzy. Předvolební rétorika politiků jeho typu bývá bojovnější než realita, která nastává po volbách. V případě Ficova vítězství ale určitě můžeme očekávat formování bloku antiliberálních a superkonzervativních států ve střední Evropě, jehož páteř budou tvořit Polsko, Slovensko a Maďarsko a který bude mít tendenci rozšířit se i do Česka,“ uzavřel Kosatík.