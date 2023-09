Slovensko nemá jednoduché vyhlídky. Vláda může být opět nestabilní, boj přijde po volbách

Německý server Deutsche Welle provedl analýzu toho, co stojí za vzestupem oblíbenosti bývalého premiéra Roberta Fica, jehož strana Smer-SD v posledních průzkumech vedla před Progresivním Slovenskem o osm desetin procenta.

Podle DW k němu zásadně přispěl neúspěch poslední vlády složené z koalice středopravicových stran. Ficova éra skončila v roce 2018, kdy byl obviňován z vytvoření mafiánského státu a posledním impulzem k jeho odchodu se stala vražda novináře Jána Kuciaka.

Za poslední léta Fico přijal více extremistickou a krajně pravicovou rétoriku, což mu zajistilo viditelnost. Zavázal se k ukončení podpory Ukrajině. Napříč částí slovenské společnosti to vyvolává obavy z toho, že země zůstane izolovaná od Evropské unie podobně jako Maďarsko. Jiní takovouto možnost vítají.

DW píše, že postoj Fica k podpoře Ukrajiny je „pečlivě vypočítaný tak, aby našel odezvu zhruba 50 % Slováků“, kteří jsou povzbuzeni intenzivními proruskými dezinformačními kampaněmi a staví se proti finanční či vojenské pomoci válkou zmítané země.

Rétorika o ukončení pomoci Ukrajině ale mobilizovala i voliče, kterým na evropské integraci záleží. Zejména straně Progresívne Slovensko to zajistilo vzestup v preferencích a může se stát, že volby vyhraje a Fico zůstane v opozici.

Michal Šimečka, předseda PS, slibuje urychlení hospodářského vývoje, reformy nefunkčního zdravotnictví a školství a zastavení odlivu mladých a vzdělaných Slováků. Fico Šimečku a podobně liberálně smýšlející politiky obviňuje z toho, že „slouží zejména USA a organizují politický puč“.

Ať volby dopadnou jakkoliv, tvoření vládní koalice bude dlouhé, což potvrdil analytik společnosti Teneo Intelligence Andrius Tursa. „Vytváření koalice v roztříštěném parlamentu bude náročné a zdlouhavé, řekl.

Jedním z nejdůležitějších faktorů tvoření koalic bude postoj strany Hlas Petera Pellegriniho. Řadoví členové této strany mají silné vazby na Ficův Smer, oddělili se od něj teprve před třemi lety. Podle DW se ale u Pellegriniho nepředpokládá, že by stál o spolupráci s Ficem. Jenže Hlas dává jasně najevo, že od spolupráce se Šimečkovým PS by si kladl velké nároky.

V případě úspěchu by PS kromě úsilí o zisk podpory Hlasu musela lobbovat i u malých stran, které se potácejí na pokraji pětiprocentní hranice potřebné k místenkám do Národní rady. A taková vláda by podle všeho byla nestabilní. Koalici by tvořili progresivisté, liberálové, sociální demokraté a populisté – jediným společným bodem by byl prozápadní přístup, u otázek práv LGBTQ+ či změny klimatu shodu jednoduše nenajdou.

Možností je případná spolupráce Smeru a krajně pravicové Republiky, která má v průzkumech zhruba 8 % hlasů. „Republika si zachovává neonacistické rysy. Ale Fico pravděpodobně uzavře dohodu, pokud je to jeho jediná možnost, jak se vrátit k moci,“ vysvětlil ředitel Slovenského institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežnikov.