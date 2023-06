Izrael jedná o prodeji starších tanků s evropskou zemí. O kterou jde, není jasné

Izraelci tank Merkava vyvinuli po těžkých ztrátách ve válce proti Egyptu a Sýrii roku 1973. Znamenal snahu snížit závislost na dodávkách zbraní ze zahraničí a nyní má již svou čtvrtou generaci. Tudíž by se izraelská armáda ráda zbavila starších kusů, které jsou postupně nahrazovanými nejmodernějšími stroji.

„Existují dvě perspektivní země, s nimiž vedeme pokročilá jednání. Nesmíme je jmenovat, ale jedna z nich je na evropském kontinentu,“ uvedl izraelský ministr obrany Yair Kulas.

Západ se snaží přesvědčit Izrael k poskytnutí smrtících zbraní Ukrajině už delší dobu. Naposledy na něj apelovala litevská premiérka Ingrida Simonyte začátkem tohoto týdne. „Litva začala Ukrajině dodávat zbraně ještě před invazí. Některé další země tak učinily mnohem později. Říkám to každý den, že země o tom stále přemýšlejí a stále nejsou připravené to udělat. Stojí to spoustu lidských životů,“ řekla.

Izrael prozatím podpořil ukrajinské válečné úsilí zejména humanitární pomocí. Je pro něj životně důležité zachovat komunikační kanály s Moskvou, jelikož má od ruského prezidenta Vladimira Putina tiché svolení zasahovat proti jednotkám Islámské revoluční gardy v Sýrii, které podporuje Írán – úhlavní nepřítel Izraelců.

Putin údajně přivřel oči nad více než tisícovkou izraelských leteckých zásahů proti zmíněným cílům a zastavil Syřany před použitím protileteckých systémů S-300 proti izraelským letadlům. Server Middle East Eye upřesnil, že by jejich nasazení výrazně omezilo operační možnosti Izraele na Blízkém východě.