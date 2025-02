Jak se postavit nejistotě v podobě Trumpa? Merz a Macron hledají jednotnou evropskou odpověď

Merz, jehož konzervativní strana zvítězila v nedávných volbách, nyní usiluje o sestavení vládní koalice. V rámci příprav na převzetí úřadu absolvoval jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, se kterým projednal budoucnost transatlantických vztahů. „Měl jsem dlouhý rozhovor s Emmanuelem Macronem, když byl na cestě do Washingtonu,“ uvedl Merz v pondělí před novináři. „Jsme plně zajedno v přístupu k americké administrativě.“

Německý kancléř rovněž oznámil, že se v brzké době spojí s britským premiérem Keirem Starmerem, který má v úterý dorazit do Washingtonu. Podpořil zároveň snahu Londýna obnovit užší vazby s Evropskou unií. „Plně podporuji skutečnost, že Keir Starmer a Emmanuel Macron cestovali do Washingtonu společně, aby vedli klíčová jednání,“ dodal.

Merz v souvislosti s politikou Donalda Trumpa nešetřil kritikou. Podle něj se současná americká doktrína „America First“ mění spíše v „America Alone“, což by mohlo Evropu vystavit nebezpečí. „Musíme se připravit na nejhorší možný scénář – tedy situaci, kdy by americké angažmá v evropské bezpečnosti výrazně pokleslo,“ varoval Merz. Přesto vyjádřil naději, že silná a jednotná Evropa může udržet Washington zapojený do společné obrany.

Kancléř rovněž zdůraznil, že Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou obranu, přičemž klíčovou roli by měly hrát východoevropské státy. „Polský premiér Donald Tusk je zásadním spojencem při definování evropské obranné strategie,“ uvedl. „Není realistické očekávat, že všech 27 členských států okamžitě dosáhne shody ve všech otázkách, ale střední a menší země, včetně pobaltských států, musí pomoci utvářet společnou strategickou vizi.“

Nadcházející summit NATO, který se uskuteční v Haagu, bude podle Merze klíčovým momentem pro evropskou bezpečnostní politiku. „Do konce června potřebujeme jasno o tom, jak se bude transatlantický vztah vyvíjet a jaká bude role Evropy v její vlastní bezpečnosti,“ prohlásil.

Merz také vyzval k výraznému navýšení evropských investic do obrany. „Musíme být schopni chránit své vlastní zájmy a nenechat se spoléhat na to, že to za nás udělá někdo jiný,“ zdůraznil.

Přestože v posledních měsících došlo k napětí mezi Evropou a USA, nový německý kancléř ujistil, že zachování silného spojenectví s Washingtonem zůstává jeho prioritou. „Udržení naší aliance s USA je klíčové,“ řekl Merz. „NATO není jen vojenský pakt, ale také politické spojenectví založené na společných hodnotách – demokracii, otevřené společnosti a tržní ekonomice. Upřímně doufám, že tyto principy budeme i nadále společně hájit.“