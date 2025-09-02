Kim Čong-un míří do Pekingu. S Putinem a Ťin-pchingem bude demonstrovat jednotu proti Západu

Libor Novák

2. září 2025 10:00

Kim Čong-un
Kim Čong-un Foto: KCNA

Severokorejský vůdce Kim Čong-un míří do Pekingu, kde se připojí k ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi a čínskému prezidentu Si Ťin-pchingovi. Uvedl to server France24.

Kim do Číny dorazil vlakem, aby se zúčastnil vojenské přehlídky, která má připomenout osmdesáté výročí konce druhé světové války. Tři lídři, kteří často vystupují jako protiváha Spojeným státům, se tak sešli poprvé na jedné události.

Schůzka Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga se odehrála v čínském hlavním městě, kde čínský prezident označil Putina za „starého přítele“. Jednání proběhlo na pozadí sílících vztahů mezi oběma zeměmi, které se prohloubily po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.

Rusko také od loňského podzimu posílá na Ukrajinu severokorejské vojáky, podle odhadů Jižní Koreje jich je asi 15 tisíc, a část z nich už v boji zemřela. Kim Jong-un navíc slíbil, že pošle i další tisíce dělníků do Kurské oblasti.

Ačkoliv se vztahy mezi Severní Koreou a Čínou v posledních letech zhoršily, experti se domnívají, že si Kim Čong-un chce s největším obchodním partnerem a dárcem pomoci vylepšit vztahy.

Jeho návštěva Pekingu rovněž probíhá v době, kdy nový jihokorejský prezident Lee Jae-myung a bývalý americký prezident Donald Trump vyjádřili naději na obnovení rozhovorů se Severní Koreou. Kim ale v minulosti diplomatická jednání se Spojenými státy i s Jižní Koreou odmítal. Místo toho se soustředil na rozšiřování svého jaderného arzenálu.

včera

Čína buduje obří námořnictvo. 200krát rychleji než USA

