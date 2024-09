Konec jistot v německé politice. Po AfD jsou na vzestupu i komunisté

Vyjma zmíněné AfD se dobrého výsledku dočkali i komunisté. Strana BSW Sahry Wagenknecht, která začínala v komunistické straně východního Německa, získala třetí místo v Durynsku a Sasku. Jedním z požadavků strany je, aby Berlín pozastavil plán na rozmístění amerických raket dlouhého doletu na obranu zemí NATO. Členové BSW také požadují zastavení vojenské pomoci Ukrajině a mírová jednání s ruským prezidentem.

Co je odlišuje od levicových stran je to, že nejsou otevřeně proti migraci, jak uvedl server DW. „Imigrace a soužití různých kultur může být obohacením,“ píše se na její politické platformě, ale pokračuje: „To však platí pouze do té doby, dokud příliv zůstane omezen na úroveň, která příliš nezatíží naši zemi a její infrastrukturu, a dokud je integrace aktivně podporována a úspěšná.“ Zároveň ani nechtějí být v koalici se stranou, která podporuje přítomnost amerických raket na německém území.

Toto staví do obtížné pozice další ze stran, CDU, která zvítězila v Sasku a druhé místo obsadila v Durynsku. Všechny strany se zavázaly, že neutvoří koalici s AfD. Pokud chce toto CDU dodržet, potřebuje BSW jako koaličního partnera, což by bylo problematické, protože představitelé CDU se na národní úrovni staví proti postojům BSW k Rusku a označují ji za proruskou stranu.

"BSW funguje jako rozšíření Kremlu a je v rozporu se všemi hodnotami, které (naše strana) tradičně zastává," řekl serveru Politico Roderich Kiesewetter, vysoce postavený poslanec CDU ve výboru pro zahraniční věci.

Pokud by ovšem CDU ve východním Německu navázala spolupráci s komunistickou BSW, umístilo by ji to do zajímavé pozice, vzhledem k nakloněnosti voličů v dané oblasti ke Kremlu. Dle průzkumu Forsa z konce července si 3 ze 4 lidí v tomto regionu nepřejí rozmístění daných raket. Navíc i premiér Saska, který dovedl CDU v dané zemi k těsnému vítězství, často zní jako politik strany BSW – například když řekl, že Německo dál nemůže poskytovat pomoc Ukrajině.

Jak bude CDU situaci řešit, je nyní nejasné. Ve východním Německu ovšem podpora stran spřátelených s Ruskem roste.