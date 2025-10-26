Největší chyba. Fico kritizuje unijní pomoc Ukrajině, přispívat na ni nechce

Slovensko se nehodlá podílet na financování unijní vojenské pomoci Ukrajině, naznačil premiér Robert Fico (Smer-SD). Bratislava nechápe, proč na sebe Evropská unie bere celou tíhu války. Fico to označil za "největší chybu".
Fico zkritizoval unijní plán financování vojenských výdajů Kyjeva, který přes tři a půl roky odolává plnohodnotné ruské invazi. Plán počítá s využitím půjčky kryté zmrazenými ruskými aktivy. "Odmítám, aby se Slovensko účastnilo jakéhokoliv finančního schématu, jehož cílem je pomoci Ukrajině zvládat válku a vojenské výdaje," řekl podle deníku Pravda.
Slovenský premiér nechce, aby Evropa kupovala Ukrajincům zbraně v USA, zatímco Američané se od financování vojenského úsilí Ukrajiny distancují. "EU si bere na sebe celou tíhu války na Ukrajině ve výši 140 miliard eur na dva roky. Je to největší chyba, jaké se Unie dopouští," konstatoval.
Washington zároveň v posledních měsících zesílil diplomatické úsilí o ukončení konfliktu. V týdnu se původně mělo uskutečnit setkání amerického a ruského prezidenta v Budapešti. Šéf Bílého domu Donald Trump ho ale zrušil a stanovil jasnou podmínku pro případné příští jednání s Vladimirem Putinem.
"Musím vědět, že uzavřeme dohodu. Nehodlám mrhat svým časem," citovala Trumpa stanice RFE/RL. Americký prezident je momentálně na asijské cestě, zmíněná slova pronesl na palubě vládního letounu Air Force One během mezipřistání v Dauhá.
Šéf Bílého domu zdůraznil, že si s ruským lídrem rozumí. Z vývoje kolem války na Ukrajině je nicméně zklamaný. "Vždycky jsem měl dobrý vztah s Vladimirem Putinem, ale tohle je velké zklamání. Myslel jsem, že to bude hotové dřív než mír na Blízkém východě," dodal.
Související
Cintula dostal 21 let. Zbytek života zaslouženě stráví ve vězení, Slovensko je právní stát
Fico prosazuje posunutí voleb na Slovensku. Se Smerem chce opět zvítězit
Robert Fico , Slovensko , Ukrajina , EU (Evropská unie) , válka na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Největší chyba. Fico kritizuje unijní pomoc Ukrajině, přispívat na ni nechce
před 1 hodinou
Kvalifikaci u reprezentace dokončí Köstl. Pak může přijít Klinsmann
před 2 hodinami
Česko setrvá v EU a NATO. ANO to slíbilo voličům, vysvětlila Schillerová
před 3 hodinami
Počasí slibuje první sněhovou nadílku. Může napadnout až 20 centimetrů
před 4 hodinami
Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1. Pro zraněnou osobu letěl vrtulník
před 4 hodinami
Policie pokročila s případem krádeže v Louvru. Zadržela dva podezřelé
před 5 hodinami
Noční ruské útoky na Ukrajinu nepolevují. Zemřeli tři lidé, mezi zraněnými jsou děti
před 6 hodinami
Burevestnik. Rusové otestovali novou raketu s jaderným pohonem
před 7 hodinami
Babiš potvrdil, že úvahy o zrušení jednoho z ministerstev se nenaplní
před 8 hodinami
Zklamaný Trump se teď s Putinem nesetká. Pro příští jednání má jasnou podmínku
před 9 hodinami
Víkendové počasí. Meteorologové tuší, jak bude za týden
včera
Soucitem proti nenávisti. Pekarová Adamová prozradila, jak reaguje na osobní útoky
včera
Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se nebudou moct kvalifikovat na OH, rozhodla FIS
včera
Jurečka podrobil sliby ANO kritice. Na vyšší důchody nemáme, vzkázal lidem
včera
Budoucnost změny času v EU. Španělsko chce zrušit důležitou směrnici
včera
Zemřel známý sběratel lidových písní Zdeněk Bláha. Ocenilo ho i ministerstvo
včera
Babišova vláda má v zásadě hotový program. Šéf ANO se chystá na Hrad
včera
Meteorologové slibují inverzní počasí. Prozradili, kdy nastane změna
včera
Trump se nebrání dalšímu setkání s "rakeťákem" Kim Čong-unem
včera
Čína buduje novou „velkou zeď“. Blíží se okamžik rozhodnutí mezi Washingtonem a Pekingem
Napětí v západním Pacifiku znovu narůstá, tentokrát nejen na diplomatické frontě, ale i v hlubinách oceánu. Čína zrychluje modernizaci své ponorkové flotily, zatímco Spojené státy, zmítané společensko-politickými turbulencemi a novým izolacionistickým impulsem v Bílém domě, hledají způsob, jak udržet vojenskou i politickou převahu v regionu, který se stává epicentrem globálního mocenského střetu.
Zdroj: Jakub Jurek