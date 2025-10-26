Největší chyba. Fico kritizuje unijní pomoc Ukrajině, přispívat na ni nechce

Jan Hrabě

26. října 2025 15:20

Robert Fico
Robert Fico Foto: Facebook SMER - SSD

Slovensko se nehodlá podílet na financování unijní vojenské pomoci Ukrajině, naznačil premiér Robert Fico (Smer-SD). Bratislava nechápe, proč na sebe Evropská unie bere celou tíhu války. Fico to označil za "největší chybu". 

Fico zkritizoval unijní plán financování vojenských výdajů Kyjeva, který přes tři a půl roky odolává plnohodnotné ruské invazi. Plán počítá s využitím půjčky kryté zmrazenými ruskými aktivy. "Odmítám, aby se Slovensko účastnilo jakéhokoliv finančního schématu, jehož cílem je pomoci Ukrajině zvládat válku a vojenské výdaje," řekl podle deníku Pravda

Slovenský premiér nechce, aby Evropa kupovala Ukrajincům zbraně v USA, zatímco Američané se od financování vojenského úsilí Ukrajiny distancují. "EU si bere na sebe celou tíhu války na Ukrajině ve výši 140 miliard eur na dva roky. Je to největší chyba, jaké se Unie dopouští," konstatoval. 

Washington zároveň v posledních měsících zesílil diplomatické úsilí o ukončení konfliktu. V týdnu se původně mělo uskutečnit setkání amerického a ruského prezidenta v Budapešti. Šéf Bílého domu Donald Trump ho ale zrušil a stanovil jasnou podmínku pro případné příští jednání s Vladimirem Putinem. 

"Musím vědět, že uzavřeme dohodu. Nehodlám mrhat svým časem," citovala Trumpa stanice RFE/RL. Americký prezident je momentálně na asijské cestě, zmíněná slova pronesl na palubě vládního letounu Air Force One během mezipřistání v Dauhá. 

Šéf Bílého domu zdůraznil, že si s ruským lídrem rozumí. Z vývoje kolem války na Ukrajině je nicméně zklamaný. "Vždycky jsem měl dobrý vztah s Vladimirem Putinem, ale tohle je velké zklamání. Myslel jsem, že to bude hotové dřív než mír na Blízkém východě," dodal. 

před 4 hodinami

Policie pokročila s případem krádeže v Louvru. Zadržela dva podezřelé

Související

Juraj Cintula Komentář

Cintula dostal 21 let. Zbytek života zaslouženě stráví ve vězení, Slovensko je právní stát

Odsouzení Juraje Cintuly na 21 let vězení za atentát na Roberta Fica představuje rozhodnutí, které je tvrdé, ale spravedlivé. Slovenská justice tím potvrdila, že demokracie se nenechá vydírat násilím. Cintula sice tvrdil, že premiéra nechtěl zabít, soud však jeho obhajobě neuvěřil. Trest je dostatečně dlouhý, aby vyjádřil absolutní nepřijatelnost útoků na politické činitele. U muže v pokročilém věku navíc znamená fakticky konec života na svobodě – a jasné varování pro každého, kdo by se chtěl vydat stejnou cestou.
Robert Fico

Fico prosazuje posunutí voleb na Slovensku. Se Smerem chce opět zvítězit

I na Slovensku jsou v těchto dnech tématem volby, i když ty budoucí. Premiér Robert Fico (Smer-SD) na sobotním stranickém sněmu oznámil, že by rád odložil komunální volby. Zároveň nevidí důvod pro předčasné volby, jejichž řádný termín připadá na rok 2027. Smer v nich chce podle svého předsedy zvítězit. 

Více souvisejících

Robert Fico Slovensko Ukrajina EU (Evropská unie) válka na Ukrajině

