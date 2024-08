Němci soudí vraha po 50 letech od činu. Na příkaz Stasi chladnokrevně zabil Poláka

Berlínský trestní soud měl rozsudek nad mužem vyřknout už v květnu, ale objevily se komplikace. „Jedním z problémů řízení je, že máme mezery v úrovni znalostí,“ vysvětlil předsedající soudce Bernd Miczajka. Vyzval berlínské archivy Stasi, aby poskytly více informací o hranici na hraničním přechodu. To se podařilo a soud se nyní nezadržitelně blíží ke konci.

Nyní osmdesátiletý muž dne 29. března 1974 na berlínském nádraží Friedrichstrasse chladnokrevně, z blízkosti a do zad zastřelil osmatřicetiletého Poláka Czeslawa Kukuczku.

Muž se snažil z východní komunistické části Berlína přejít na západ, aby mohl utéct za příbuznými do Spojených států. Jenže Kukuczka vyhrožoval, že pokud mu „nebude umožněn bezpečný průjezd, odpálí výbušninu na velvyslanectví komunistické polské vlády ve východním Berlíně,“ jak napsal německý server Deutsche Welle.

Dostal tedy potřebné dokumenty a byl eskortován na hranice. Jeho povolení k odjezdu ale bylo pouhým trikem, jak ho dostat před vraha. Jak se později zjistilo, ve svém kufru žádnou bombu neměl a sám tedy blafoval.

Obžalobu umožnilo svědectví skupiny západoněmeckých školaček, které údajně viděly muže v pláštěnce a slunečních brýlích, jak na Kukuczku střílí. Ačkoliv byl samotný čin podle DW dobře zdokumentovaný na obou stranách Berlínské zdi, informace o střelci existovaly jen minimální.

Světlo do případu přinesl až výzkum historiků v archivech Stasi. „Zjistili, že východoněmecké řády byly dány jak obžalovanému, tak dalšímu, dnes již zesnulému muži, který podle žalobců vydal rozkaz k zabití Kukuczky,“ píše DW.

Na tento případ se pravděpodobně nevztahuje promlčecí lhůta. V německém právním systému neexistuje při vraždách prvního stupně, za které lze vždy uložit doživotní trest. Obvykle soudy neudělí méně než 15 let. Obžaloba ale bude muset prokázat nejen zabití, nýbrž také chladnokrevnost.

„Tuto definici splňují faktory včetně povahy zabití, kdy byl muž údajně oklamán a poté střelen do zad,“ uvedla obžaloba, která teď musí pravděpodobně vykázat excelentní výkon, aby soud muže neuznal vinného z vraždy nižšího stupně. To by vedlo k jeho osvobození.