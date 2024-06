Spojenci chtějí ukázat Ukrajině konkrétní cestu do NATO. Rusku navzdory

Debaty probíhají zejména mezi Washingtonem a Londýnem, jak píše CNN. „Na summitu podnikneme konkrétní kroky k tomu, abychom Ukrajinu přiblížili k NATO a zajistili, aby existoval most ke členství, most, který bude pevný a dobře osvětlený,“ vysvětlil americký ministr zahraničí Antony Blinken na pražském summitu v květnu.

Vysoce postavení úředníci ale podle americké stanice varují, že se všechny členské státy rozhodně neshodnou na tom, že je vstup „nezvratný“. Lze očekávat odpor Maďarsko a možná i Slovenska. „Práce, kterou nyní provádíme, vás staví na nezvratnou cestu ke členství v NATO, takže až nastane správný čas, Ukrajina se může stát členem NATO okamžitě,“ zdůraznil generální tajemník aliance Jens Stoltenberg během své dubnové návštěvy Kyjeva.

Členství Ukrajiny v NATO se aktivně řešilo už na loňském summitu v litevském Vilniusu. Tehdy spojenci prohlásili, že „budoucnost Ukrajiny je v NATO“, nevytvořili ale žádný časová plán. Proti tomu se postavil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Nenabídnutí časového harmonogramu členství je bezprecedentní a absurdní,“ uvedl.

Vágní závazek o připojení Ukrajiny k NATO „v budoucnosti! padl už v roce 2008 na summitu v Budapešti. „Jsem si jist, že budeme mít také formulaci vyjadřující, že se Ukrajina stane členem aliance. O přesném znění, o tom, co přesně dohodneme, se nyní mezi spojenci diskutuje. Alle jsem přesvědčen, že do summitu dosáhneme dobrého řešení, dohody,“ shrnul Stoltenberg na úterní konferenci na americkém ministerstvu zahraničí.

Ruský prezident Vladimir Putin už minulý týden sdělil, co povede k zastavení agrese proti Ukrajině. Je to právě její odmítnutí vstoupit do NATO. „Jakmile Kyjev prohlásí, že je na takové rozhodnutí připraven, bude z naší strany okamžitě následovat příkaz k zastavení palby a zahájení jednání, a to doslova v téže minutě,“ popsal.

Ukrajina je ve válce s Ruskem už přes dva roky a mírová jednání jsou v nedohlednu. Obě strany upřesnily, co je potřeba pro započetí těchto jednání, jejich požadavky se ale absolutně neshodují. Kyjev si chce zajistit hlubší integraci do západních struktur, zejména do Evropské unie a Severoatlantické aliance.

Moskva naopak apeluje na Kyjev, ať nevstupuje do NATO. Vstup do Evropské unie, zdá se, Putina až tolik netrápí. Ruský bezpečnostní narativ je spojený především s obavami z expanze aliance dále na východ.