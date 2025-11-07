Německý generál varuje NATO: Musíme se připravit na možný ruský útok

Německý nejvyšší operační velitel v pátek varoval, že pokud bude Rusko pokračovat v nekontrolovaném posilování své armády, mohlo by být brzy schopné zahájit rozsáhlý útok na NATO. Uvedl, že navzdory válce na Ukrajině Rusko stále disponuje velmi velkým vojenským potenciálem. Učinil tak na výroční konferenci Bundeswehru v Berlíně.
Generálporučík Alexander Sollfrank, který vede Operační velitelství ozbrojených sil, zdůraznil, že Rusko je již nyní schopno provést regionálně omezený útok na území NATO. Sollfrank, který dohlíží na všechny německé vojenské operace, varoval, že Kreml aktivně obnovuje své pozemní, dělostřelecké a dronové síly a plánuje rozšířit svou aktivní vojenskou sílu až na 1,5 milionu vojáků.
Sollfrank prohlásil, že po skončení války na Ukrajině a v případě, že bude ruské zbrojení pokračovat, by se rozsáhlý útok na NATO mohl stát možným – a to brzy. Proto se Aliance musí s touto možností vypořádat, a to bez ohledu na to, zda se jí to líbí, nebo ne, a "nemáme čas nazbyt".
Velitel představil "Operační Plán Německo", nový národní obranný plán sladěný s regionální strategií NATO, který slouží jako německý základ pro odstrašení. Plán organizuje, jak by se až 800 000 spojeneckých vojáků mohlo během 180 dnů přesunout přes Německo, aby v případě hrozící války posílilo východní křídlo NATO. Sollfrank zdůraznil, že se jedná především o "plán prevence války".
Generálporučík poukázal na nárůst hybridních útoků a sabotáží zaměřených na Německo a jeho sousedy. Ty zahrnují pozorování dronů, námořní incidenty a podmořské interference. Jde o důkaz, že Moskva již nyní testuje evropskou obranu.
Sollfrank závěrem zopakoval klíčovou zásadu, že "odstrašení funguje pouze tehdy, je-li věrohodné". Proto je nutné být připraven bojovat, abychom bojovat nemuseli.
Německo , Ruská armáda , NATO
Zdroj: Jakub Jurek